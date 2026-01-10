Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Chủ nhà thể hiện sức mạnh ngày ra quân

Nghi Thạo
Nghi Thạo
10/01/2026 01:00 GMT+7

Đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng có trận ra quân tưng bừng khi giành chiến thắng thuyết phục 6 sao và vươn lên chiếm ngôi nhất nhóm trong ngày khai màn vòng loại khu vực TP.HCM.

Trận đấu tâm điểm ngày mở màn (9.1) là cuộc so tài giữa đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng và đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, đội bóng của HLV Nguyễn Đình Long vốn được đánh giá cao hơn đã nhập cuộc đầy hứng khởi, tràn lên tấn công ngay sau tiếng coi khai cuộc. Ở phía ngược lại, HLV trưởng Ngô Chí Tiến khẳng định đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM không e dè mà thậm chí rất hồ hởi chờ đến giờ ra sân vì đã nghiên cứu kỹ và đưa ra phương án đối phó với chủ nhà. Đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM thể hiện rõ rằng họ "biết người biết ta" khi chơi lùi sâu, tập trung phòng ngự và chờ đợi những tình huống phản công nhanh. Quả ngọt đã đến sớm với thầy trò HLV Ngô Chí Tiến, khi đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM được hưởng phạt đền. Dù vậy, trên chấm 11 m, Nguyễn Đăng Khoa lại đưa bóng đi vọt xà trong sự tiếc nuối.

Chủ nhà thể hiện sức mạnh ngày ra quân- Ảnh 1.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng (trái) là ứng cử viên sáng giá cho vị trí nhất nhóm 1

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng sau khi thoát thua càng cho thấy quyết tâm cao hơn để tìm kiếm bàn mở tỷ số. Đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Long đẩy cao tốc độ trận đấu, luân chuyển bóng nhanh bằng những đường chuyền một chạm. Bóng dường như chỉ lăn trên phần sân đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM trong phần lớn thời gian hiệp 1. Những đường chuyền ở cự ly trung bình và dài có độ chính xác cao của các cầu thủ đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã phát huy tối đa tác dụng, mang về cho chủ nhà 2 bàn thắng trước khi hiệp đấu đầu tiên khép lại. Trong đó, Hoàng Sỹ Oai có màn chào sân cực kỳ ấn tượng trước đông đảo CĐV đội nhà, khi ghi cả hai bàn giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Long bước vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế lớn. Chưa dừng lại ở đó, Sỹ Oai còn nối dài phong độ thăng hoa ở hiệp 2 khi góp công mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Với cú hat-trick đẳng cấp ở trận ra quân, chân sút mang áo số 11 cho thấy khả năng chạy chỗ và đặc biệt là bứt tốc cực tốt.

LỊCH THI ĐẤU NGÀY 10.1

Nhóm 2
7 giờ 45: Trường CĐ Kinh tế đối ngoại - Trường ĐH Quốc tế Miền Đông
9 giờ 45: Trường ĐH Văn Hiến - Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn

Nhóm 3
14 giờ: Trường ĐH Lạc Hồng - Trường CĐ Công thương TP.HCM
16 giờ: Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM - Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM.

Sau bàn thua thứ 3, các học trò của HLV Ngô Chí Tiến đã vỡ trận, trong khi đôi chân của cầu thủ chủ nhà ngày càng thanh thoát hơn. Ngoài cú hat-trick của Hoàng Sỹ Oai thì Phan Hải Nam, Trương Đức Tiến, Mai Trọng Tấn là 3 cầu thủ còn lại lập công trong hiệp 2, mang về chiến thắng giòn giã cho chủ nhà. Ở trận đấu còn lại của nhóm 1 diễn ra cùng ngày, đội Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM giành chiến thắng 2-0 trước đội Học viện Hàng không VN. Hà An Phát và Nguyễn Huỳnh Tấn Huy là 2 cầu thủ đã điền tên lên bảng điện tử.

Chủ nhà thể hiện sức mạnh ngày ra quân- Ảnh 2.

Chủ nhà thể hiện sức mạnh ngày ra quân- Ảnh 3.

Tin liên quan

Trường ĐH Tôn Đức Thắng 0-2 Trường ĐH Lào: Vé bán kết cho đại diện xứ triệu voi

Trường ĐH Tôn Đức Thắng 0-2 Trường ĐH Lào: Vé bán kết cho đại diện xứ triệu voi

Đội Trường ĐH Lào đã tận dụng lợi thế thi đấu hơn người ngay từ phút đầu tiên của trận để đánh bại đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng với tỷ số 2-0. Qua đó, đội bóng xứ sở triệu voi lấy vé cuối cùng góp mặt ở vòng bán kết giải Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025 - cúp THACO.

Không chấp nhận dang dở, Trường ĐH Tôn Đức Thắng quyết bứt phá ở mùa giải mới

Trường ĐH Tôn Đức Thắng 6-0 Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM: Cú hat-trick đầu tiên

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Văn Hiến ĐH Tôn Đức Thắng trường ĐH quốc tế Trường ĐH Công nghệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận