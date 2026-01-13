Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Hai cú sốc xuất hiện cùng lúc tại U.23 châu Á: Ứng viên vô địch Iran bị loại, Hàn Quốc suýt về nước

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
13/01/2026 20:50 GMT+7

Ở thế bất lợi, U.23 Iran buộc phải chơi tất tay để tìm kiếm hy vọng giành vé vào tứ kết U.23 châu Á 2026 nhưng lại thất bại 0-1 trước Li Băng. Trong khi đó, U.23 Hàn Quốc bất ngờ để thua Uzbekistan 0-2.

U.23 Iran nỗ lực bất thành

Trước lượt đấu cuối cùng bảng C, U.23 Iran chỉ đứng thứ 3 khi mới có 2 điểm sau 2 trận, tạm xếp sau U.23 Hàn Quốc và Uzbekistan (có cùng 4 điểm). Vì thế, ứng viên vô địch từ Tây Á có nhiệm vụ phải thắng Li Băng để tự định đoạt số phận.

Highlight U.23 Iran 0-1 U.23 Li Băng: Ứng viên vô địch bị loại

Ở thế "chân tường", U.23 Iran chơi nỗ lực, tạo ra sức ép cực kỳ lớn về phía khung thành Li Băng. Trong 45 phút đầu tiên, Ghandipour và các đồng đội sở hữu bóng đến 73%, thực hiện 10 pha dứt điểm, gấp 3 lần đối phương. Tuy nhiên, tình huống nguy hiểm nhất mà các cầu thủ Iran tạo ra chỉ là cú đánh đầu đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành Li Băng của Farzin.

Sang hiệp 2, U.23 Iran bất ngờ bị dội "gáo nước lạnh". Phút 55, Ghandipour để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp U.23 Li Băng được hưởng một quả phạt đền. Từ khoảng cách 11 m, Leonardo Farah Shahin dứt điểm chuẩn xác, đưa U.23 Li Băng vươn lên dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu và U.23 Iran nhận thất bại 0-1 đầy cay đắng. 

- Ảnh 1.

U.23 Iran (áo trắng) rời giải ngay từ vòng bảng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH AFC

U.23 Hàn Quốc chơi dưới sức

Bất ngờ đã xảy ra ở cuộc đối đầu giữa U.23 Hàn Quốc và Uzbekistan. Sau hiệp 1 chơi có phần lép vế, đại diện Trung Á bất ngờ ghi bàn mở tỷ số. Phút 48, Behruzjon Karimov tung cú dứt điểm quyết đoán từ rìa vòng cấm, không cho thủ môn Hong Seong-min cơ hội cản phá.

Highlight U.23 Hàn Quốc 0-2 U.23 Uzbekistan: Đội 'chiếu dưới' gây sốc

Sau bàn thua này, U.23 Hàn Quốc nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng khi chưa kịp làm được điều đó, đội bóng xứ kim chi đã phải thủng lưới lần thứ 2. Phút 70, U.23 Uzbekistan thực hiện pha phối hợp ấn tượng, được kết thúc bằng cú đá hoàn hảo của Saidumarkhon Saidnurullaev.

Trong khoảng thời gian còn lại, U.23 Hàn Quốc thi đấu bế tắc, không ghi thêm bàn thắng nào và chấp nhận thất bại 0-2. Như vậy, U.23 Uzbekistan vào tứ kết với tư cách đội đầu bảng C với 7 điểm. Đội nhì bảng là U.23 Hàn Quốc với 4 điểm. Trong khi đó, U.23 Li Băng và Iran bị loại. 

Đây là một kết quả không nhiều người nghĩ đến bởi U.23 Uzbekistan mang theo đội hình còn rất non trẻ, tất cả cầu thủ đều sinh sau năm 2005. Trong khi đó, U.23 Iran được coi là ứng cử viên vô địch lại bị loại sớm. 

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Báo Malaysia khen nức nở U.23 Việt Nam quá giỏi, FAM bị yêu cầu sa thải Ban Chấp hành

Báo Malaysia khen nức nở U.23 Việt Nam quá giỏi, FAM bị yêu cầu sa thải Ban Chấp hành

Astro Arena dẫn lại đoạn clip các cầu thủ Jordan nhảy múa tại khách sạn ở Jeddah, cảm ơn U.23 Việt Nam đã gián tiếp giúp họ vào tứ kết U.23 châu Á. Các báo khác ở Malaysia thì lặng thinh, nhưng đòi FAM sa thải Ban Chấp hành.

Báo Indonesia tự hào: U.23 Việt Nam đã làm rạng rỡ bóng đá Đông Nam Á

CAS lên tiếng về đơn kháng cáo FIFA của FAM: Khả năng quyết định cuối tháng 3

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Iran U.23 Hàn Quốc U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận