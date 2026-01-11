Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cảnh sát Malaysia mở rộng điều tra vụ nhập tịch cầu thủ, 8 người bị tạm giữ
Video Thể thao

Cảnh sát Malaysia mở rộng điều tra vụ nhập tịch cầu thủ, 8 người bị tạm giữ

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
11/01/2026 11:43 GMT+7

Theo Quyền Chủ tịch FAM, ít nhất 8 cá nhân đã bị cảnh sát tạm giữ để phục vụ điều tra, sau khi đơn tố cáo liên quan đến hành vi giả mạo giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch được nộp vào tháng 12.2025.

Cảnh sát Malaysia đang đẩy mạnh điều tra vụ nghi làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, cuộc điều tra không dừng lại ở các cá nhân liên quan trực tiếp, mà đã mở rộng sang Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và nhiều khả năng sẽ tiếp tục lan tới Ban Quản lý đội tuyển quốc gia.

Trong cuộc phỏng vấn được trang Metro đăng tải tối 10.1, quyền chủ tịch FAM, ông Mohd Yusoff Mahadi khẳng định: “Không ai được miễn trừ khỏi cuộc điều tra của cảnh sát, và Ban Quản lý đội tuyển Malaysia cũng có thể bị điều tra sau vụ việc này”.

Cảnh sát Malaysia mở rộng điều tra vụ nhập tịch cầu thủ, 8 người bị tạm giữ

Theo ông Mohd Yusoff Mahadi, ít nhất 8 cá nhân đã bị cảnh sát tạm giữ để phục vụ điều tra, sau khi đơn tố cáo liên quan đến hành vi giả mạo giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch được nộp vào tháng 12.2025. Vụ việc hiện do Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Bukit Aman (JSJK) thụ lý và đang được điều tra theo Điều 420 Bộ luật Hình sự Malaysia, liên quan đến hành vi gian lận và lừa đảo.

Đáng chú ý, chính quyền chủ tịch FAM cũng đã được triệu tập để lấy lời khai. Ông Mohd Yusoff Mahadi cho biết trong giai đoạn đầu, cảnh sát tập trung làm rõ trách nhiệm của FAM với tư cách là cơ quan quản lý cao nhất của bóng đá Malaysia, trước khi mở rộng sang các cá nhân và bộ phận khác.

Khi được hỏi về khả năng Giám đốc điều hành đội tuyển quốc gia Malaysia, ông Rob Friend, có bị triệu tập hay không, quyền chủ tịch FAM cho biết quyết định hoàn toàn thuộc về cơ quan điều tra. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng này.

Tin liên quan

Highlight U.23 Nhật Bản 3-0 U.23 UAE: Tấm vé đầu tiên tới tứ kết VCK U.23 châu Á 2026

Highlight U.23 Nhật Bản 3-0 U.23 UAE: Tấm vé đầu tiên tới tứ kết VCK U.23 châu Á 2026

Với chiến thắng thuyết phục trước U.23 UAE, U.23 Nhật Bản trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết VCK U.23 châu Á 2026, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu của giải.

Highlight U.23 Lebanon 2-4 U.23 Hàn Quốc: Ngược dòng ấn tượng

Kịch bản ‘6 điểm vẫn bị loại’ treo lơ lửng, U.23 Việt Nam đối mặt thử thách lớn nhất bảng A

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia FAM Liên đoàn Bóng đá Malaysia cảnh sát Malaysia nhập tịch cầu thủ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận