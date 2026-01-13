Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Live U.23 UAE 0-0 U.23 Syria, VCK châu Á 2026: Ai sẽ là đối thủ của U.23 Việt Nam?

Lĩnh Nam - Bảo Nghi
13/01/2026 22:07 GMT+7

Cuộc đụng độ giữa U.23 UAE và U.23 Syria vào lúc 23 giờ 30 ngày 13.1 trở thành trận "chung kết" bảng B nhằm tranh suất vào tứ kết – nơi U.23 Việt Nam (đội nhất bảng A) đã chờ sẵn.

Bình luận Diễn biến trận đấu

U.23 UAE vs U.23 Syria

Sau hai lượt trận đầu tiên, U.23 Nhật Bản đã sớm khẳng định sức mạnh tuyệt đối để chiếm giữ ngôi đầu bảng B. Điều này biến cuộc đụng độ giữa U.23 UAE và U.23 Syria vào lúc 23 giờ 30 ngày 13.1 trở thành trận "chung kết" bảng đấu nhằm tranh suất vào tứ kết – nơi U.23 Việt Nam (đội nhất bảng A) đã chờ sẵn.

U.23 UAE đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Đại diện Tây Á chỉ cần một kết quả hòa trong cuộc đối đầu trực tiếp với U.23 Syria ở lượt trận cuối là đủ để bảo toàn vị trí nhì bảng, qua đó chính thức góp mặt ở vòng knock-out. Đây được xem là mục tiêu trong tầm tay, song U.23 UAE hiểu rằng họ không được phép chủ quan trước một đối thủ đang có động lực rất lớn.

U.23 UAE 0-0 U.23 Syria, VCK châu Á 2026: Ai sẽ là đối thủ của U.23 Việt Nam? - Ảnh 1.

U.23 Syria (áo xanh) đã thắng 1-0 trước U.23 Qatar ở lượt trận thứ hai

ẢNH: AFC

Ở chiều ngược lại, U.23 Syria khởi đầu giải đấu theo cách không thể khó khăn hơn khi để thua bạc nhược trước U.23 Nhật Bản ở trận ra quân. Tuy nhiên, đại diện Tây Á đã kịp thời xốc lại tinh thần và thắp lên hy vọng đi tiếp bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U.23 Qatar ở lượt trận thứ hai. 3 điểm quý giá này giúp U.23 Syria vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, đồng thời níu giữ cơ hội cạnh tranh tấm vé còn lại của bảng B.

Dù vậy, nhiệm vụ dành cho U.23 Syria là không hề đơn giản. Để có thể vượt qua vòng bảng, họ buộc phải đánh bại U.23 UAE ở lượt trận cuối, bởi một kết quả hòa sẽ không đủ để giúp đội bóng này cải thiện thứ hạng. Áp lực phải thắng chắc chắn sẽ khiến U.23 Syria chơi mạo hiểm hơn, đồng thời chấp nhận những rủi ro nhất định trong khâu phòng ngự.

U.23 UAE U.23 Việt Nam U.23 châu Á 2026 U.23 Syria
