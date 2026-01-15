U.23 Việt Nam mang niềm hy vọng cuối cùng của bóng đá Đông Nam Á

Lá cờ đầu U.23 Việt Nam

Tối 14.1, U.23 Thái Lan dừng cuộc chơi ở vòng bảng U.23 châu Á 2026. "Voi chiến" hòa 0-0 trước U.23 Trung Quốc, khép lại vòng bảng với 2 điểm sau 3 trận. Như vậy, chỉ còn U.23 Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất ở lại VCK U.23 châu Á 2026.

Trong khi U.23 Thái Lan sớm dừng bước, U.23 Việt Nam gây ấn tượng với truyền thông quốc tế khi đánh bại cả U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan để dẫn đầu bảng A với 9 điểm.

U.23 Việt Nam trở thành đội Đông Nam Á đầu tiên toàn thắng vòng bảng châu Á, cũng là đội có nhiều chiến thắng ở VCK U.23 châu Á nhất chỉ tính trong 90 phút với 7 trận. Cụ thể, bóng đá trẻ Việt Nam vượt qua Úc (1-0), Malaysia (2-0, 2-0), Kuwait (3-1), Jordan (2-0), Kyrgyzstan (2-1) và Ả Rập Xê Út (1-0).

U.23 Việt Nam vững bước vào tứ kết ẢNH: TED TRẦN TV

Nhìn rộng ra, U.23 Việt Nam xứng đáng là ngọn cờ đầu của bóng đá Đông Nam Á ở sân chơi U.23 châu Á, khi đoạt vé dự VCK 6 lần liên tục (từ năm 2016 đến nay). Trong đó, có 4 lần vượt qua vòng bảng (2018, 2022, 2024, 2026), thành tích tốt nhất là ngôi á quân năm 2018. Ở chiều ngược lại, U.23 Thái Lan chỉ một lần vượt vòng bảng (năm 2020, khi sắm vai chủ nhà). Tương tự, U.23 Indonesia mới 1 lần dự VCK, thành tích tốt nhất là hạng tư (năm 2024).

Chiến lược là chìa khóa

Trong khi U.23 Thái Lan đều đặn có vé dự VCK nhưng không phá nổi "lớp rào" vòng bảng, còn U.23 Indonesia thiếu ổn định với chính sách nhập tịch, U.23 Việt Nam là biểu tượng cho sự bền bỉ, khi góp mặt thường xuyên ở nhóm 8 đội trẻ mạnh nhất châu Á.

Ngay cả khi sở hữu lứa cầu thủ ít được kỳ vọng (ở VCK 2022 và 2024), U.23 Việt Nam vẫn có những trận đấu tốt, như hòa 1-1 trước U.23 Hàn Quốc, hay thắng 3-1 trước U.23 Kuwait. Tinh thần chiến đấu, chiến thuật và sự tiếp nối thế hệ được bóng đá trẻ Việt Nam đảm bảo ở mức ổn định, dù sử dụng lứa cầu thủ nào.

Đánh giá sức mạnh U.23 UAE - đối thủ của U.23 Việt Nam ở tứ kết

Đó không đơn thuần là chuyện con người, mà còn là chiến lược phát triển và tầm nhìn. Bóng đá Việt Nam đang có chuỗi 14 chiến thắng liên tục trên mọi đấu trường ở cấp độ U.23, đó là minh chứng. Ở đội tuyển Việt Nam, chức vô địch AFF Cup 2024 và tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 (gần như chắc chắn đạt được) cũng phản chiếu cho sự trở lại.

Khi lứa U.23 đủ "chín" để bước lên đội tuyển quốc gia, kết hợp với Việt kiều và ngoại binh nhập tịch, HLV Kim Sang-sik sẽ có trong tay tập thể toàn diện và đáng gờm.

Bóng đá Việt Nam đang vươn trở lại ra châu Á, với nền móng vững chãi được xây dựng từ hôm nay.