Báo chí Thái Lan ấm lòng khi truyền thông Việt Nam nhận định 'voi chiến' vẫn còn cơ hội vào tứ kết

U.23 Trung Quốc không quá mạnh

Theo Siam Sport, truyền thông Việt Nam đã dành nhiều phân tích đáng chú ý xoay quanh cuộc đối đầu giữa U.23 Thái Lan và U.23 Trung Quốc ở lượt trận cuối bảng D. Dù thừa nhận “Voi chiến trẻ” đang rơi vào thế buộc phải thắng, các bài viết từ Việt Nam vẫn cho rằng U.23 Thái Lan có đủ năng lực để vượt qua đối thủ và giành vé vào tứ kết nếu chơi đúng phong độ.

U.23 Trung Quốc (áo cam) gây bất ngờ khi đang đứng nhất bảng D ẢNH: AFC

Truyền thông Việt Nam nhìn nhận U.23 Trung Quốc đang nắm lợi thế khi chỉ cần một trận hòa là đủ để lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng knock-out U.23 châu Á. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa Thái Lan lép vế hoàn toàn. Theo các phân tích này, U.23 Trung Quốc không quá nổi bật về kỹ thuật cá nhân, điểm mạnh chủ yếu đến từ thể hình và sức mạnh, trong khi hàng công chưa thực sự sắc bén.

Truyền thông Việt Nam chỉ ra "cửa sáng" cho U.23 Thái Lan

Ở chiều ngược lại, U.23 Thái Lan được đánh giá là đang có chiều hướng tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu. Sau thất bại 1-2 trước U.23 Úc ở trận ra quân, “Voi chiến trẻ” đã chơi tốt hơn và giành 1 điểm quan trọng trước U.23 Iraq. Truyền thông Việt Nam coi trận hòa này là bước ngoặt về mặt tinh thần, giúp các cầu thủ Thái Lan lấy lại sự tự tin và cho thấy khả năng cạnh tranh thực sự tại sân chơi châu lục.

U.23 Thái Lan (áo xanh) có trận đấu kiên cường trước U.23 Iraq ẢNH: AFC

Đặc biệt, trong những phút cuối trận gặp U.23 Iraq, U.23 Thái Lan thậm chí còn là đội tạo ra nhiều sức ép hơn, với bàn gỡ hòa muộn và một tình huống dứt điểm trúng cột dọc. Theo nhận định của báo chí Việt Nam, nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội, U.23 Thái Lan hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Siam Sport cho biết truyền thông Việt Nam cũng đánh giá cao khả năng tranh chấp và yếu tố thể hình của U.23 Thái Lan, khi đội bóng này sở hữu những cầu thủ đủ sức đối đầu trực diện với U.23 Trung Quốc trong các pha không chiến. Bên cạnh đó, việc U.23 Thái Lan đã ghi bàn ở cả 2 trận vòng bảng, trong khi U.23 Trung Quốc mới chỉ có 1 bàn thắng, được xem là chi tiết mang lại hy vọng cho “Voi chiến trẻ”.

U.23 Thái Lan buộc phải thắng ở trận gặp U.23 Trung Quốc mới có hy vọng đi tiếp ẢNH: AFC

Từ những phân tích đó, truyền thông Việt Nam cho rằng cơ hội đi tiếp vẫn nằm trong tay U.23 Thái Lan. Điều kiện tiên quyết là đội bóng này phải chơi tập trung, tận dụng tốt các tình huống quyết định và giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng, qua đó không cần phụ thuộc vào kết quả của cặp đấu còn lại.

Highlights U.23 Thái Lan 1-1 U.23 Iraq: Đại diện Đông Nam Á níu lại hy vọng

Dù thừa nhận thử thách là rất lớn, Siam Sport cho rằng việc U.23 Thái Lan vẫn được đánh giá có “cửa” vào tứ kết cho thấy đội bóng này chưa hề bị xem là cửa dưới tuyệt đối, và vẫn có quyền hy vọng tạo nên bất ngờ tại VCK U.23 châu Á 2026.