Cảnh sát Malaysia đang đẩy mạnh điều tra vụ nghi làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, cuộc điều tra không dừng lại ở các cá nhân liên quan trực tiếp, mà đã mở rộng sang Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và nhiều khả năng sẽ tiếp tục lan tới Ban Quản lý đội tuyển quốc gia.

Trong cuộc phỏng vấn được trang Metro đăng tải tối 10.1, quyền chủ tịch FAM, ông Mohd Yusoff Mahadi khẳng định: “Không ai được miễn trừ khỏi cuộc điều tra của cảnh sát, và Ban Quản lý đội tuyển Malaysia cũng có thể bị điều tra sau vụ việc này”.

Cảnh sát Malaysia mở rộng điều tra vụ nhập tịch cầu thủ, 8 người bị tạm giữ

Theo ông Mohd Yusoff Mahadi, ít nhất 8 cá nhân đã bị cảnh sát tạm giữ để phục vụ điều tra, sau khi đơn tố cáo liên quan đến hành vi giả mạo giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch được nộp vào tháng 12.2025. Vụ việc hiện do Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Bukit Aman (JSJK) thụ lý và đang được điều tra theo Điều 420 Bộ luật Hình sự Malaysia, liên quan đến hành vi gian lận và lừa đảo.

Đáng chú ý, chính quyền chủ tịch FAM cũng đã được triệu tập để lấy lời khai. Ông Mohd Yusoff Mahadi cho biết trong giai đoạn đầu, cảnh sát tập trung làm rõ trách nhiệm của FAM với tư cách là cơ quan quản lý cao nhất của bóng đá Malaysia, trước khi mở rộng sang các cá nhân và bộ phận khác.

Khi được hỏi về khả năng Giám đốc điều hành đội tuyển quốc gia Malaysia, ông Rob Friend, có bị triệu tập hay không, quyền chủ tịch FAM cho biết quyết định hoàn toàn thuộc về cơ quan điều tra. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng này.