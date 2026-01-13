Báo Hàn Quốc chỉ trích đội nhà vì suýt bị loại, HLV đội U.23 nói điều bất ngờ

Ở lượt đấu cuối cùng bảng C, diễn ra tối 13.1, U.23 Hàn Quốc bại trận 0-2 trước U.23 Uzbekistan. Kết quả bất ngờ này khiến U.23 Hàn Quốc chỉ có 4 điểm sau 3 trận. Rất may cho U.23 Hàn Quốc là họ vẫn vào tứ kết với vị trí nhì bảng vì ở cặp đấu còn lại, U.23 Iran cũng bại trận 0-1 trước U.23 Li Băng.

Chỉ trích hướng về U.23 Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, trang Chosun Sports chỉ trích: “U.23 Hàn Quốc khép lại vòng bảng C U.23 châu Á bằng thất bại thảm hại 0-2 trước U.23 Uzbekistan. Hai bàn thua đến ở phút 48 và 70, đều xuất phát từ những pha phản công sắc bén của đối thủ, cho thấy sự lúng túng của U.23 Hàn Quốc trong cả khâu tổ chức tấn công lẫn phòng ngự.

Sau bàn thua đầu tiên, U.23 Hàn Quốc nỗ lực kiểm soát thế trận và cầm bóng nhiều hơn, nhưng các phương án tấn công tỏ ra thiếu ý tưởng, dễ bị bắt bài. Trước một U.23 Uzbekistan chơi kỷ luật, tốc độ và giàu thể lực, đội bóng trẻ của chúng ta liên tục rơi vào thế bị động và kết thúc trận đấu trong trạng thái khá uể oải”.

U.23 Hàn Quốc bại trận bất ngờ trước U.23 Uzbekistan ẢNH: FACEBOOK KFA

Trang Chosun Sports nhấn mạnh: “U.23 Uzbekistan cũng giống như U.23 Nhật Bản – chỉ sử dụng đội hình U.21 tại VCK U.23 châu Á 2026. Hai đội tuyển trẻ nước này đặt mục tiêu cọ xát, nhằm hướng tới Olympic Los Angeles 2028. Trong khi đó, U.23 Hàn Quốc mang đến giải lực lượng rất mạnh, lớn tuổi hơn với mục tiêu xa hơn là tấm HCV ASIAD vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, sự chênh lệch về tuổi tác, kinh nghiệm không giúp U.23 Hàn Quốc tạo ra ưu thế, trái lại còn bộc lộ nhiều hạn chế về tốc độ, khả năng tranh chấp và tính hiệu quả trong lối chơi”.

Highlight U.23 Hàn Quốc 0-2 U.23 Uzbekistan: Đội 'chiếu dưới' gây sốc

“Suất vào tứ kết của U.23 Hàn Quốc vì thế mang nhiều yếu tố may mắn. Đồng thời, trận thua bạc nhược này đặt ra không ít dấu hỏi về năng lực cạnh tranh của thầy trò ông Lee Min-sung”, trang Chosun Sports bày tỏ.

Trong chương trình bình luận sau trận của kênh KBS, cựu hậu vệ đội tuyển Hàn Quốc Lee Young-pyo bức xúc: “Tôi thật sự không hiểu thái độ thi đấu của các cầu thủ của U.23 Hàn Quốc. Họ chơi bóng một cách hời hợt và kết cục là thua đối thủ trẻ hơn đến 2 tuổi. Sau khi để thủng lưới, U.23 Hàn Quốc không thể hiện bất kỳ sự chủ động hay nhiệt huyết nào. Trong những tình huống cần ghi bàn gỡ hòa, các cầu thủ của chúng ta cũng chẳng thèm di chuyển, phối hợp hay bứt tốc. U.23 Hàn Quốc thật sự đang thiếu tinh thần chiến đấu và dường như họ không ý thức được bản thân đang khoác lên mình chiếc áo đấu của đội tuyển”.

Trong khi đó, trang OSEN nhận định: “Các cầu thủ trẻ Hàn Quốc đã sa sút phong độ và cũng cho thấy sự thiếu tập trung. Thậm chí, U.23 Hàn Quốc đã đứng trước nguy cơ bị loại, nhưng may mắn thoát hiểm trong gang tấc. Từ trận hòa 0-0 với U.23 Iran, đến chiến thắng ngược dòng 4-2 trước U.23 Li Băng sau khi để thủng lưới hai bàn sớm, rồi đến thất bại đáng thất vọng trước U.23 Uzbekistan, vòng bảng của thầy trò HLV Lee Min-seong để lại nhiều lo ngại hơn là hy vọng".

HLV Lee Min-seong cùng U.23 Hàn Quốc phải chịu nhiều chỉ trích ẢNH: FACEOOK KFA

HLV U.23 Hàn Quốc nói gì?

Trước những chỉ trích từ truyền thông cũng như CĐV, HLV Lee Min-seong bày tỏ: "Hôm nay, U.23 Hàn Quốc đã hoàn toàn bị U.23 Uzbekistan đánh bại. Xét tổng thể, chúng tôi không thể hiện được bất kỳ điều gì".

HLV Lee Min-seong chia sẻ thêm: "Tôi hơi thất vọng, nhưng tôi hứa sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Điều cấp bách là ban huấn luyện phải nắm bắt được những vấn đề của toàn đội. Sau đó, khi đối thủ ở tứ kết được xác định, chúng tôi sẽ phân tích. U.23 Hàn Quốc cần khắc phục những điểm yếu ngay bây giờ".

"Dường như đến VCK U.23 châu Á, U.23 Hàn Quốc chưa tìm ra được điểm mạnh thật sự. Tôi nghĩ mình đã mắc sai lầm về chiến thuật. Có lẽ tôi đã nhầm lẫn trong việc nhận định ai mới là người xứng đáng góp mặt ở đội hình chính. Nhưng thật may, U.23 Hàn Quốc vẫn còn cơ hội sửa sai, và tôi chắc chắn sẽ cải thiện mọi thứ”, HLV Lee Min-seong kết luận đầy bất ngờ.