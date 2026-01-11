Nghịch lý U.23 Ả Rập Xê Út: Hàng công cao to hơn hẳn hàng thủ, U.23 Việt Nam tính sao?

Thông số bất ngờ về thể hình

Với hầu hết các đội bóng hiện nay, hàng hậu vệ là nơi thường sở hữu các cầu thủ có chiều cao trung bình tốt nhất, với mục đích là để tranh chấp tay đôi và nhất là để tranh chấp bóng bổng với đối phương. Ngoài ra, do các HLV ít khi thay các vị trí ở hàng hậu vệ trong từng trận đấu. Các nhà chuyên môn muốn giữ sự ổn định ở khu vực này, nên các hậu vệ càng cần phải to, khỏe, để đảm bảo thể lực thi đấu suốt 90 phút, thậm chí 120 phút từng trận (nếu trận đấu kéo dài thêm hiệp phụ), từ trận này qua trận khác.

U.23 Ả Rập Xê Út có hàng phòng ngự khá nhỏ, nhưng hàng tấn công lại gồm nhiều cầu thủ cao to Ảnh: AFC

Thế nhưng, U.23 Ả Rập Xê Út lại là đội bóng tồn tại thực tế ngược lại. Các hậu vệ của họ chỉ sở hữu thể hình ở mức trung bình, nếu không muốn nói là là nhỏ con so với tiêu chuẩn chung của bóng đá hiện đại. Ngược lại, các tiền đạo của đội bóng xứ Ả Rập rất cao to, đồng đều về mặt thể hình.

Cụ thể, trong tổng số các hậu vệ của U.23 Ả Rập Xê Út tham dự giải U.23 châu Á 2026, chỉ có 1 người cao trên 1,80 m, đó là trung vệ Khalid Asiri (1,85 m). Còn lại, các vị trí khác khá thấp: hậu vệ phải Abdulrahman (1,70 m), Awad Dahal (1,75 m), trung vệ Al-Dossari (1,77 m), Mohammed Barnawi (1,79 m), hậu vệ trái Al Najdi (1,78 m), Sulaiman Hazazi (1,75 m).

Số lượng các hậu vệ cao trên 1,80 m của U.23 Ả Rập Xê Út thậm chí ít hơn hẳn so với U.23 Việt Nam. Trong danh sách tham dự giải U.23 châu Á 2026 của đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik, có 3 trung vệ cao trên 1,80 m, gồm Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m), Phạm Lý Đức (1,82 m) và Lê Văn Hà (1,84 m).

U.23 Ả Rập Xê Út có thể thay đổi thói quen tấn công

Trái ngược với tuyến dưới, ở tuyến trên, U.23 Ả Rập Xê Út có khá nhiều tiền đạo sở hữu thể hình đẹp: Abdullah Radif (1,87 m), Al-Khaibari (1,87 m) và Majed Abdullah (1,87 m). Điều đáng chú ý, dù sở hữu nhiều tiền đạo cao to, nhưng U.23 Ả Rập Xê Út rất ít khi sử dụng bóng bổng. Cầu thủ Ả Rập Xê Út thích các pha bóng đi bóng xuyên phá hàng thủ đối phương, chứ không thích đá giãn biên, tạt cánh, đánh đầu.

U.23 Việt Nam sẽ dùng đối sách gì để vượt qua đội chủ nhà? Ảnh: TED Trần

Tuy nhiên, trong bóng đá, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Biết đâu ở trận đấu với U.23 Việt Nam trong đêm 12.1, U.23 Ả Rập Xê Út sẽ chơi khác, thiên về bóng bổng nhiều hơn. Thứ nhất, thể hình của cầu thủ U.23 Việt Nam không tốt như thể hình của U.23 Kyrgyzstan và U.23 Jordan, những đối thủ mà chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út đã đụng độ trong 2 trận đấu gần nhất, nên bóng xứ Ả Rập sẽ có ưu thế nếu họ chuyển sang chơi bóng bổng.

Thứ nhì, trong trường hợp U.23 Việt Nam tập trung chơi phòng ngự với số đông, để bảo toàn lợi thế về điểm số và về vị trí trên bảng xếp hạng (nếu thua với 2 bàn cách biệt trở xuống, U.23 Việt Nam vẫn sẽ vào tứ kết), U.23 Ả Rập Xê Út khi đó sẽ không còn phương án nào khác là dội bóng bổng vào khu vực cấm địa của U.23 Việt Nam, thay vì cố gắng đi bóng trước hàng phòng ngự dày đặc.

Thứ ba, U.23 Ả Rập Xê Út cũng muốn gây bất ngờ cho U.23 Việt Nam về mặt chiến thuật, lối chơi và về cách tiếp cận trận đấu. Mà muốn tạo ra bất ngờ, họ sẽ thay đổi thói quen của họ: thay vì tập trung phối hợp và đi bóng trên mặt sân, họ chuyển sang chơi và bóng bổng.

Đây là những điều mà U.23 Việt Nam cần phải tính toán kỹ trong trận đấu sắp diễn ra, có phương án để phòng ngừa mọi khả năng có thể xảy ra. Ít nhất, chúng ta đã có thêm thông tin về lực lượng của đối thủ, từ đó đưa ra đối sách phù hợp, hướng đến mục tiêu giành quyền vào tứ kết.