'Vua thẻ' người Iran tiếp tục bắt chính tứ kết U.23 Việt Nam đấu UAE, trọng tài VAR cũng rất quen

Trọng tài chính và trọng tài VAR đều "quen mặt" U.23 Việt Nam

Theo thông báo của AFC, trọng người Iran - Heidari Payam sẽ là trọng tài chính, điều khiển trận tứ kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 UAE. Đáng chú ý, đây là trận thứ 2 tại VCK U.23 châu Á 2026 trọng tài Heidari Payam được giao nhiệm vụ bắt chính ở trận đấu có sự hiện diện của U.23 Việt Nam. Ở vòng bảng, khi U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Kyrgyzstan 2-1, ông Heidari Payam cũng là người bắt chính.

Ông Heidari Payam sinh năm 1987 và bắt đầu cầm còi từ năm 2014. Chỉ 1 năm sau, ông đã được “thăng hạng”, trở thành trọng tài của FIFA. Tính đến lúc này, ông Heidari Payam đã có nhiều năm làm việc tại giải vô địch quốc gia Iran và nhanh chóng được AFC đưa vào nhóm trọng tài thường xuyên làm nhiệm vụ ở các giải đấu lớn cấp châu lục, từ AFC Champions League cho đến các giải trẻ như U.20, U.23 châu Á.

Ông Heidari Payam tiếp tục được giao bắt chính trận tứ kết của U.23 Việt Nam ẢNH: TED TRẦN

Theo thống kê của Sofascore, tính đến lúc này, ông Heidari Payam đã bắt chính 221 trận trong sự nghiệp, rút ra 850 thẻ vàng cùng 53 thẻ đỏ. Đồng thời, vị trọng tài người Iran cũng có tỷ lệ thổi phạt đền rất cao: 61 lần. Còn nhớ ở trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Kyrgyzstan, trọng tài Heidari Payam cũng từng thổi phạt đền, giúp các học trò của HLV Kim Sang-sik có bàn mở tỷ số.

Điểm nổi bật nhất trong sự nghiệp cầm còi của Heidari Payam chính là phong cách điều hành cứng rắn, đề cao kỷ luật. Truyền thông châu Á từng nhiều lần gọi ông là “vua thẻ phạt”, khi số lượng thẻ vàng và thẻ đỏ mà trọng tài này rút ra luôn ở mức cao so với mặt bằng chung. Ông thường xử lý rất mạnh tay với các tình huống phạm lỗi chiến thuật, phản ứng với trọng tài hoặc tiểu xảo trên sân.

Hỗ trợ cho trọng tài chính Heidari Payam ở trận tứ kết sẽ là 2 trợ lý đồng hương: Farhad Farhadpoor và Ali Ahmadi, còn trọng tài thứ tư là Faisal Sulaiman A. Albalawi (Ả Rập Xê Út).

Trong khi đó, trọng tài người Singapore - Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari được chọn là người điều hành phòng VAR. Cũng giống trọng tài Heidari Payam, ông Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari cũng có trận thứ 2 làm việc ở trận đấu có sự xuất hiện của U.23 Việt Nam. Ông Iida Jumpei (Nhật Bản) sẽ là trợ lý cho trọng tài Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari ở trận đấu này.

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 UAE ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH AFC

Theo lịch thi đấu, màn so tài giữa U.23 Việt Nam diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 16.1, trên sân Prince Abdullah Al Faisal (Ả Rập Xê Út). Trước khi trận đấu này diễn ra, 2 đội từng có 6 lần đụng độ ở cấp độ U.23. Trong đó, U.23 UAE hoàn toàn áp đảo với thành tích 4 thắng, 2 hòa - tính trong 90 phút. Nếu tính trọn vẹn cả đá luân lưu, U.23 UAE thắng đến 5 trận. Dù vậy, với phong độ cũng như tinh thần rất cao, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang quyết tâm thay đổi lịch sử, đánh bại U.23 UAE.