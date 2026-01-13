Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Truyền thông Hàn Quốc tấm tắc: U.23 Việt Nam nhỏ bé nhất nhì giải châu Á nhưng vẫn bay cao

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
13/01/2026 15:46 GMT+7

Trang tin thể thao của Hàn Quốc đánh giá cao hành trình của U.23 Việt Nam tại Vòng chung kết U.23 châu Á 2026, khi một trong những đội có thể hình hạn chế nhất giải vẫn toàn thắng vòng bảng và tiến vào tứ kết.

U.23 Việt Nam thể hình bé nhỏ nhưng bản lĩnh lớn

Nate Sports sáng 13.11 nhận định HLV Kim Sang-sik đang từng bước viết nên một trang sử mới cho bóng đá Việt Nam khi trở thành người đầu tiên dẫn dắt U.23 Việt Nam giành 3 chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng giải U.23 châu Á.

Báo chí Hàn Quốc đồng loạt khen HLV Kim Sang-sik

Dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam đã đánh bại U.23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ 3 bảng A vào tối 12.11. Chiến thắng này giúp U.23 Việt Nam khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, giành ngôi nhất bảng và chính thức góp mặt ở vòng tứ kết.

Trang tin thể thao Hàn Quốc nhấn mạnh, đây là cột mốc lịch sử mới của U.23 Việt Nam. Lần đầu tiên, đội bóng trẻ của Việt Nam toàn thắng cả 3 trận vòng bảng tại một kỳ U.23 châu Á. Trước đó, HLV Kim Sang-sik cũng đã trở thành nhà cầm quân đầu tiên giúp Việt Nam giành trọn các danh hiệu khu vực như SEA Games và AFF Cup trong cùng một giai đoạn.

Thành tích của U.23 Việt Nam càng trở nên đáng chú ý khi xét đến bất lợi về thể hình. Theo thống kê được Sports World dẫn lại, chiều cao trung bình của U.23 Việt Nam tại giải chỉ đạt 177,39 cm, xếp thứ 15 trong tổng số 16 đội tham dự Vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Truyền thông Hàn Quốc tấm tắc: U.23 Việt Nam nhỏ bé nhất nhì giải châu Á nhưng vẫn bay cao- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam không có lợi thế thể hình so với các đối thủ

ẢNH: TED TRẦN

Dù vậy, U.23 Việt Nam vẫn cho thấy sự chắc chắn và kỷ luật trong lối chơi. Sau 3 trận vòng bảng, đội chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn. Lối chơi có tổ chức, khả năng chịu sức ép tốt và tinh thần thi đấu bền bỉ được xem là nền tảng cho chuỗi kết quả ấn tượng này.

Dấu ấn dùng người của HLV Kim Sang-sik

Nate Sports cũng dành nhiều lời khen cho dấu ấn dùng người của HLV Kim Sang-sik. Những điều chỉnh nhân sự hợp lý trong từng thời điểm đã giúp U.23 Việt Nam tạo ra khác biệt. Trận gặp U.23 Kyrgyzstan là ví dụ tiêu biểu, khi các sự thay đổi trong hiệp 2 giúp đội gia tăng sức ép và ghi được bàn ấn định tỷ số 2-1.

Ở trận đấu then chốt với U.23 Ả Rập Xê Út, các quyết định điều chỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả. Sau hiệp 1 hòa 0-0, U.23 Việt Nam chơi chủ động hơn trong hiệp 2 và tận dụng thành công cơ hội hiếm hoi. Vào sân từ băng ghế dự bị, tới phút 64, Đình Bắc dứt điểm quyết đoán, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đưa U.23 Việt Nam vào tứ kết với vị trí nhất bảng.

Truyền thông Hàn Quốc tấm tắc: U.23 Việt Nam nhỏ bé nhất nhì giải châu Á nhưng vẫn bay cao- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik đến Việt Nam chưa đầy 2 năm nhưng đã giành được loạt danh hiệu lớn nhỏ

ẢNH: TUẤN MINH

Nate Sports cũng dẫn lại phát biểu sau trận của HLV Kim Sang-sik: “Dù phải trải qua một trận đấu rất khó khăn trước Ả Rập Xê Út, các cầu thủ của chúng tôi đã chiến đấu bằng tinh thần quả cảm để giành chiến thắng như một phép màu. Dù đối thủ ở tứ kết là ai, nếu toàn đội tiếp tục đoàn kết và thi đấu như một tập thể, tôi tin rằng chúng tôi sẽ chơi một trận đấu tốt”.

