Hai cú sốc xuất hiện cùng lúc tại U.23 châu Á: Ứng viên vô địch Iran bị loại, Hàn Quốc suýt về nước

U.23 Iran nỗ lực bất thành

Trước lượt đấu cuối cùng bảng C, U.23 Iran chỉ đứng thứ 3 khi mới có 2 điểm sau 2 trận, tạm xếp sau U.23 Hàn Quốc và Uzbekistan (có cùng 4 điểm). Vì thế, ứng viên vô địch từ Tây Á có nhiệm vụ phải thắng Li Băng để tự định đoạt số phận.

Highlight U.23 Iran 0-1 U.23 Li Băng: Ứng viên vô địch bị loại

Ở thế "chân tường", U.23 Iran chơi nỗ lực, tạo ra sức ép cực kỳ lớn về phía khung thành Li Băng. Trong 45 phút đầu tiên, Ghandipour và các đồng đội sở hữu bóng đến 73%, thực hiện 10 pha dứt điểm, gấp 3 lần đối phương. Tuy nhiên, tình huống nguy hiểm nhất mà các cầu thủ Iran tạo ra chỉ là cú đánh đầu đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành Li Băng của Farzin.

Sang hiệp 2, U.23 Iran bất ngờ bị dội "gáo nước lạnh". Phút 55, Ghandipour để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp U.23 Li Băng được hưởng một quả phạt đền. Từ khoảng cách 11 m, Leonardo Farah Shahin dứt điểm chuẩn xác, đưa U.23 Li Băng vươn lên dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu và U.23 Iran nhận thất bại 0-1 đầy cay đắng.

U.23 Iran (áo trắng) rời giải ngay từ vòng bảng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH AFC

U.23 Hàn Quốc chơi dưới sức

Bất ngờ đã xảy ra ở cuộc đối đầu giữa U.23 Hàn Quốc và Uzbekistan. Sau hiệp 1 chơi có phần lép vế, đại diện Trung Á bất ngờ ghi bàn mở tỷ số. Phút 48, Behruzjon Karimov tung cú dứt điểm quyết đoán từ rìa vòng cấm, không cho thủ môn Hong Seong-min cơ hội cản phá.

Highlight U.23 Hàn Quốc 0-2 U.23 Uzbekistan: Đội 'chiếu dưới' gây sốc

Sau bàn thua này, U.23 Hàn Quốc nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng khi chưa kịp làm được điều đó, đội bóng xứ kim chi đã phải thủng lưới lần thứ 2. Phút 70, U.23 Uzbekistan thực hiện pha phối hợp ấn tượng, được kết thúc bằng cú đá hoàn hảo của Saidumarkhon Saidnurullaev.

Trong khoảng thời gian còn lại, U.23 Hàn Quốc thi đấu bế tắc, không ghi thêm bàn thắng nào và chấp nhận thất bại 0-2. Như vậy, U.23 Uzbekistan vào tứ kết với tư cách đội đầu bảng C với 7 điểm. Đội nhì bảng là U.23 Hàn Quốc với 4 điểm. Trong khi đó, U.23 Li Băng và Iran bị loại.

Đây là một kết quả không nhiều người nghĩ đến bởi U.23 Uzbekistan mang theo đội hình còn rất non trẻ, tất cả cầu thủ đều sinh sau năm 2005. Trong khi đó, U.23 Iran được coi là ứng cử viên vô địch lại bị loại sớm.