Thử thách thi đấu xa nhà và bản lĩnh của đội Trường ĐH Quy Nhơn

Chiến thắng 1-0 trước Trường ĐH Sài Gòn giúp Trường ĐH Quy Nhơn có khởi đầu thuận lợi tại vòng loại khu vực TP.HCM, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách. Khác với mùa giải trước, khi đội bóng miền Trung được thi đấu tại vòng loại Nam Trung bộ – Tây nguyên, năm nay khu vực này không còn được tổ chức, buộc thầy trò HLV Thái Bình Thuận phải di chuyển xa để tranh tài ở khu vực giàu tính cạnh tranh.

"Trận nào cũng là chung kết với đội Trường ĐH Quy Nhơn"

HLV Thái Bình Thuận nhìn nhận đây là vòng loại có mức độ khốc liệt cao hơn. Theo ông, số đội tham dự đông nhưng suất đi tiếp lại ít, khiến áp lực ở từng trận đấu đều lớn. Chính vì vậy, ban huấn luyện xác định rõ tư tưởng: mỗi trận đấu đều mang tính chất quyết định. "Đối với đội Trường ĐH Quy Nhơn, vào giải là trận nào cũng như trận chung kết. Chúng tôi không có quyền tính xa, mà phải tập trung chơi tốt từng trận một", HLV Thái Bình Thuận chia sẻ.

Đội Trường ĐH Quy Nhơn từng tạo bất ngờ khi vào đến tứ kết mùa giải 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở trận ra quân, Trường ĐH Sài Gòn đã tạo ra không ít khó khăn bằng lối chơi chặt chẽ, kỷ luật. Việc giành trọn 3 điểm trong thế trận không dễ dàng, theo HLV trưởng ĐH Quy Nhơn, là điều rất đáng mừng, bởi đó là nền tảng tinh thần quan trọng cho một đội bóng phải thi đấu xa nhà.

Bên cạnh đó, Trường ĐH Quy Nhơn còn đối mặt với áp lực lớn từ khán đài ở trận ra quân vòng loại. Trận đấu diễn ra trên sân có đông đảo CĐV của đội Trường ĐH Sài Gòn, trong khi đại diện miền Trung gần như không có lực lượng cổ vũ đáng kể.

Đội Trường ĐH Quy Nhơn ra quân suôn sẻ

HLV Thái Bình Thuận thừa nhận áp lực tâm lý là điều không tránh khỏi, nhưng ông đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò: "Chúng tôi chỉ có một vài thầy và cựu sinh viên đến động viên. Trong hoàn cảnh đó, các em vẫn thi đấu tập trung và giành chiến thắng, điều này khiến ban huấn luyện rất hài lòng".

Bên cạnh yếu tố tinh thần, vấn đề lực lượng cũng là bài toán không nhỏ với đội bóng đất võ. So với mùa giải trước, nòng cốt của đội Trường ĐH Quy Nhơn đã ra trường gần hết. Đội hình năm nay trẻ hơn, nhiều nhân tố mới chưa đạt được chất lượng chuyên môn như thế hệ cũ, khiến sức mạnh tổng thể bị ảnh hưởng.

HLV trưởng Thái Bình Thuận (bìa trái) của đội Trường ĐH Quy Nhơn ẢNH: NHẬT THỊNH

Niềm vui của các cầu thủ đội Trường ĐH Quy Nhơn sau khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về 3 điểm quý giá ở trận ra quân ẢNH: NHẬT THỊNH

HLV Thái Bình Thuận thẳng thắn nhìn nhận: "Lực lượng năm nay của chúng tôi không chất lượng bằng mùa trước. Các cầu thủ trẻ cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Vì vậy, đội phải bù đắp bằng tinh thần thi đấu và sự nỗ lực trong từng trận".

Ở nhóm 4, đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn được xem là đối thủ đáng gờm tiếp theo. Theo đánh giá của ban huấn luyện Trường ĐH Quy Nhơn, đây là đội bóng có tổ chức tốt, lối chơi rõ ràng và là thử thách thực sự nếu muốn cạnh tranh suất vào vòng play-off. Tại trận đấu diễn ra cùng ngày, đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn ra quân suôn sẻ với chiến thắng 3-1 trước đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn.