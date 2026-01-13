Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam cực mới, HLV Mai Đức Chung gọi nhiều nhân tố trẻ cho châu Á

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
13/01/2026 12:27 GMT+7

HLV Mai Đức Chung mạnh dạn gọi nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có cả lực lượng lứa U.19, ở đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026.

Nhiều cầu thủ U.19 được gọi tập trung

Nhằm chuẩn bị cho Vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 (AFC Women’s Asian Cup 2026) diễn ra tại Úc từ ngày 1.3.2026, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức hội quân đợt 1 năm 2026 từ ngày 14.1.

Ở đợt tập trung đầu năm 2026, HLV Mai Đức Chung triệu tập 28 cầu thủ tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Bên cạnh đó, ban huấn luyện tiếp tục theo dõi, lựa chọn và bồi dưỡng các vận động viên trẻ tiềm năng.

Cụ thể, một số cầu thủ trẻ hiện đang tham dự giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia sẽ được đánh giá thông qua quá trình thi đấu và có thể được triệu tập lên đội tuyển sau khi giải đấu khép lại vào ngày 7.2.

Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam cực mới, HLV Mai Đức Chung gọi nhiều nhân tố trẻ cho châu Á- Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung có thể sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ trong đợt tập trung này

ẢNH: VFF

Trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 7.2 đến 14.2.2026 nhằm tăng cường cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện lối chơi, hướng tới mục tiêu đạt phong độ tốt nhất tại đấu trường châu lục.

Đội tuyển nữ Việt Nam chung bảng với các đội mạnh

Trước đó, lễ bốc thăm VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 đã được tổ chức tại Tòa thị chính Sydney (Úc) vào chiều 29.7.2025. Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng C cùng các đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan.

Theo thể thức thi đấu, 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam cực mới, HLV Mai Đức Chung gọi nhiều nhân tố trẻ cho châu Á- Ảnh 2.

Danh sách các cầu thủ được triệu tập cho đợt tập trung này

ẢNH: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Ấn Độ ở trận ra quân vào ngày 4.3.2026. Hai trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển nữ Đài Loan và đội tuyển nữ Nhật Bản lần lượt diễn ra vào các ngày 7.3 và 10.3. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu cả 3 trận tại sân vận động Perth Rectangular.

Tin liên quan

HLV Kim lại khiến đối thủ ‘chới với’, sử dụng sơ đồ độc lạ: Tứ kết có thể còn hay hơn

HLV Kim lại khiến đối thủ ‘chới với’, sử dụng sơ đồ độc lạ: Tứ kết có thể còn hay hơn

Trước U.23 Ả Rập Xê Út, HLV Kim Sang-sik bất ngờ sử dụng sơ đồ có đến 3 tiền vệ trung tâm cho U.23 Việt Nam, làm phá sản hoàn toàn ý đồ gây sức ép từ giữa sân của đội bóng Ả Rập.

Cựu sao HAGL: 'U.23 Việt Nam sẽ vào chung kết U.23 châu Á'

Hé lộ phòng thay đồ U.23 Việt Nam sau trận thắng Ả Rập Xê Út, Chủ tịch VFF hỏi... thẻ phạt

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển nữ việt nam hlv mai đức chung AFC Women’s Asian Cup 2026 bóng đá nữ châu Á tuyển thủ trẻ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận