'Phù thủy' Kim Sang-sik

Đội tuyển U.23 VN đang gây sức hút rất lớn với người hâm mộ bóng đá cả nước qua các chiến thắng trước Jordan, Kyrgyzstan, Ả Rập Xê Út. Đã lâu lắm rồi, bóng đá VN mới trình làng một đội bóng trẻ chơi bản lĩnh, kiên cường và hay đến như vậy.

Nhiều chuyên gia bóng đá còn nhận định đội tuyển U.23 dưới thời HLV Kim Sang-sik có phần nhỉnh hơn đội U.23 do HLV Park Hang-seo dẫn dắt từng làm nên kỳ tích đoạt HCB U.23 châu Á 2018.

HLV Kim Sang-sik đang thể hiện tài năng trong việc điều binh Ảnh: Nhật Thịnh

Điểm mạnh của đội U.23 hiện tại là lối chơi lì lợm, bản lĩnh, có mảng miếng chiến thuật hiệu quả. Đặc biệt hơn, Đình Bắc và đồng đội có tầm vóc cao lớn và thể lực sung mãn. Nhìn tình huống hậu vệ Kyrgyzstan xé toạc băng đội trưởng trên tay Đình Bắc, rồi kéo áo anh trong một khoảng thời gian dài cũng không ngăn được tiền đạo VN tăng tốc, mới thấy nền tảng thể lực của U.23 VN hiện nay là quá tốt. Dù đá với các đội Tây Á hay Trung Á, U.23 VN vẫn luôn đủ thể lực để đua sức vào những phút cuối trận, khiến đối thủ hụt hơi.

Để làm được điều này, HLV Kim Sang-sik đã phải miệt mài cùng các học trò luyện tập với những bài tập chất lượng, khoa học, góp phần nâng cao thể trạng cầu thủ VN.

Đánh giá sức mạnh U.23 UAE - đối thủ của U.23 Việt Nam ở tứ kết

HLV Kim Sang-sik còn "phù phép" biến một đội bóng vốn luôn sợ bóng bổng thành một đội mạnh về bóng bổng khiến các đối thủ phải e ngại. Xem những pha công thành bằng bóng bổng của U.23 VN trong 2 trận vừa qua mới thấy rằng HLV Kim Sang-sik có rất nhiều "phép màu". Mỗi khi chúng ta rót bóng bổng vào trung lộ để tấn công, luôn có nhiều hơn 2 cầu thủ bật cao gây sức ép khiến hàng thủ đối phương phải chống đỡ vất vả. Cú đánh đầu điệu nghệ của Văn Thuận bật chân hậu vệ Kyrgyzstan cũng là một trong những màn phối hợp đỉnh cao của U.23 VN ở giải lần này.

Mới đây nhất, trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á - www.the-afc.com cũng hết lời khen ngợi tài năng của HLV Kim Sang-sik, đặc biệt nhấn mạnh khả năng đọc tình huống và thay người của thuyền trưởng đội tuyển U.23 VN. Chính tài thay người hợp lý và hiệu quả của vị HLV người Hàn Quốc đã giúp U.23 VN chơi hay ở hiệp 2 và đánh bại Kyrgyzstan 2-1.

Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik cũng nắm rõ điểm mạnh - yếu của từng cầu thủ để sử dụng họ một cách hiệu quả nhất, giúp các học trò phát huy hết khả năng của mình. Cách ông sử dụng tiền đạo Nguyễn Lê Phát ở 2 trận vừa qua cho thấy ông rất hiểu cầu thủ 19 tuổi này nên mạnh dạn trao cho anh cơ hội. Niềm tin từ HLV cũng là một trong những động lực để Nguyễn Lê Phát từ một cầu thủ ít ai biết đến đã tỏa sáng tại sân chơi châu lục.

U.22 VN vừa đoạt HCV SEA Games, ai cũng nghĩ đội bóng của HLV Kim Sang-sik sẽ bị bắt bài ở sân chơi châu lục vì các đối thủ có cơ hội nghiên cứu kỹ lối đá. Thế nhưng "phù thủy" Kim Sang-sik đã khiến các đối thủ bất ngờ, bởi mỗi trận U.23 VN thi triển lối đá khác nhau. Đình Bắc là cầu thủ không thể thay thế, vậy mà trong trận quan trọng với Kyrgyzstan, HLV Kim Sang-sik lại cất anh trên băng ghế dự bị. Để rồi khi được tung ra sân, anh tả xung hữu đột xé toang hàng phòng ngự Kyrgyzstan, tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn.

Hy vọng "phép màu" sẽ lại được "phù thủy" Kim Sang-sik sử dụng trong việc dụng binh, để U.23 VN tiếp tục thành công.