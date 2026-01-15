U.23 Việt Nam sẵn sàng phá 'dớp' trước U.23 UAE

Đ ỐI THỦ KHÓ CHƠI

Sau 3 trận toàn thắng ở vòng bảng giải U.23 châu Á 2026, U.23 VN sẽ gặp thử thách mang tên U.23 UAE. Đội bóng Tây Á đứng nhì bảng B với 4 điểm sau 3 trận: thắng U.23 Qatar 2-0, hòa U.23 Syria 1-1 và thua U.23 Nhật Bản 0-3. Tấm vé của thầy trò HLV Marcelo Broli có phần may mắn, bởi U.23 UAE thực tế bằng U.23 Syria ở mọi thông số, ngoại trừ việc thua Nhật Bản với tỷ số… ít đậm hơn. Ở trận quyết đấu với U.23 Syria đêm 13.1, U.23 UAE chủ trương đá phòng ngự phản công để giữ tỷ số hòa.

Richard Akonnor (trái) - ngoại binh gốc Phi nguy hiểm của U.23 UAE Ảnh: AFC

U.23 UAE vẫn được coi là đối thủ khó chịu với U.23 VN. Trong 8 lần gặp nhau ở cấp độ trẻ trước đây, bóng đá VN chưa thể đánh bại UAE (hòa 4, thua 4), trong đó có những trận thua đậm như 0-4 (Doha Cup 2023) hay 0-3 (giao hữu 2022). Tại các VCK U.23 châu Á, U.23 VN từng 2 lần gặp U.23 UAE: hòa 0-0 (vòng bảng 2020) và thua 2-3 (vòng bảng 2016).

Thống kê lịch sử không có nhiều giá trị tham khảo với bóng đá trẻ, khi mỗi lứa cầu thủ một khác. Song U.23 UAE quả là đáng gờm, bởi triết lý chơi kỹ thuật, được tạo dựng trên những cầu thủ có khả năng đá bật nhả nhuần nhuyễn, xử lý bóng lắt léo… đã trở thành đặc trưng của bóng đá UAE. Dưới bàn tay huấn luyện của HLV Broli, một chiến lược gia Nam Mỹ đề cao kỹ thuật và chất "quái", U.23 UAE càng khó đoán.

U.23 UAE cũng được bổ sung các cầu thủ nhập tịch, trong đó có tiền đạo Junior Ndiaye (gốc Pháp - Senegal) từng khoác áo U.17 Pháp, nhưng đã chọn thi đấu cho UAE. Ndiaye có tốc độ, sức càn lướt và khả năng độc lập tác chiến ấn tượng. Ở hàng thủ, hậu vệ trái Richard Akonnor (gốc Ghana) là ngôi sao sáng nhất, được định giá gần 1 triệu euro. Akonnor là mẫu hậu vệ công thủ toàn diện, có khả năng leo biên và qua người tốt nhờ cơ bắp dẻo dai điển hình của các cầu thủ châu Phi.

Ngoài ra, các cầu thủ U.23 UAE dù chỉ đá trong nước nhưng được tạo điều kiện tập huấn, rèn quân tối đa. HLV Broli cũng có gần 2 năm huấn luyện để truyền đạt triết lý. Chiến lược gia người Uruguay yêu cầu triển khai bóng tuần tự, bài bản ở hàng thủ, nhưng cho phép học trò tự do sáng tạo trong tấn công. U.23 UAE cũng có thể uyển chuyển thay đổi giữa phòng ngự và kiểm soát bóng, không bị bó buộc vào một khuôn mẫu chơi bóng như U.23 Ả Rập Xê Út hay U.23 Kyrgyzstan.

Q UYẾT ĐẤU

HLV Kim Sang-sik đã nghiên cứu đủ 3 trận vừa qua của U.23 UAE. HLV Broli cũng theo dõi U.23 VN và nhận định "đây là đội bóng có thực lực". Khi hai đội đã rất hiểu nhau, chìa khóa chiến thắng sẽ nằm ở khả năng ứng biến, như linh hoạt thay đổi chiến thuật và thay người. Ở khía cạnh này, U.23 VN đang nhỉnh hơn, do HLV Kim Sang-sik thay người rất "mát tay". Đình Bắc, Văn Thuận đều đã ghi bàn sau khi vào sân ở hiệp 2. Ông Kim cũng đọc trận đấu tốt để điều chỉnh kịp thời. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không bị bó buộc vào một kiểu chơi, mà thay đổi rất nhanh, ứng biến nhạy bén với tình huống trận đấu.

Cuộc đấu trí giữa ông Kim và HLV Broli sẽ quyết định kết quả trận tứ kết giữa U.23 VN và U.23 UAE.