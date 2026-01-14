Truyền thông Thái Lan dẫn nhận định từ Thanh Niên, dự báo U.23 Việt Nam gây bất ngờ lớn

U.23 Việt Nam có thể tái lập kỳ tích Thường Châu

Theo Siam Sport, nhiều tờ báo Việt Nam tin rằng U.23 Việt Nam không chỉ dừng lại ở vai trò gây bất ngờ, mà hoàn toàn đủ khả năng tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Siam Sport viết: "Thanh Niên - một trong những tờ báo uy tín của Việt Nam - nhận định rằng U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik có tiềm năng rất lớn để góp mặt ở trận chung kết U.23 châu Á lần này. Chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Ả Rập Xê Út, qua đó giành ngôi nhất bảng với thành tích toàn thắng, được xem là minh chứng rõ ràng cho năng lực và sự ổn định của đội bóng".

Siam Sports trích nhận định từ báo chí Việt Nam, trong đó có Báo Thanh Niên ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SIAM SPORTS

Siam Sport tường thuật lại rằng báo chí Việt Nam bắt đầu so sánh hành trình hiện tại của U.23 Việt Nam với “kỳ tích Thường Châu” năm 2018, khi đội bóng này từng giành ngôi á quân châu Á. Đáng chú ý, một số ý kiến từ truyền thông Việt Nam cho rằng lực lượng U.23 hiện tại thậm chí còn toàn diện và ổn định hơn thế hệ năm 2018, đặc biệt ở khả năng kiểm soát thế trận và tâm lý thi đấu.

Tờ báo này cũng nhận định, bước vào vòng tứ kết, U.23 Việt Nam được nhiều chuyên gia trong khu vực xếp vào nhóm “ngựa ô” của giải. Với dấu ấn chiến thuật rõ ràng của HLV Kim Sang-sik và tinh thần thi đấu gắn kết, U.23 Việt Nam đang hội tụ đầy đủ yếu tố để tiếp tục tạo bất ngờ và xứng đáng được xem là “ngựa ô” đáng gờm tại VCK U.23 châu Á 2026.

Truyền thông Thái Lan đánh giá cao màn trình diễn của U.23 Việt Nam

U.23 Thái Lan cần vượt qua ám ảnh thất bại ở SEA Games

Siam Sport cũng là tờ báo theo dõi rất sát sao bóng đá Việt Nam nói chung và truyền thông Việt Nam nói riêng. Tờ báo này thường xuyên trích dẫn các bài phân tích, nhận định từ báo chí Việt Nam khi đánh giá cục diện bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt là những bài viết liên quan đến cơ hội đi tiếp của U.23 Thái Lan ở các giải đấu lớn.

U.22 Việt Nam ngược dòng đánh bại chủ nhà Thái Lan để giành HCV SEA Games 33 ẢNH: Nhật Thịnh

Trước thềm VCK U.23 châu Á 2026, Siam Sport từng nhắc lại thất bại của U.22 Thái Lan trước U.22 Việt Nam ở trận tranh HCV SEA Games 2025 - trận đấu mà đội chủ nhà để thua 2-3 dù đã dẫn trước 2-0. Theo tờ báo Thái Lan, ký ức về trận thua này vẫn còn nguyên sức nặng tâm lý, trở thành bài học lớn cho U.23 Thái Lan khi bước vào đấu trường châu lục.

Đánh giá sức mạnh U.23 UAE - đối thủ của U.23 Việt Nam ở tứ kết

Siam Sport cho rằng thất bại tại SEA Games 33 khiến U.23 Thái Lan phải chịu áp lực không nhỏ trước giải U.23 châu Á, nhất là trong bối cảnh đội hình không có được lực lượng mạnh nhất vì nhiều trụ cột vắng mặt do vấn đề nhân sự và lịch thi đấu trong nước.

Tờ báo này nhấn mạnh, bài học từ trận thua U.22 Việt Nam ở chung kết SEA Games, đặc biệt là vấn đề duy trì sự tập trung, thể lực và bản lĩnh trong hiệp 2 vẫn là điểm yếu mà bóng đá trẻ Thái Lan cần khắc phục nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng ở sân chơi châu Á. Chỉ khi cải thiện được tính kỷ luật, khả năng chịu áp lực và tổ chức lối chơi, U.23 Thái Lan mới có thể hy vọng tạo dấu ấn tại AFC U.23 châu Á 2026.