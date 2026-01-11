Sau những màn thể hiện tốt ở 2 trận vòng bảng VCK U.23 châu Á, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn của U.23 Việt Nam đang được AFC quan tâm đặc biệt. Anh cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận với U.23 Kyrgyzstan.

Cầu thủ này đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 86,4% trong hai trận gặp U.23 Jordan (thắng 2-0) và U.23 Kyrgyzstan (thắng 2-1), đóng vai trò “ông chủ” khu trung tuyến.

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á nhận định: “Phong độ ổn định của Thái Sơn góp phần quan trọng giúp U.23 Việt Nam toàn thắng 2 trận đầu. Trước lượt đấu cuối gặp U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trong tay”.

“Không có trận đấu nào dễ dàng. Chúng tôi đang tập trung cho từng trận và mục tiêu là tiến xa nhất có thể”, Thái Sơn chia sẻ với the-AFC.com.

U.23 Việt Nam đừng bước vào trận gặp Ả Rập Xê Út với tâm lý cầu hòa

Cũng theo the-AFC.com, nếu U.23 Việt Nam vượt qua vòng bảng và đạt thành tích tốt hơn ngôi á quân năm 2018, Thái Sơn sẽ là một trong những nhân tố quyết định.

Trước lượt đấu cuối, U.23 Việt Nam dẫn đầu bảng A với 6 điểm, trong khi U.23 Jordan và U.23 Ả Rập Xê Út cùng có 3 điểm. Chỉ cần hòa là đủ đi tiếp, nhưng việc bước vào trận với tâm lý “né thua” sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thành bại trong trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út sẽ phụ thuộc lớn vào tâm thế. Khi bước vào trận đấu với tinh thần chủ động, không sợ hãi và tin vào thực lực, U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể tự quyết số phận của mình, thay vì bị cuốn vào những kịch bản đầy rủi ro ở bảng A.