Báo Indonesia tự hào: U.23 Việt Nam đã làm rạng rỡ bóng đá Đông Nam Á

U.23 Việt Nam làm nên kỳ tích chưa từng có đội Đông Nam Á nào làm được

"U.23 Việt Nam đã làm nên lịch sử và làm rạng rỡ cho bóng đá Đông Nam Á. Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Đình Bắc ở phút 64 đã kết liễu mọi hy vọng của đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út. "Những chiến binh sao vàng" tiến vào vòng tứ kết U.23 châu Á với thành tích toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, điều chưa từng xảy ra trước đây", CNN Indonesia cho biết.

U.23 Việt Nam đã làm rạng rỡ bóng đá Đông Nam Á với thành tích toàn thắng vòng bảng U.23 châu Á, chưa đội nào từng làm được Ảnh: Ted Trần

Báo hàng đầu ở Indonesia này cũng nhấn mạnh: "Thành công của U.23 Việt Nam khi giành chiến thắng tuyệt đối ở vòng bảng U.23 châu Á đã lập kỷ lục lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á. Đây là lần đầu tiên một đại diện của khu vực Đông Nam Á giành được vị trí nhất bảng và tiến vào tứ kết, trước đó hầu hết chỉ về nhì".

Tại tứ kết, U.23 Việt Nam với vị trí nhất bảng đã tránh gặp được đối thủ mạnh U.23 Nhật Bản, nhưng đang chờ đợi xác định đối thủ là á quân ở bảng B giữa UAE hoặc Syria, hai đội sẽ quyết đấu tranh vị trí nhì bảng lúc 23 giờ 30 ngày 13.1.

Trong khi đó, U.23 Nhật Bản (đã chắc ngôi đầu bảng B) gặp U.23 Jordan, đội cũng thắng Kyrgyzstan tỷ số 1-0 để giành vị trí nhì bảng A sau U.23 Việt Nam.

FIFA, AFC khen ngợi Đình Bắc - Trung Kiên: Bộ đôi công - thủ hoàn hảo của U.23 Việt Nam

Giữa lúc U.23 Việt Nam làm nên kỳ tích cho bóng đá Đông Nam Á, thì đại diện còn lại là U.23 Thái Lan đang ở tình thế rất mong manh để giành vé đi tiếp ở bảng D, theo CNN Indonesia.

U.23 Thái Lan hiện đang đứng cuối bảng D với chỉ 1 điểm sau 2 trận. "Voi chiến" bắt buộc phải thắng U.23 Trung Quốc ở trận đấu quyết định lúc 18 giờ 30 ngày 14.1, qua đó mới có hy vọng đi tiếp. Trước đó, U.23 Trung Quốc gây sốc thắng U.23 Úc tỷ số 1-0, trong khi U.23 Thái Lan nhọc nhằn gỡ hòa trước U.23 Iraq tỷ số 1-1 ở cuối trận, thắp lại hy vọng.

"Phong độ khá chật vật của U.23 Thái Lan, hoàn toàn trái ngược với những gì U.23 Việt Nam đã thể hiện và duy trì phong độ cao xuyên suốt kể từ SEA Games 33 cho đến nay. Đội quân của HLV Kim Sang-sik tiếp tục gây sốc cho bóng đá châu Á, họ có thể trở thành ứng viên sáng giá tranh ngôi vô địch U.23 châu Á 2026 sau các màn trình diễn quá thuyết phục ở vòng bảng vừa qua", CNN Indonesia khẳng định.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.





