Báo chí Hàn Quốc khen HLV Kim Sang-sik 'dùng người táo bạo, chiến thắng như phép màu'

HLV Kim Sang-sik lập kỷ lục với bóng đá trẻ Việt Nam

Báo thể thao của Hàn Quốc Sports World mở đầu bài viết bằng nhận định đầy cảm xúc: “Các cầu thủ đã chiến đấu bằng tinh thần quả cảm để giành chiến thắng như một phép màu”, khi nói về hành trình toàn thắng vòng bảng của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại Vòng chung kết AFC U.23 Asian Cup 2026.

HLV Kim Sang-sik được báo chí quốc tế và cả AFC công nhận là có tài thay người rất đáng nể ẢNH: TED TRẦN

Tờ báo này viết: "HLV Kim Sang-sik đã trở thành nhà cầm quân đầu tiên dẫn dắt U.23 Việt Nam giành 3 chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng một giải đấu chính thức. Chiến thắng 1-0 trước U.23 Ả Rập Xê Út ngày 13.1 tại sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City, TP.Jeddah giúp U.23 Việt Nam khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối và đứng đầu bảng A".

Sports World phân tích, nền tảng cho thành công của U.23 Việt Nam là lối chơi kỷ luật, khả năng tổ chức tốt và tinh thần thi đấu bền bỉ. Sau 3 trận vòng bảng, U.23 Việt Nam chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn, cho thấy sự ổn định đáng kể trước các đối thủ có xu hướng chơi phủ đầu.

Trong khi đó, báo điện tử News1 nhấn mạnh, việc đánh bại cả U.23 Jordan, U.23 Kyrgyzstan và U.23 Ả Rập Xê Út giúp U.23 Việt Nam đi tiếp với tư cách đội nhất bảng, trong bối cảnh đây đều là những đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình, thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Báo chí Hàn Quốc đồng loạt khen HLV Kim Sang-sik: Dùng người táo bạo, đưa U.23 Việt Nam bay cao

News1 dẫn lời HLV Kim Sang-sik thừa nhận: “Ngay cả tôi cũng không ngờ chúng tôi có thể giành 3 chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng”. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng kết quả này đến từ sự cống hiến, tinh thần hy sinh và khả năng gắn kết của toàn đội trong suốt giải đấu.

Thay người đúng lúc để tạo bước ngoặt

Còn tờ báo lâu đời DongA Ilbo đánh giá đây là cột mốc lịch sử chưa từng có của bóng đá Việt Nam ở cấp độ U.23, khi U.23 Việt Nam lần đầu toàn thắng vòng bảng tại một kỳ U.23 châu Á, đồng thời lần đầu đánh bại U.23 Ả Rập Xê Út tại sân chơi này. DongA Ilbo dành nhiều dung lượng để nói về dấu ấn dùng người của HLV Kim Sang-sik, cho rằng những quyết định thay đổi nhân sự đúng thời điểm và táo bạo đã tạo ra khác biệt rõ rệt. Bài báo dẫn lại các trận gặp U.23 Kyrgyzstan và U.23 Ả Rập Xê Út như những ví dụ tiêu biểu, khi các điều chỉnh trong hiệp 2 giúp U.23 Việt Nam xoay chuyển cục diện và tận dụng tốt cơ hội.

Còn tờ Korea Daily đặc biệt lưu ý đến yếu tố thể hình khi cho biết chiều cao trung bình của U.23 Việt Nam tại giải chỉ đạt 177,39 cm, xếp thứ 15 trong tổng số 16 đội tham dự. Theo tờ báo này, việc một đội bóng có thể hình hạn chế như vậy vẫn đứng vững và toàn thắng vòng bảng là điều “rất hiếm gặp” tại đấu trường châu Á.

HLV Kim Sang-sik luôn có những lựa chọn nhân sự rất bất ngờ ẢNH: TED TRẦN

Korea Daily nhận định, hành trình của U.23 Việt Nam tại giải lần này cho thấy HLV Kim Sang-sik không chỉ mang lại kết quả, mà còn xây dựng được bản sắc thi đấu rõ ràng: một tập thể biết chịu đựng sức ép, chơi kiên nhẫn và tận dụng hiệu quả thời điểm phản công.

Sự ghi nhận dành cho HLV Kim Sang-sik không chỉ đến từ thành tích toàn thắng vòng bảng, mà còn từ cách ông tổ chức đội hình, sử dụng nhân sự và truyền được tinh thần thi đấu cho U.23 Việt Nam. Trước mắt, U.23 Việt Nam sẽ bước vào vòng tứ kết gặp U.23 UAE hoặc U.23 Syria, nơi truyền thông Hàn Quốc tiếp tục chờ đợi những dấu ấn tiếp theo từ nhà cầm quân đồng hương của họ.