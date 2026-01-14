Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim nói lời gan ruột: ‘3 trận thắng là bất ngờ nhưng chưa phải đích đến của U.23 Việt Nam’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
14/01/2026 22:15 GMT+7

Trong buổi tập chiều 14.1, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ thẳng thắn để động viên các cầu thủ U.23 Việt Nam trước thềm trận tứ kết VCK U.23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik kéo học trò về lại mặt đất

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận thành tích 3 trận toàn thắng, giành trọn 9 điểm của U.23 Việt Nam ở vòng bảng là điều rất đáng ghi nhận. Ông nói: “Tôi cũng biết là với 3 chiến thắng, 9 điểm, chúng ta đã tạo ra một thành tích rất tốt. Không phải đội bóng nào cũng có thể làm được. Đó là một điều rất bất ngờ”.

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh rằng kết quả này không đến từ may mắn, mà là thành quả của quá trình nỗ lực không ngừng của toàn đội: “Chúng ta đã làm được như vậy thông qua sự chịu đựng, sự phấn đấu của tất cả mọi người”.

HLV Kim nói lời gan ruột: ‘3 trận thắng là bất ngờ nhưng chưa phải đích đến của U.23 Việt Nam’- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik và Thanh Nhàn trong buổi tập chiều 14.1

ẢNH: TED TRẦN

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik cũng nhanh chóng nhấn mạnh rằng chặng đường phía trước sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều, khi các trận knock-out luôn đòi hỏi sự tập trung và bản lĩnh cao nhất. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, đối thủ ở vòng tứ kết cũng đang ở trạng thái quyết tâm tương tự và sẽ bước vào trận đấu với tinh thần chiến đấu cao độ, không kém gì U.23 Việt Nam.

Đánh giá sức mạnh U.23 UAE - đối thủ của U.23 Việt Nam ở tứ kết

U.23 Việt Nam đang không có lực lượng với trạng thái tốt nhất

Ông Kim thẳng thắn đề cập đến những khó khăn về lực lượng mà U.23 Việt Nam đang gặp phải: “Mặc dù chúng ta có một số ca chấn thương, cũng có một số cầu thủ đang trong trạng thái chưa thật sự tốt. Nhưng chúng ta cứ cố gắng tự tin, chuẩn bị thật tốt và tuân thủ kỷ luật”.

HLV Kim nói lời gan ruột: ‘3 trận thắng là bất ngờ nhưng chưa phải đích đến của U.23 Việt Nam’- Ảnh 2.

Đình Bắc và Văn Thuận tập riêng vào chiều 14.1

ẢNH: TED TRẦN

HLV Kim nói lời gan ruột: ‘3 trận thắng là bất ngờ nhưng chưa phải đích đến của U.23 Việt Nam’- Ảnh 3.

Đình Bắc là ngòi nổ được kỳ vọng nhất của U.23 Việt Nam

ẢNH: TED TRẦN

Ông đặc biệt nhấn mạnh việc không được thỏa mãn với những gì đã đạt được ở vòng bảng: “Chúng ta biết là vòng bảng chúng ta đã tạo ra một thành tích rất tốt, nhưng chúng ta không được dừng lại ở đây. Chúng ta phải phấn đấu nhiều hơn nữa để tạo ra kết quả tốt hơn ở những vòng tiếp theo”.

HLV Kim nói lời gan ruột: ‘3 trận thắng là bất ngờ nhưng chưa phải đích đến của U.23 Việt Nam’- Ảnh 4.

Lê Viktor trước đó đã có trận đấu rất năng nổ, hỗ trợ phòng ngự tốt trước U.23 Ả Rập xê Út

ẢNH: TED TRẦN

HLV Kim Sang-sik cho rằng yếu tố then chốt ở thời điểm hiện tại là sự đồng lòng và tinh thần tập thể của toàn đội. Theo ông, nếu U.23 Việt Nam tiếp tục chuẩn bị nghiêm túc, duy trì sự gắn kết và cùng nhau nỗ lực, đội bóng hoàn toàn có thể vượt qua những thử thách phía trước.

U.23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết VCK U.23 châu Á 2026 gặp U.23 UAE vào lúc 22 giờ 30 phút tối 16.1 (theo giờ Việt Nam).

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

