U.23 Việt Nam lập kỳ tích Thường Châu, tại sao không?

"K Ỷ LUẬT TẠO NÊN SỨC MẠNH"

Nhìn vào hành trình tại bảng A của U.23 châu Á 2026, điều dễ nhận thấy nhất ở các cầu thủ trẻ VN chính là sự tự tin và tâm lý thi đấu chững chạc. U.23 VN dám chơi bóng khi đối mặt với áp lực lớn và vận hành chiến thuật một cách chủ động.

HLV Phạm Minh Đức nhận định: "Chính sự tự tin và kỹ năng cá nhân khéo léo đã giúp U.23 VN thi đấu thăng hoa. Bản lĩnh dạn dày đã được tích lũy lâu dài, được thử lửa ở nhiều giải đấu quốc tế từ cấp độ U.17, U.19, U.23 và thậm chí ra sân thường xuyên ở V-League. Bên cạnh tâm lý vững vàng, sự đồng đều về chất lượng nhân sự và tính kỷ luật chiến thuật cũng là mấu chốt quan trọng giúp đội bóng của ông Kim Sang-sik đáng gờm. Đội hình chính và lực lượng dự bị không có cách biệt đáng kể về chuyên môn. Do đó, ông Kim dễ dàng xoay tua đội hình, linh hoạt trong sử dụng nhân sự và chiến thuật. Ngoài ra, U.23 VN không phụ thuộc vào cá nhân nào, khi nhiều cầu thủ thay phiên nhau tỏa sáng".

Khi khoác áo đội tuyển VN, Đình Bắc (trái) từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Nhật Bản vào đầu năm 2024 ẢNH: NGỌC LINH

Còn cựu HLV đội U.20 VN Hoàng Anh Tuấn khẳng định, kỷ luật chính là nền móng giúp U.23 VN duy trì sự ổn định trước những đối thủ nhỉnh hơn về trình độ: "Kỷ luật tạo nên sức mạnh. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, từ giải U.23 Đông Nam Á đến SEA Games 33, các học trò của ông Kim luôn tuân thủ rất tốt chiến thuật được đề ra. Rất cần thiết để nhắc lại, năm 2025, thầy trò HLV Kim

Sang-sik giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á và HCV SEA Games 33. Còn lúc này, U.23 VN đang thể hiện một bản lĩnh tuyệt vời ở đấu trường khốc liệt hơn, đẳng cấp hơn. Chúng ta tự hào về các chiến binh trẻ tuổi".

K Ỳ VỌNG LỚN LAO

Về khả năng "làm nên chuyện" của U.23 VN tại VCK U.23 châu Á 2026, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh: "Xét về góc độ cá nhân, một số cầu thủ của lứa U.23 VN tạo kỳ tích ở Thường Châu năm 2018 có phần nhỉnh hơn về tố chất. Nhưng với lứa U.23 VN hiện tại, sự đồng đều và tính tập thể tốt hơn. Đó là điểm sáng. Trong bóng đá, tính tập thể quan trọng nhất để quyết định thành bại". HLV Phạm Minh Đức nhìn nhận: "Tại VCK U.23 châu Á 2026, U.23 VN sở hữu lực lượng vừa đồng đều, vừa có cá nhân tỏa sáng đúng lúc, rất giống với năm 2018".

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (giữa) trưởng thành qua những lần sát cánh cùng đàn anh ở đội tuyển Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trước khi U.23 VN bước vào vòng tứ kết đầy thử thách, HLV Hoàng Anh Tuấn nhắc nhở rằng ở vòng knock-out, tính chất trận đấu sẽ hoàn toàn khác so với vòng bảng. Ông Tuấn tin vào khả năng đọc trận đấu tài tình của HLV Kim Sang-sik sẽ đưa U.23 VN vượt qua tứ kết. Thầy cũ của Đình Bắc, Khuất Văn Khang chia sẻ: "Mọi đánh giá chỉ mang tính lý thuyết. Như ở bảng A, U.23 Ả Rập Xê Út được đánh giá là số 1, vì bóng đá nước này từng dự World Cup, và luôn thống trị các giải châu Á. Họ còn là chủ nhà, nhưng cuối cùng cũng sớm bị loại. Ở bảng B, ngoại trừ Nhật Bản, đối thủ của U.23 VN ở tứ kết chắc chắn không được đánh giá cao bằng U.23 Ả Rập Xê Út về chuyên môn. Rất khó nói, nhưng U.23 VN có nhiều cơ hội". HLV Phạm Minh Đức chia sẻ: "Tôi kỳ vọng U.23 VN với nhiều cầu thủ tài năng sẽ vào đến trận chung kết như giải U.23 châu Á năm 2018".