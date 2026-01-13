Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Không ai chấn thương hay đau ốm, U.23 Việt Nam đón nhận tin vui truớc tứ kết châu Á

Ted Trần
Ted Trần
13/01/2026 22:19 GMT+7

Sau chiến thắng ấn tượng trước U.23 Ả Rập Xê Út vào rạng sáng nay (13.1), U.23 Việt Nam nhanh chóng quay lại sân tập để chuẩn bị cho trận tứ kết U.23 châu Á.

U.23 Việt Nam trở lại guồng quay, sẵn sàng cho tứ kết U.23 châu Á

Không khí toàn đội thoải mái, tinh thần hứng khởi và quan trọng nhất là không có ca chấn thương nào. Vào chiều 13.1, U.23 Việt Nam đã bước vào buổi tập hồi phục nhằm tái tạo thể lực và duy trì nhịp sinh hoạt quen thuộc tại giải. 

Ban huấn luyện chia đội hình thành nhiều nhóm, dựa trên số phút thi đấu của từng cầu thủ ở trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út.

Những cầu thủ đá chính và phải hoạt động với cường độ cao chủ yếu đi bộ thả lỏng, thực hiện các bài giãn cơ nhẹ và hồi phục nhằm giải phóng thể trạng. 

Không ai chấn thương hay đau ốm, U.23 Việt Nam đón nhận tin vui truớc tứ kết châu Á- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam trở lại tập luyện

Ảnh: Ted Trần

Không ai chấn thương hay đau ốm, U.23 Việt Nam đón nhận tin vui truớc tứ kết châu Á- Ảnh 2.

Đình Bắc và đồng đội sẵn sàng cho tứ kết

Không ai chấn thương hay đau ốm, U.23 Việt Nam đón nhận tin vui truớc tứ kết châu Á- Ảnh 3.

Đây là giáo án quen thuộc được áp dụng xuyên suốt giải đấu, giúp các trụ cột duy trì thể lực ổn định khi lịch thi đấu dày đặc. Trong khi đó, nhóm cầu thủ dự bị hoặc không ra sân được tăng khối lượng vận động với các bài tập nhẹ kết hợp vận động có bóng.

Đáng chú ý, bầu không khí buổi tập diễn ra khá thoải mái. Các cầu thủ không thi đấu nhiều được tham gia trò chơi đá bóng lưới, vừa rèn cảm giác bóng vừa tạo sự hứng khởi, giảm áp lực tâm lý. Tiếng cười xuất hiện nhiều trên sân tập, phản ánh tinh thần tích cực và sự tự tin đang hiện hữu trong toàn đội sau chiến thắng quan trọng.

Theo ghi nhận từ ban huấn luyện, U.23 Việt Nam không ghi nhận trường hợp nào bị đau hay gặp vấn đề chấn thương đáng lo ngại. Đây là tín hiệu rất tích cực trước khi đội bước vào vòng đấu loại trực tiếp, mọi sai sót đều có thể phải trả giá đắt. Nền tảng thể lực ổn định và lực lượng đầy đủ giúp HLV và các cộng sự có thêm nhiều phương án chiến thuật cho trận tứ kết vào tối 16.1.

Về đối thủ, U.23 Việt Nam vẫn đang chờ đợi cái tên sẽ chạm trán ở vòng tứ kết, nhiều khả năng là U.23 Syria hoặc U.23 UAE. 

U.23 Jordan sang khách sạn U.23 Việt Nam ăn mừng, HLV Kim cười bẽn lẽn

Dù là đối thủ nào, ban huấn luyện xác định toàn đội cần giữ sự tập trung tối đa, không chủ quan và chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng kịch bản. 

“Đã vào tứ kết thì không còn trận đấu dễ dàng. Điều quan trọng là U.23 Việt Nam phải giữ được bản sắc, tinh thần thi đấu và sự kỷ luật”, một thành viên ban huấn luyện chia sẻ.

Với tinh thần hưng phấn, lực lượng sung sức và sự chuẩn bị bài bản, U.23 Việt Nam đang cho thấy quyết tâm cao độ hướng tới trận tứ kết U.23 châu Á. Thử thách phía trước là không nhỏ, nhưng thầy trò HLV vẫn sẵn sàng bước vào cuộc chơi lớn bằng sự tự tin và khát khao tiến xa.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

