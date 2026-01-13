Trọng tài V-League bén duyên với bóng đá sinh viên

Từ cầm còi đến cầm sa bàn

Sau khi cùng đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại thắng đậm 8-1 trước đội Trường ĐH Quốc tế Miền Đông ở trận ra quân, HLV trưởng Trần Ngọc Nhớ tiến về phía khu vực kỹ thuật với gương mặt rạng rỡ. Anh cười phân trần rằng bản thân "chưa quen việc". Cái "việc" mà vị trọng tài chuyên nghiệp này nhắc tới chính là phải liên tục hò hét, chỉ đạo chiến thuật sát đường biên, một trải nghiệm hoàn toàn khác lạ so với vẻ uy nghiêm khi anh cầm còi.

Với những khán giả thường xuyên theo dõi TNSV các mùa trước, trọng tài Trần Ngọc Nhớ là gương mặt không hề xa lạ. Vị trọng tài sinh năm 1988 thường xuyên điều hành những trận đấu quan trọng tại giải đấu do Báo Thanh Niên tổ chức. Thế nhưng tại mùa giải lần IV - 2026, anh lại xuất hiện với một tư cách hoàn toàn mới: HLV trưởng. Thay vì bộ trang phục trọng tài quen thuộc, anh Nhớ khoác lên mình chiếc áo đồng phục của đội bóng, tay cầm sa bàn và liên tục điều chỉnh đội hình. Sự chuyển dịch này không chỉ khiến khán giả bất ngờ mà ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy đầy thú vị.

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ lần đầu tiên xuất hiện ở TNSV với vai trò HLV trưởng ẢNH: ĐỘC LẬP

Chia sẻ về điều này, anh Nhớ cho biết đây không phải là một quyết định ngẫu hứng: "Thực ra đây là sự trăn trở của tôi nhiều năm qua. Tôi gắn bó với giải sinh viên từ lâu, chứng kiến không khí bóng đá sinh viên cuồng nhiệt và đau đáu vì nơi mình đang công tác vẫn chưa có phong trào. Tôi luôn khao khát được cống hiến điều gì đó cho ngôi trường mình đang làm việc". Bằng sự kiên trì thuyết phục ban giám hiệu nhà trường, đội bóng Trường CĐ Kinh tế đối ngoại đã góp mặt tại TNSV THACO cup 2026. Theo HLV Trần Ngọc Nhớ, đây là lần đầu tiên sau 29 năm, nhà trường mới chính thức tham dự một giải bóng đá sinh viên quy mô lớn.

Yêu sự hồn nhiên của bóng đá sinh viên

Dưới góc nhìn của một trọng tài chuyên nghiệp, HLV Trần Ngọc Nhớ có sự so sánh đầy thú vị giữa bóng đá đỉnh cao và bóng đá học đường. Anh cho rằng ở các giải chuyên nghiệp hay các giải trẻ quốc gia, khi tỷ số đã cách biệt, cầu thủ đôi khi mất động lực và có dấu hiệu buông xuôi. Nhưng ở giải sinh viên, tinh thần thi đấu luôn là điều khiến anh rất trân trọng. "Các bạn sinh viên cháy hết mình vì màu cờ sắc áo, vì sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Dù thắng hay thua, các em vẫn nỗ lực đến những giây cuối cùng", anh Nhớ bộc bạch. Chính sự trong sáng, nhiệt huyết đó đã truyền cảm hứng ngược lại cho trọng tài Ngọc Nhớ, khiến anh dành thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của mình (trong thời gian V-League tạm nghỉ) để cùng ăn, cùng tập với các cầu thủ sinh viên.

Dù có khởi đầu rực rỡ, vị HLV sinh năm 1988 vẫn rất khiêm tốn khi nói về vai trò của mình. Anh cho rằng mình may mắn khi có được lực lượng cầu thủ nhiệt tình và sự ủng hộ từ nhà trường. Mục tiêu lớn nhất của anh là không đặt nặng thành tích, mà muốn tạo một kỷ niệm đẹp cho các sinh viên. HLV Trần Ngọc Nhớ nhắn nhủ học trò: "Mình luôn nhắc các bạn hãy tận hưởng khoảng thời gian này. Hãy cống hiến hết khả năng, để sau này ra trường các bạn có một ký ức đẹp và khi nhìn lại, rằng bản thân đã từng cháy hết mình trên sân chơi lớn của bóng đá sinh viên".