U.23 Việt Nam gieo ác mộng cho đội Tây Á: Thắng đẹp tứ kết, tại sao không?

U.23 Việt Nam tiến bộ từng ngày

U.23 Việt Nam đã thiết lập cột mốc lịch sử, khi có lần đầu toàn thắng và dẫn đầu bảng ở VCK U.23 châu Á. Các học trò HLV Kim Sang-sik lần lượt đánh bại U.23 Jordan (2-0), U.23 Kyrgyzstan (2-1) và U.23 Ả Rập Xê Út để đứng đầu bảng A với 9 điểm.

Trong lịch sử dự các VCK châu Á ở mọi cấp độ, chưa bao giờ bóng đá Việt Nam có thành tích toàn thắng như những gì thầy trò ông Kim làm được.

Đây là thành tích ấn tượng, nếu nhìn về khởi đầu cách đây 10 năm. Trong lần đầu tiên bước tới VCK U.23 châu Á (năm 2016), U.23 Việt Nam của HLV Toshiya Miura toàn thua 3 trận, lần lượt trước U.23 Jordan (1-3), U.23 Úc (0-2) và U.23 UAE (2-3).

U.23 Việt Nam toàn thắng ở bảng A ẢNH: TED TRẦN TV

Sau một thập kỷ, bóng đá Việt Nam vươn lên mạnh mẽ từ số 0. U.23 Việt Nam đoạt ngôi á quân U.23 châu Á 2018, nơi Quang Hải cùng đồng đội đã tạo nên kỳ tích khi vượt qua hàng loạt hảo thủ như U.23 Qatar, U.23 Iraq, U.23 Úc để đi đến trận đấu quyết định. Sau khi bị loại ở vòng bảng năm 2020, U.23 Việt Nam vượt qua vòng bảng 2022 với thành tích bất bại (hòa U.23 Thái Lan và U.23 Hàn Quốc), rồi thiết lập cột mốc điểm số mới ở vòng bảng 2024 với 6 điểm (thắng U.23 Malaysia và U.23 Kuwait). Để rồi, kỷ lục 9 điểm năm nay đánh dấu đỉnh cao nhất U.23 Việt Nam có được ở vòng bảng U.23 châu Á.

Sau 10 năm, U.23 Việt Nam đã đi từ "hư vô" 0 điểm đến 9 điểm. Từ toàn thua đến toàn thắng là hành trình dài, đầy rẫy chông gai, song bóng đá Việt Nam đã can đảm bước qua nhờ kiên định với con đường đào tạo trẻ.

Dẫu con đường ấy có lúc gập ghềnh bởi sức ép từ những đối thủ nhập tịch như Malaysia, Indonesia, bởi thất bại từ chính sách trẻ hóa đội tuyển năm 2023, hay bởi những lứa cầu thủ hậu bối không so sánh được với thế hệ đàn anh... nhưng bóng đá Việt Nam không nản lòng.

Dấu ấn của quá trình "vượt thác" thể hiện rõ nét nhất ở thành tích đối đầu với các đội Tây Á. Năm 2016, U.23 Việt Nam toàn thua 2 đội vùng vịnh cùng bảng là U.23 UAE và U.23 Jordan.

Ngay cả ở mùa giải vào tới chung kết, U.23 Việt Nam cũng không thể thắng U.23 Qatar, U.23 Syria và U.23 Iraq trong thời gian thi đấu chính thức.

U.23 Việt Nam có bản lĩnh đáng nể ẢNH: TED TRẦN TV

Tính đến trước VCK U.23 châu Á 2026, bóng đá trẻ Việt Nam đấu với Tây Á 11 trận, nhưng chỉ thắng được 1. Trước khi, thầy trò Kim Sang-sik đảo ngược chiều quay lịch sử mãi mãi.

U.23 Việt Nam khiến U.23 Jordan nhận thất bại tâm phục khẩu phục ở trận ra quân. Đến trận cuối gặp chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út đang khát thắng, U.23 Việt Nam vẫn thắng 1-0, dù thay tới gần nửa đội hình chính.

Quyết chiến

U.23 Việt Nam không còn sợ các đội Tây Á, nhờ sự tiến bộ thần tốc cả về thể hình, sức vóc lẫn ý chí chiến đấu.

Các học trò của HLV Kim Sang-sik cao hơn, khỏe hơn, sẵn sàng đấu tay đôi ở mọi vị trí mà không thua kém bất cứ đối thủ Tây Á nào. U.23 Việt Nam cũng đủ tự tin cầm bóng phối hợp, ban bật phá vỡ áp lực trước những đối thủ pressing cực "rát" như U.23 Jordan hay U.23 Ả Rập Xê Út.

Đồng thời, U.23 Việt Nam cũng tổ chức lối chơi bài bản. Học trò HLV Kim Sang-sik đã đánh bại sự ngẫu hứng của đối thủ bằng tinh thần tập thể và kỷ luật. Ở bảng A, U.23 Việt Nam không phải đội bóng chơi tấn công đẹp mắt nhất, nhưng lại vững vàng và mắc ít sai lầm nhất.

U.23 Việt Nam đang tiến lên như một "cỗ xe tăng", tuy lầm lì nhưng khó bị ngăn cản. Ở tứ kết, Đình Bắc cùng đồng đội sẽ gặp thêm một đội bóng Tây Á nữa, đó là U.23 UAE hoặc U.23 Syria. Dù đối đầu với ai, học trò HLV Kim Sang-sik cũng đều sẵn sàng. Không phải bởi UAE hay Syria thực tế cũng chẳng mạnh hơn các "bại tướng" của U.23 Việt Nam, mà toàn đội hiểu rõ thực lực của mình. Cứ tuân thủ chiến thuật, chúng ta có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào.

U.23 Việt Nam đã đi 10 năm để có được niềm tin tưởng như đơn giản ấy. Mà khi đã dám tin và dám chiến đấu sòng phẳng, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ không dừng lại ở đây.