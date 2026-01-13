Thăng hoa tại U.23 châu Á, Thái Sơn và Văn Thuận cùng Ngọc Mỹ bất ngờ có bến đỗ mới

Sao U.23 Việt Nam về nơi cũng toàn sao

Trong thông báo mới nhất đăng tải trên trang chủ, CLB Ninh Bình xác nhận đã đạt được thỏa thuận với CLB Thanh Hóa về việc chuyển nhượng 3 cầu thủ đang khoác áo U.23 Việt Nam là: Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Ngọc Mỹ. Các thỏa thuận này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 30.10.2025.

Đây được xem là bước đi chiến lược của đội bóng cố đô trong lộ trình đầu tư dài hạn và xây dựng nền tảng ổn định cho những mùa giải tới. Việc sở hữu những cầu thủ đã được rèn luyện trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp và thường xuyên góp mặt ở các cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia giúp CLB Ninh Bình gia tăng đáng kể chiều sâu lực lượng cũng như tính đột biến trong lối chơi.

3 cầu thủ U.23 Việt Nam có bến đỗ mới tại V-League ẢNH: CLB NINH BÌNH

Thương vụ này càng trở nên thu hút sự chú ý khi cả ba cầu thủ trên đều đang là những nhân tố quan trọng trong đội hình U.23 Việt Nam thi đấu bùng nổ tại VCK U.23 châu Á 2026 được tổ chức ở Ả Rập Xê Út. Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang khiến cả châu lục ngỡ ngàng với thành tích toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, giành 9 điểm tuyệt đối để tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng A.

Hành trình thăng hoa của U.23 Việt Nam khởi đầu bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U.23 Jordan, tiếp nối bằng trận thắng kịch tính 2-1 trước U.23 Kyrgyzstan. Đỉnh điểm của sự phấn khích là trận thắng nghẹt thở 1-0 trước chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út. Trong hành trình đã qua, những cái tên như Thái Sơn, Ngọc Mỹ hay Văn Thuận đều đã có những đóng góp nhất định.

Vào tứ kết châu Á với 3 trận toàn thắng, U.23 Việt Nam lập loạt kỷ lục

Thái Sơn là nhân tố rất quan trọng ở tuyến giữa của U.23 Việt Nam. Trong khi đó, Văn Thuận từng góp công lớn trong bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở của U.23 Việt Nam trước U.23 Kyrgyzstan. Từ cú đánh đầu của Văn Thuận, bóng đập chân của cầu thủ phòng ngự đối phương và đi vào lưới.