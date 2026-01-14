HLV U.23 UAE ‘đã xem cả 3 trận của U.23 Việt Nam, đối thủ rất mạnh và nguy hiểm’

"Tinh thần tập thể là điểm nổi bật của U.23 Việt Nam"

Trong buổi họp báo sau trận đấu với Syria, HLV Marcelo Brolli của U.23 UAE cho rằng đây là trận đấu khó khăn đúng như dự đoán. Nhà cầm quân này đánh giá cao chất lượng của đối thủ: “Syria là một đội bóng tốt. Chúng tôi đã chuẩn bị cho một trận đấu chắc chắn để không phải chịu quá nhiều áp lực”.

Theo HLV Brolli, U.23 UAE đã đạt được mục tiêu đề ra ngay trong hiệp 1 khi ghi bàn mở tỷ số. Ông nói: “Chúng tôi ghi được bàn thắng trong hiệp 1. Khi khoảng cách tỷ số ngắn lại, áp lực rõ ràng tăng lên, nhưng nhìn chung ở những phút cuối, những cơ hội rõ ràng nhất là của chúng tôi”.

HLV của U.23 UAE đánh giá cao U.23 Việt Nam ẢNH: AFC

Ông Marcelo Brolli cũng thừa nhận việc đối thủ thay đổi nhân sự và gia tăng sức ép trong hiệp 2 khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn. Tuy vậy, ông nhấn mạnh việc giành quyền vào tứ kết là điều quan trọng nhất với đội bóng của mình.

Về đối thủ ở tứ kết, nhà cầm quân người Uruguay cho biết ông và ban huấn luyện đã theo dõi kỹ hành trình của U.23 Việt Nam tại giải. Nhà cầm quân này nhận xét: “Chúng tôi đã xem các trận đấu của Việt Nam. Đó là một đội bóng rất gắn kết, tất cả các cầu thủ đều làm việc rất tốt trong khâu phòng ngự”.

Theo HLV Brolli, sự kỷ luật và tinh thần tập thể là điểm nổi bật của U.23 Việt Nam. Ông đánh giá cao cách đội bóng này duy trì cự ly đội hình ngắn, chơi tập trung và hỗ trợ lẫn nhau trong suốt trận đấu.

Nguy hiểm ở các tình huống chuyển trạng thái

Không chỉ nhấn mạnh khả năng phòng ngự, HLV U.23 UAE còn đặc biệt lưu ý đến các pha chuyển trạng thái của U.23 Việt Nam. Ông nói: “Họ rất mạnh trong các tình huống chuyển trạng thái, chơi nhanh và hiệu quả. Đây cũng là một đội bóng có nền tảng thể lực tốt và đang có một giải đấu rất ấn tượng”.

HLV Marcelo Brolli cho biết sau khi xác định được đối thủ ở tứ kết, U.23 UAE sẽ sớm bắt tay vào công tác chuẩn bị: “Sau khi trở về khách sạn, chúng tôi sẽ bắt đầu phân tích kỹ lưỡng hơn để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam”.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 UAE sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 phút ngày 16.1. Trước đó cùng ngày, vào lúc 18 giờ 30 phút, U.23 Nhật Bản sẽ đối đầu U.23 Jordan trong trận tứ kết còn lại của nhánh đấu này.

