Báo Malaysia khen nức nở U.23 Việt Nam quá giỏi, FAM bị yêu cầu sa thải Ban Chấp hành

U.23 Việt Nam quá giỏi, thắng cả 3 trận vòng bảng giải châu Á

"U.23 Việt Nam đã trở thành đội đầu tiên trong lịch sử của bóng đá khu vực Đông Nam Á thắng cả 3 trận tại vòng bảng ở một vòng chung kết giải đấu cấp châu lục. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã đánh bại thuyết phục đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0 để ghi dấu ấn với chiến thắng thứ ba và đứng đầu bảng.

U.23 Việt Nam tạo tiếng vang ở giải châu Á, khiến bóng đá Malaysia phải xót xa vì vụ gian lận nhập tịch, họ đang kêu gọi Ban Chấp hành FAM phải từ chức đồng loạt Ảnh: Ted Trần

Trong khi, U.23 Jordan cùng lúc cũng giành chiến thắng trước U.23 Kyrgyzstan tỷ số 1-0. Qua đó, cả hai đội cùng dắt tay nhau vào tứ kết. Các cầu thủ U.23 Jordan đã đón nhận niềm vui lớn với vị trí á quân tại bảng A, khi về đến khách sạn Movenpick Jeddah City Star, nơi U.23 Việt Nam cũng đang lưu trú, họ đã nhảy múa và ăn mừng, cũng như cảm ơn thầy trò HLV Kim Sang-sik vì đã gián tiếp giúp họ đi tiếp", Astro Arena tường thuật.

Với các báo ở Malaysia, có lẽ duy nhất Astro Arena đưa thông tin về U.23 Việt Nam vừa lập chiến tích lịch sử ở giải U.23 châu Á, các báo uy tín còn lại như New Straits Times, The Star hay Harian Metro, Berita Harian đều không đề cập đến.

New Straits Times trước đó dẫn phát biểu của HLV Ong Kim Swee, người vừa được bổ nhiệm đứng đầu Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP), đã thực hiện hoàn tất việc tái cấu trúc các đội trẻ từ lứa U.13 đến U.17. Qua đó, xây dựng lại nền tảng cho bóng đá trẻ Malaysia, sau cú sốc nhập tịch "lậu" bị FIFA trừng phạt và làm choáng váng nền bóng đá nước này.

HLV Ong Kim Swee cho rằng: "Việc xây dựng lại nền tảng bóng đá Malaysia không chỉ 1 hoặc 2 năm sẽ thành công, mà nó là một quá trình rất dài. Mục tiêu của chúng tôi là hướng đến việc vượt qua vòng loại World Cup trong tương lai. Nhưng trước mắt, hãy tập trung vào việc giành vé tham dự Asian Cup trước đã, bao gồm các đội trẻ cho đến đội tuyển".

Kêu gọi Ban Chấp hành FAM từ chức

Trong lúc bóng đá Malaysia phải làm lại từ căn cơ, U.23 Việt Nam tiếp tục tạo nên tiếng vang lớn tại giải châu lục. Điều này rõ ràng đã khiến dư luận bóng đá ở Malaysia thực sự đau xót, vì trước hết là vụ nhập tịch "lậu" để tìm kiếm cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027 bị FIFA phanh phui ra sự thật. Để rồi nay đội tuyển Malaysia đứng tình thế sắp bị xử thua vì sử dụng các cầu thủ không hợp lệ thi đấu.

Số phận của đội tuyển Malaysia sắp được định đoạt. Nếu FAM thua kiện ở CAS, họ sẽ bị xử thua 2 trận và đội tuyển Việt Nam sẽ lấy vé dự Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

Không chỉ sẽ mất suất dự Asian Cup 2027, bóng đá Malaysia còn đối mặt với hàng loạt án phạt khác vì sự ngoan cố của mình. Trên hết, đó là do các quyết định không đồng nhất từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đẩy sự việc bê bối này càng lúc càng đi xa, và đẩy tương lai của bóng đá Malaysia vào tình thế trở nên mờ mịt.

Diễn biến với HLV Ong Kim Swee, sau thời gian làm việc ở Indonesia, trở lại và đang góp sức xây dựng lại nền tảng bóng đá trẻ Malaysia là một điểm sáng hiếm hoi hiện nay.

Trong lúc, nhiều chuyên gia kêu gọi Ban Chấp hành FAM hiện nay nên từ chức đồng loạt, để mở đường cho bóng đá nước này tổ chức kỳ đại hội bầu cử, bao gồm bầu ra Ban Chấp hành mới và cả Chủ tịch FAM mới.

"FAM sẽ không "chết", nếu những người trong Ban Chấp hành hiện nay từ chức đồng loạt. Sẽ có người khác đủ khả năng ứng cử cả chức chủ tịch. FAM cần cải tổ toàn diện, bắt đầu lại từ đầu và đi lên bằng nội lực, trước khi quá muộn, bóng đá khu vực sẽ không dừng lại để chờ đợi chúng ta", chuyên gia bóng đá Malaysia, ông Zulakbal Abd Karim bày tỏ.

Cũng theo ông Zulakbal: "Ban Chấp hành FAM từ chức đồng loạt là điều tốt nhất hiện nay, tránh nguy cơ bị FIFA cấm vận. Qua đó, mở đường cho bóng đá Malaysia cải tổ triệt để. Đã đến lúc phải trung thực và thừa nhận mọi sai lầm".