Báo chí UAE e dè U.23 Việt Nam: 'Thử thách thực sự của thầy trò HLV Broli'

Sau trận hòa 1-1 với U.23 Syria tại lượt đấu cuối bảng B diễn ra trên sân Prince Abdullah Al Faisal tối 13.1, U.23 UAE khép lại vòng bảng với 4 điểm, xếp nhì bảng B, sau U.23 Nhật Bản. Tuy nhiên, theo các tờ báo lớn của UAE như Al Bayan, Al Ittihad, Emarat Al Youm hay Al Khaleej, kết quả này mới chỉ giúp đội nhà hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, trong khi thử thách lớn thực sự nằm ở vòng tứ kết nơi họ phải đối đầu U.23 Việt Nam.

Báo UAE nhấn mạnh chi tiết U.23 Việt Nam có vòng bảng hoàn hảo

Trang Emarat Al Youm đặc biệt lưu ý tới việc U.23 Việt Nam kết thúc bảng A với thành tích toàn thắng, có 9 điểm sau 3 lượt trận. Theo tờ báo này, đây là thông số rất nổi bật, cho thấy U.23 Việt Nam bước vào vòng loại trực tiếp với phong độ ổn định và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Emarat Al Youm nhận định: “U.23 UAE sẽ đối đầu với U.23 Việt Nam, đội đứng đầu bảng A với thành tích toàn thắng 9 điểm sau 3 trận. Đây là cặp đấu đáng chú ý nhất của vòng tứ kết và cũng đầy rẫy khó khăn với U.23 UAE”.

U.23 Việt Nam được truyền thông UAE đánh giá rất cao ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK AFC

Trong khi đó, trang Al Khaleej cũng nhấn mạnh sự khác biệt rõ ràng về hành trình vòng bảng giữa hai đội: “U.23 UAE phải rất khó khăn mới đi tiếp với 4 điểm, còn U.23 Việt Nam giành trọn 9 điểm. Đồng thời, U.23 Việt Nam cũng nằm trong số 2 đội (cùng với U.23 Nhật Bản) có hành trình vòng bảng hoàn hảo. Việc phải gặp đội nhất bảng A ngay ở tứ kết khiến thử thách dành cho U.23 UAE trở nên nặng nề hơn”.

U.23 UAE phải tìm cách khắc phục điểm yếu

Bên cạnh việc đề cao thành tích của U.23 Việt Nam, các tờ báo UAE cũng phân tích kỹ những gì U.23 UAE đã thể hiện ở vòng bảng. Trang Al Bayan mô tả, trận hòa U.23 Syria là “kết quả tích cực về mặt điểm số”, đồng thời chỉ ra rõ điểm yếu của đội nhà khi thầy trò HLV Broli đã không duy trì được sự chủ động trong hiệp hai và để đối thủ gỡ hòa ở phút 55.

Theo Al Bayan: “U.23 UAE thường chơi tốt trong hiệp một, kiểm soát thế trận trong những phút đầu. Tuy nhiên, bắt đầu từ cuối hiệp 1 và cả hiệp 2, U.23 UAE thường tỏ ra thiếu tập trung, để các đối thủ dễ dàng khai thác”.

“Nếu không nhanh chóng nhận ra và khắc phục, điểm yếu này của U.23 UAE chắc chắn sẽ tiếp tục bị khai thác. Đặc biệt ở tứ kết, U.23 UAE phải đấu với U.23 Việt Nam – đội bóng được đánh giá cao ở khả năng duy trì cường độ thi đấu và tận dụng thời điểm đối thủ sa sút”, Al Bayan nhấn mạnh.

U.23 UAE (áo trắng) có rất nhiều điểm yếu cần khắc phục ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH AFC

Trang Al Ittihad cũng chỉ ra những điểm yếu tương tự và cho rằng U.23 UAE sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn đánh bại U.23 Việt Nam.

“U.23 UAE vẫn phải dựa nhiều vào các pha phản công nhanh, trong khi U.23 Việt Nam là đội bóng có tổ chức, họ phòng ngự chặt chẽ và chuyển trạng thái hiệu quả. Tại vòng bảng, đây đều là yếu tố từng giúp họ tạo ra lợi thế rõ rệt khi gặp U.23 Jordan và U.23 Ả Rập Xê Út”, Al Ittihad bày tỏ.

Theo lịch thi đấu, màn so tài giữa U.23 Việt Nam diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 16.1, trên sân Prince Abdullah Al Faisal (Ả Rập Xê Út). Trước khi trận đấu này diễn ra, 2 đội từng có 6 lần đụng độ ở cấp độ U.23. Trong đó, U.23 UAE hoàn toàn áp đảo với thành tích 4 thắng, 2 hòa - tính trong 90 phút. Nếu tính trọn vẹn cả đá luân lưu, U.23 UAE thắng đến 5 trận.