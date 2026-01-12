Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO:

So tài không chiến kịch tính: Trường ĐH Văn Lang lỡ cơ hội bứt phá

Nghi Thạo
Nghi Thạo
12/01/2026 21:22 GMT+7

Chiều 12.1, trận cầu tâm điểm giữa đội Trường ĐH Văn Lang và đội ĐH Kinh tế TP.HCM thuộc nhóm 7 vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO đã khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Dù được đánh giá cao hơn, Trường ĐH Văn Lang đành chia điểm tiếc nuối sau màn rượt đuổi tỷ số bằng những pha không chiến kịch tính.

Chiều 12.1, bầu không khí tại sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng trở nên sôi động với cuộc đối đầu giữa hai đội bóng mạnh: Trường ĐH Văn LangĐH Kinh tế TP.HCM (UEH). Với vị thế là đội bóng vừa trở về từ vòng chung kết tại Hà Nội và sở hữu phong trào thể thao học đường phát triển mạnh mẽ, đội Trường ĐH Văn Lang nhập cuộc với tâm thế cửa trên rõ rệt.

Cả hai bàn thắng đều được ghi bằng đầu

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng với những pha tranh chấp quyết liệt ngay từ khu vực giữa sân. Trong hiệp 1, Trường ĐH Văn Lang là đội làm chủ thế trận. Những đợt hãm thành liên tục đã giúp họ có bàn mở tỷ số từ một pha đánh đầu dũng mãnh của Phan Thanh Khiết.

Tuy nhiên, hiệp 2 chứng kiến sự bùng nổ bất ngờ từ phía ĐH Kinh tế TP.HCM. Sau những điều chỉnh nhân sự chiến thuật, đội bóng ngành kinh tế đã lấy lại thế trận và đáp trả cũng bằng một pha dàn xếp không chiến chuẩn xác để quân bình san bằng cách biệt 1-1, nhờ công của Lê Quốc Bảo. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

So tài không chiến kịch tính: Trường ĐH Văn Lang lỡ cơ hội bứt phá- Ảnh 1.

Phan Thanh Khiết (bìa trái) đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho đội Trường ĐH Văn Lang

ẢNH: NHẬT THỊNH

So tài không chiến kịch tính: Trường ĐH Văn Lang lỡ cơ hội bứt phá- Ảnh 2.

Đội Trường ĐH Văn Lang được đánh giá là ứng viên cho vị trí nhất nhóm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội Trường ĐH Văn Lang được đánh giá mạnh hơn cả về lực lượng lẫn kinh nghiệm trận mạc. Do đó, việc để chia điểm trong ngày ra quân mang lại nhiều dư vị tiếc nuối cho đội bóng này. Chia sẻ sau trận đấu, trợ lý HLV Trần Lê Huy của đội Trường ĐH Văn Lang thừa nhận: "Mục tiêu của chúng tôi là 3 điểm. Nhưng bóng đá là vậy, nó xoay chiều rất nhanh. Tôi nghĩ là các em chưa có sự tự tin trong khi chơi bóng, vẫn còn bị tâm lý trận đầu tiên nên chưa thể hiện hết khả năng. Hiệp 2, bên UEH họ thay đổi lối chơi tốt hơn, khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn".

Ông Huy cũng nhấn mạnh sự khốc liệt của nhóm 7, khi nhận định cả 4 đội đều có thực lực. Dù một điểm là kết quả không quá tệ, nhưng với một đội bóng giàu tham vọng như Trường ĐH Văn Lang, đây rõ ràng là một bước chạy đà chưa thực sự trọn vẹn. Trận hòa này buộc đội Trường ĐH Văn Lang phải dốc toàn lực cho cuộc đối đầu với ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (trước đây là Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) ở lượt trận tới, như lời trợ lý HLV Trần Lê Huy khẳng định: "Ở bảng đấu khó như thế này, trận nào cũng là chung kết".

So tài không chiến kịch tính: Trường ĐH Văn Lang lỡ cơ hội bứt phá- Ảnh 3.

Đội ĐH Kinh tế TP.HCM cũng chứng minh họ là đối thủ đáng gờm ở nhóm 7

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhóm 7 có đội Trường ĐH Văn Lang, ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Ở lượt trận thứ hai, đội Trường ĐH Văn Lang sẽ chạm trán đội Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM vào lúc 7 giờ 45 ngày 17.1.

So tài không chiến kịch tính: Trường ĐH Văn Lang lỡ cơ hội bứt phá- Ảnh 4.

