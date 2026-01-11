Ngày 15.1 bốc thăm AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ là hạt giống hàng đầu

Đội tuyển Việt Nam sắp xác định được đối thủ

Cụ thể, lễ bốc thăm AFF Cup 2026 sẽ diễn ra ở Jakarta (Indonesia), nhân kỷ niệm 30 năm ngày ra đời của giải đấu (từ năm 1996). Thời gian diễn ra lễ bốc thăm là 16 giờ ngày 15.1. Trong số 11 nền bóng đá ở Đông Nam Á, sẽ có 10 đội tuyển tham dự vòng chung kết (VCK) AFF Cup 2026.

Đội đương kim vô địch Việt Nam sắp biết được đối thủ của mình tại AFF Cup 2026 Ảnh: Ngọc Linh

Ở các kỳ giải gần nhất, có 1 cặp đấu play-off vòng loại dành cho 2 đội tuyển có thứ hạng thấp nhất bóng đá khu vực, đội thắng trong cặp đấu này sẽ giành quyền lọt vào VCK. Ở AFF Cup 2024, 2 đội phải đá trận play-off vòng loại là Brunei và Timor Leste.

Tại VCK AFF Cup 2026, 10 đội tuyển của Đông Nam Á sẽ được chia thành 2 bảng, mỗi bảng có 5 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt tại vòng bảng. Dù vậy, các trận đấu vòng bảng không diễn ra ở các địa điểm tập trung, mà diễn ra theo thể thức sân nhà – sân đối phương. Mỗi đội có 2 trận được thi đấu trên sân nhà và 2 trận phải thi đấu trên sân đối phương ở vòng bảng, sân thi đấu của từng trận sẽ phụ thuộc vào kết quả bốc thăm ở các bảng.

Thái Lan và Indonesia sẽ mạnh lên?

2 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Từ giai đoạn bán kết cho đến trận chung kết, các đội sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp sau 2 lượt trận, trên sân nhà và sân đối phương.

Đội tuyển Việt Nam sắp quay lại cuộc đua với Thái Lan tại giải vô địch Đông Nam Á Ảnh: Ngọc Linh

Với tư cách đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam sẽ là 1 trong 2 hạt giống thuộc nhóm 1. Hạt giống còn lại thuộc nhóm này nhiều khả năng sẽ thuộc về Thái Lan, đội á quân của AFF Cup 2024. Thái Lan cũng là đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở chung kết 2 kỳ AFF Cup gần nhất. Năm 2022, chúng ta thua đội bóng xứ sở chùa vàng sau 2 lượt trận chung kết với tổng tỷ số 2-3. Đến năm 2024, chúng ta thắng lại Thái Lan ở 2 lượt trận chung kết với tổng tỷ số 5-3.

Năm nay, thời điểm diễn ra AFF Cup 2026 thay đổi rất lớn so với nhiều năm trước đó. Thay vì diễn ra cuối mỗi năm chẵn, AFF Cup 2026 sẽ diễn giữa năm, từ ngày 24.7 đến ngày 26.8 Đây là thời điểm mà hầu hết các giải bóng đá lớn trên thế giới vẫn còn trong giai đoạn nghỉ Hè, nên nhiều khả năng các ngôi sao hàng đầu của Indonesia, Thái Lan đang thi đấu tại châu Âu, Nhật Bản… sẽ có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia nước họ, tham dự AFF Cup.