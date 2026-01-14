Xác định 6 đội vào tứ kết U.23 châu Á, U.23 Việt Nam chờ Thái Lan vượt qua ‘khủng hoảng’

Sau khi các bảng A, B và C khép lại, 6 đội tuyển đã chính thức giành quyền vào tứ kết VCK U.23 châu Á 2026, gồm những gương mặt quen thuộc của bóng đá trẻ châu lục.

U.23 Việt Nam tiếp tục gặp đội Tây Á

Ở bảng A, U.23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi vào tứ kết với vị trí nhất bảng, giành 9 điểm trọn vẹn sau 3 trận toàn thắng, ghi 5 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ hoàn thành mục tiêu vượt vòng bảng mà còn tạo dựng hình ảnh của một tập thể kỷ luật, bản lĩnh và giàu tính tổ chức. Đứng sau Việt Nam là U.23 Jordan, đội có 6 điểm, đi tiếp với vị trí nhì bảng.

U.23 Việt Nam gây ấn tượng khi vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng ẢNH: TED TRẦN

Tại bảng B, U.23 Nhật Bản cho thấy đẳng cấp hàng đầu châu Á với 3 trận toàn thắng, giành 9 điểm tuyệt đối và hiệu số +10, thành tích vượt trội so với phần còn lại. Tấm vé còn lại của bảng này thuộc về U.23 UAE, đội xếp nhì với 4 điểm, vượt lên trong cuộc cạnh tranh sít sao.

Theo ấn định của giải đấu, đội nhất bảng A gặp nhì bảnh B, còn nhì bảng A gặp nhất bảng B ở vòng tứ kết. Như vậy, U.23 (nhất bảng A) chạm trán U.23 UAE, còn U.23 Nhật Bản đối đầu U.23 Jordan ở vòng đấu đanh cho 8 đội mạnh nhất vào ngày 20.1.

Đình Bắc khiêm tốn sau bàn thắng vào lưới Ả Rập Xê Út: ‘Đây là kết quả của toàn đội’

Ở bảng C, U.23 Uzbekistan dẫn đầu với 7 điểm, trong khi U.24 Hàn Quốc đứng nhì với 4 điểm, qua đó cùng nhau góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Đáng chú ý, bảng đấu này chứng kiến việc Iran bất ngơd bị loại sớm, cho thấy sự khắc nghiệt của giải.

Như vậy, 6/8 suất tứ kết đã được xác định, chỉ còn chờ hai cái tên cuối cùng đến từ bảng D, nơi cuộc đua đang diễn ra căng thẳng nhất.

Tại đây, U.23 Thái Lan rơi vào tình thế đặc biệt nguy hiểm. Sau 2 lượt trận, đội bóng xứ chùa vàng mới có 1 điểm, đứng cuối bảng, lần lượt xếp sau U.23 Trung Quốc (4 điểm, hiệu số +1), U.23 Úc (3 điểm, hiệu số 0) và U.23 Iraq (2 điểm, hiệu số 0).

Trong bối cảnh đó, U.23 Thái Lan buộc phải thắng ở lượt cuối (gặp U.23 Trung Quốc) nếu muốn níu kéo hy vọng vào tứ kết, đồng thời chờ đợi kết quả có lợi từ cặp đấu còn lại. Áp lực, sự thiếu ổn định và bảng đấu quá nặng ký đang đẩy U.23 Thái Lan tới sát mép vực bị loại sớm.

Trái ngược với thế hiểm của người Thái, U.23 Việt Nam bước vào tứ kết với tâm thế của một đội toàn thắng, sẵn sàng chờ đợi đối thủ tiếp theo từ bảng D – nơi kịch bản vẫn còn rất khó lường.

