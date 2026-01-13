HLV Kim lại khiến đối thủ ‘chới với’, sử dụng sơ đồ độc lạ: Tứ kết có thể còn hay hơn

Khu vực trung lộ siêu đông người

Ngoài 2 tiền vệ trung tâm quen thuộc thường xuất hiện ở các trận trước là Thái Sơn và Xuân Bắc, trong trận đấu với U.23 Ả Rập Xê Út đêm qua, HLV Kim Sang-sik sử dụng thêm 1 tiền vệ, chơi ở trung tâm tuyến giữa là Công Phương. Với 3 tiền vệ trung tâm, khả năng phòng ngự từ xa của U.23 Việt Nam cực kỳ cứng cáp. Đồng thời, với cách bố trí nhân sự như trên, HLV Kim Sang-sik bẻ gãy luôn ý đồ gây sức ép từ khu vực giữa sân của U.23 Ả Rập Xê Út.

HLV Kim Sang-sik lại cao tay hơn đối thủ Ảnh: TED Trần

Với cách bố trí đến 3 tiền vệ trung tâm, U.23 Việt Nam luôn có đủ người để tranh chấp với dàn cầu thủ mạnh mẽ về thể lực của U.23 Ả Rập Xê Út, nơi khu vực trung tuyến. Trong hiệp 1, các tiền vệ trung tâm của U.23 Việt Nam rất ít khi tiến sang phần sân của đối phương. Họ chủ yếu làm nhiệm vụ hỗ trợ cho hàng phòng ngự, đồng thời phá sức đối phương. Đặc biệt, cầu thủ trẻ nhất, có thể hình tốt nhất trong số 3 tiền vệ này là Công Phương (20 tuổi, cao 1,78 m) không ngần ngại va chạm với đối thủ, thậm chí phạm lỗi để ngăn đối phương đẩy cao tốc độ trận đấu, miễn là điểm phạm lỗi ở cách xa khung thành của thủ môn Trần Trung Kiên.

HLV Kim Sang-sik hài lòng tuyệt đối, HLV U.23 Ả Rập Xê Út thừa nhận Việt Nam xứng đáng thắng

HLV Kim Sang-sik đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U.23 Ả Rập Xê Út, nghiên cứu kỹ thói quen của nhiều cầu thủ của đội chủ nhà. Như đã từng phân tích, U.23 Ả Rập Xê Út không thích chơi giãn biên, lật cánh, đánh đầu. Cầu thủ của họ thích đi bóng xuyên phá qua hàng thủ đối phương, dẫn bóng thẳng vào khu vực trung lộ, rồi tìm cơ hội dứt điểm.

Với việc U.23 Việt Nam được HLV Kim Sang-sik bố trí đến 3 tiền vệ trung tâm (Thái Sơn, Xuân Bắc, Công Phương), cùng 3 trung vệ (Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức), việc U.23 Ả Rập Xê Út đi bóng xuyên thủng khu vực trung lộ của U.23 Việt Nam trở thành việc quá khó khăn. Rồi khi một số ít cầu thủ Ả Rập Xê Út xuyên qua được bức tường phòng ngự 2 lớp này, họ cũng đã kiệt sức, trước khi họ kịp dứt điểm về phía khung thành thủ môn Trung Kiên. Uy lực trong pha kết thúc của cầu thủ Ả Rập Xê Út trong trận đấu đêm qua giảm sút, cũng là vì lý do đó.

Phản ứng nhanh hơn đối thủ, HLV Kim quá siêu

Nhưng nếu U.23 Việt Nam chỉ biết phòng ngự, đối thủ có lẽ sẽ không ngán. Nếu U.23 Việt Nam từ đầu đến cuối trận chỉ chơi với 1 kiểu, đối thủ sẽ dễ bắt bài. HLV Kim Sang-sik không như thế, ở thời điểm đối thủ tưởng như ông chỉ biết co cụm chịu trận, ông lại bất ngờ cho toàn đội bật lên như 1 chiếc lò xo, tung ra những cú đấm quyết định.

U.23 Việt Nam thi đấu với hiệu quả quá cao Ảnh: TED Trần

Khi Công Phương và Lê Viktor được rút ra khỏi sân ở đầu hiệp 2, thay bằng Lê Phát và Đình Bắc, 2 cầu thủ có thiên hướng phòng ngự nhiều hơn, được thay bằng 2 cầu thủ có thiên hướng tấn công cao hơn, cũng là lúc HLV Kim Sang-sik ngầm phát tín hiệu đến với các học trò, rằng đã đến lúc chúng ta phản đòn, đã đến lúc chúng ta sẵn sàng xâm nhập khu vực cấm địa của U.23 Ả Rập Xê Út.

U.23 Ả Rập Xê Út và HLV Luigi Di Biagio (người Ý) của đội này trở tay không kịp, thế là họ phải hứng chịu bàn thua từ cú sút của Đình Bắc 64. Trước khi họ kịp phát hiện HLV Kim Sang-sik và đội tuyển U.23 Việt Nam thay đổi, họ đã phải hứng chịu thất bại.

Ở trận tứ kết vào ngày 16.1 tới, U.23 Việt Nam sẽ gặp một đội bóng Tây Á. Khán giả là chờ đợi ông Kim có chiêu độc lạ để đưa Việt Nam vào bán kết.