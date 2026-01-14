HLV Kim Sang-sik tận mắt xem U.23 UAE hòa Syria, lên phương án nhân sự và chiến thuật đấu tứ kết

Ban huấn luyện U.23 Việt Nam theo dõi trực tiếp trận U.23 UAE - U.23 Syria

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 13.1 theo giờ địa phương, HLV Kim Sang-sik cùng một số thành viên ban huấn luyện U.23 Việt Nam đã trực tiếp có mặt trên sân Prince Abdullah Al Faisal để theo dõi trận đấu giữa U.23 UAE và U.23 Syria.

Đây là trận đấu mang ý nghĩa then chốt, quyết định đối thủ của U.23 Việt Nam tại vòng tứ kết VCK U.23 châu Á 2026.Cuộc so tài diễn ra với thế trận chặt chẽ và kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này giúp U.23 UAE giành vị trí nhì bảng B, qua đó chính thức trở thành đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở vòng đấu loại trực tiếp.

Highlight U.23 UAE 1-1 U.23 Syria: Bàn gỡ hòa bất ngờ chưa đủ để đi tiếp

Ở trận đấu còn lại của bảng B, U.23 Nhật Bản tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội khi đánh bại U.23 Qatar với tỷ số 2-0. Với chiến thắng này, U.23 Nhật Bản trở thành đội thứ hai toàn thắng vòng bảng, sau U.23 Việt Nam. Như vậy, hai cặp đấu tứ kết đầu tiên đã được xác định là U.23 Việt Nam gặp U.23 UAE và U.23 Nhật Bản đối đầu U.23 Jordan.

HLV Kim Sang-sik đã theo dõi trực tiếp trận U.23 UAE và U.23 Syria ẢNH: TED TRẦN

Hai cặp tứ kết còn lại của giải sẽ được xác định sau khi các trận đấu cuối cùng của bảng D khép lại vào tối 14.1.Theo lịch thi đấu, U.23 Việt Nam sẽ chạm trán U.23 UAE vào lúc 22 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 16.1.

Ngay sau khi xác định đối thủ, ban huấn luyện U.23 Việt Nam đã nhanh chóng bắt tay vào việc thu thập, phân tích thông tin về U.23 UAE, từ lối chơi, nhân sự đến các phương án chiến thuật có thể được sử dụng.

Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho trận tứ kết, qua đó tiếp tục nối dài hành trình ấn tượng của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2026.