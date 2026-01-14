U.23 Việt Nam trở thành hiện tượng truyền thông châu lục

B ÁO CHÍ CHÂU LỤC DẬY SÓNG

Chiến tích lịch sử của U.23 VN không chỉ làm nức lòng người hâm mộ trong nước mà còn tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ ở Đông Nam Á và rộng hơn là châu Á. Các trận thắng trước U.23 Jordan, U.23 Kyrgyzstan và nhất là đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út được mô tả với những tính từ mạnh như gây sốc, kỳ diệu, phép màu… Kết quả tuyệt vời này, dĩ nhiên làm dậy sóng báo chí Hàn Quốc, quê nhà của HLV Kim Sang-sik. Ông xuất hiện nổi bật trên các trang tin, diễn đàn với dòng thời sự chủ lưu là đã có công lớn giúp U.23 VN toàn thắng ở vòng bảng và vào tứ kết VCK U.23 châu Á, giành số điểm tuyệt đối. Tờ Korea Daily đã lấy sự tương phản về thể hình (U.23 VN cao 177,39 cm - xếp thứ 2 từ dưới lên về chiều cao) để tôn vinh chiến tích đánh bại những "gã khổng lổ" Tây Á theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tờ Sports World phân tích nền tảng cho thành công của U.23 VN là lối chơi kỷ luật, khả năng tổ chức tốt và tinh thần thi đấu bền bỉ. U.23 VN chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn ở vòng bảng, thể hiện sự ổn định rõ nét về chuyên môn và tâm lý trước các đối thủ có xu hướng chơi phủ đầu.

Truyền thông châu Á ca ngợi “phép màu Kim Sang-sik” ẢNH: TED TRẦN

Ba chiến thắng thuyết phục không chỉ giúp U.23 VN tiếp tục trở thành lá cờ đầu của bóng đá trẻ khu vực, mà còn nhận được sự tôn trọng rất lớn từ báo chí Thái Lan. Trang Khod Sanam bày tỏ: "U.23 VN vào tứ kết với thành tích vô đối, thắng cả 3 trận một cách hoàn hảo. Họ không cần phô trương nhưng vẫn có ngôi đầu bảng một cách thuyết phục". Fanpage Buriram Prankster v2 (với 200.000 lượt theo dõi) nhấn mạnh: "U.23 VN gây chấn động châu Á, tiếp tục thể hiện sự thống trị bảng A khi đánh bại chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út 1-0 ở lượt đấu cuối, qua đó giành trọn 9 điểm sau 3 trận và tiến vào vòng tứ kết với vị trí nhất bảng. CĐV Thái Lan công nhận: "U.23 VN đã chứng minh xứng đáng là đội bóng trẻ mạnh nhất của Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Thành tích của U.23 VN hiện đã vượt xa Thái Lan khi vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33, và nhất bảng tại VCK U.23 châu Á. Những thành tích này chắc chắn không phải là may mắn. Đó là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và nền tảng vững chắc".

Phép màu Kim Sang- S ik

Tờ Sports World ca ngợi: "Các cầu thủ U.23 VN đã chiến đấu bằng tinh thần quả cảm để giành chiến thắng như một phép màu. HLV Kim Sang-sik thực sự là nhà cầm quân tài ba, lão luyện. Sử dụng nhân sự tài tình, điều chỉnh chiến thuật tài tình, thay đổi con người tài tình". Cụm từ "phép màu Kim Sang-sik" cũng là một trong những chủ đề được báo chí châu Á nhắc đến nhiều nhất.

Truyền thông xứ kim chi đặc biệt ấn tượng với cách HLV Kim tung ra đội hình xuất phát với nhiều sự thay đổi, bình tĩnh chống trả và đánh bại ông lớn Ả Rập Xê Út. "Trước một đối thủ mạnh, nhà cầm quân sinh năm 1976 đã cho thấy được lòng dũng cảm, ý chí quyết tâm, niềm tin và chiến lược khôn ngoan có thể tạo ra phép màu kỳ diệu như thế nào. HLV Kim Sang-sik đã chứng tỏ được đẳng cấp cầm quân khi tung bộ đôi tấn công Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đình Bắc vào sân ngay đầu hiệp 2. Chính sự thay đổi này đã xoay chuyển cục diện trận đấu. Sau khi giúp VN thống trị bóng đá Đông Nam Á, có vẻ như HLV Kim Sang-sik đã tiến một bước rất xa để trở thành huyền thoại mới về sự kết hợp hoàn hảo giữa các nhà cầm quân Hàn Quốc và bóng đá VN.