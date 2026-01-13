Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam cực mới, HLV Mai Đức Chung gọi nhiều nhân tố trẻ cho châu Á

Nhiều cầu thủ U.19 được gọi tập trung

Nhằm chuẩn bị cho Vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 (AFC Women’s Asian Cup 2026) diễn ra tại Úc từ ngày 1.3.2026, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức hội quân đợt 1 năm 2026 từ ngày 14.1.

Ở đợt tập trung đầu năm 2026, HLV Mai Đức Chung triệu tập 28 cầu thủ tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Bên cạnh đó, ban huấn luyện tiếp tục theo dõi, lựa chọn và bồi dưỡng các vận động viên trẻ tiềm năng.

Cụ thể, một số cầu thủ trẻ hiện đang tham dự giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia sẽ được đánh giá thông qua quá trình thi đấu và có thể được triệu tập lên đội tuyển sau khi giải đấu khép lại vào ngày 7.2.

HLV Mai Đức Chung có thể sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ trong đợt tập trung này ẢNH: VFF

Trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 7.2 đến 14.2.2026 nhằm tăng cường cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện lối chơi, hướng tới mục tiêu đạt phong độ tốt nhất tại đấu trường châu lục.

Đội tuyển nữ Việt Nam chung bảng với các đội mạnh

Trước đó, lễ bốc thăm VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 đã được tổ chức tại Tòa thị chính Sydney (Úc) vào chiều 29.7.2025. Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng C cùng các đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan.

Theo thể thức thi đấu, 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Danh sách các cầu thủ được triệu tập cho đợt tập trung này ẢNH: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Ấn Độ ở trận ra quân vào ngày 4.3.2026. Hai trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển nữ Đài Loan và đội tuyển nữ Nhật Bản lần lượt diễn ra vào các ngày 7.3 và 10.3. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu cả 3 trận tại sân vận động Perth Rectangular.