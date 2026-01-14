Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo chí Thái Lan ấm lòng khi truyền thông Việt Nam nhận định 'voi chiến' vẫn còn cơ hội vào tứ kết

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
14/01/2026 16:39 GMT+7

Báo chí Thái Lan tỏ ra lạc quan và phần nào được tiếp thêm niềm tin khi truyền thông Việt Nam đưa ra những đánh giá tích cực về cơ hội đi tiếp của U.23 Thái Lan tại VCK U.23 châu Á 2026, trước trận đấu mang tính quyết định với U.23 Trung Quốc.

U.23 Trung Quốc không quá mạnh

Theo Siam Sport, truyền thông Việt Nam đã dành nhiều phân tích đáng chú ý xoay quanh cuộc đối đầu giữa U.23 Thái Lan và U.23 Trung Quốc ở lượt trận cuối bảng D. Dù thừa nhận “Voi chiến trẻ” đang rơi vào thế buộc phải thắng, các bài viết từ Việt Nam vẫn cho rằng U.23 Thái Lan có đủ năng lực để vượt qua đối thủ và giành vé vào tứ kết nếu chơi đúng phong độ.

Báo chí Thái Lan ấm lòng khi truyền thông Việt Nam nhận định 'voi chiến' vẫn còn cơ hội vào tứ kết- Ảnh 1.

U.23 Trung Quốc (áo cam) gây bất ngờ khi đang đứng nhất bảng D

ẢNH: AFC

Truyền thông Việt Nam nhìn nhận U.23 Trung Quốc đang nắm lợi thế khi chỉ cần một trận hòa là đủ để lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng knock-out U.23 châu Á. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa Thái Lan lép vế hoàn toàn. Theo các phân tích này, U.23 Trung Quốc không quá nổi bật về kỹ thuật cá nhân, điểm mạnh chủ yếu đến từ thể hình và sức mạnh, trong khi hàng công chưa thực sự sắc bén.

 Truyền thông Việt Nam chỉ ra "cửa sáng" cho U.23 Thái Lan 

Ở chiều ngược lại, U.23 Thái Lan được đánh giá là đang có chiều hướng tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu. Sau thất bại 1-2 trước U.23 Úc ở trận ra quân, “Voi chiến trẻ” đã chơi tốt hơn và giành 1 điểm quan trọng trước U.23 Iraq. Truyền thông Việt Nam coi trận hòa này là bước ngoặt về mặt tinh thần, giúp các cầu thủ Thái Lan lấy lại sự tự tin và cho thấy khả năng cạnh tranh thực sự tại sân chơi châu lục.

Báo chí Thái Lan ấm lòng khi truyền thông Việt Nam nhận định 'voi chiến' vẫn còn cơ hội vào tứ kết- Ảnh 2.

U.23 Thái Lan (áo xanh) có trận đấu kiên cường trước U.23 Iraq

ẢNH: AFC

Đặc biệt, trong những phút cuối trận gặp U.23 Iraq, U.23 Thái Lan thậm chí còn là đội tạo ra nhiều sức ép hơn, với bàn gỡ hòa muộn và một tình huống dứt điểm trúng cột dọc. Theo nhận định của báo chí Việt Nam, nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội, U.23 Thái Lan hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Siam Sport cho biết truyền thông Việt Nam cũng đánh giá cao khả năng tranh chấp và yếu tố thể hình của U.23 Thái Lan, khi đội bóng này sở hữu những cầu thủ đủ sức đối đầu trực diện với U.23 Trung Quốc trong các pha không chiến. Bên cạnh đó, việc U.23 Thái Lan đã ghi bàn ở cả 2 trận vòng bảng, trong khi U.23 Trung Quốc mới chỉ có 1 bàn thắng, được xem là chi tiết mang lại hy vọng cho “Voi chiến trẻ”.

Báo chí Thái Lan ấm lòng khi truyền thông Việt Nam nhận định 'voi chiến' vẫn còn cơ hội vào tứ kết- Ảnh 3.

U.23 Thái Lan buộc phải thắng ở trận gặp U.23 Trung Quốc mới có hy vọng đi tiếp

ẢNH: AFC

Từ những phân tích đó, truyền thông Việt Nam cho rằng cơ hội đi tiếp vẫn nằm trong tay U.23 Thái Lan. Điều kiện tiên quyết là đội bóng này phải chơi tập trung, tận dụng tốt các tình huống quyết định và giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng, qua đó không cần phụ thuộc vào kết quả của cặp đấu còn lại.

Highlights U.23 Thái Lan 1-1 U.23 Iraq: Đại diện Đông Nam Á níu lại hy vọng

Dù thừa nhận thử thách là rất lớn, Siam Sport cho rằng việc U.23 Thái Lan vẫn được đánh giá có “cửa” vào tứ kết cho thấy đội bóng này chưa hề bị xem là cửa dưới tuyệt đối, và vẫn có quyền hy vọng tạo nên bất ngờ tại VCK U.23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

'Phù thủy' Kim Sang-sik

'Phù thủy' Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik được cổ động viên bóng đá VN tặng biệt danh 'phù thuỷ' khi ông có những màn biến hóa giúp U.23 VN chơi thăng hoa tại VCK U.23 châu Á 2026.

Đằng sau màn lột xác của U.23 Việt Nam khi ra 'biển lớn' châu Á

Báo chí UAE e dè U.23 Việt Nam: 'Thử thách thực sự của thầy trò HLV Broli'

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Thái Lan U.23 châu Á U.23 Trung Quốc Báo chí Thái Lan truyền thông Việt Nam Thái Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận