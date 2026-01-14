U.23 UAE sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch đầy bí ẩn, U.23 Việt Nam phải đặc biệt cẩn trọng

Gần nửa đội hình U.23 UAE là cầu thủ nhập tịch

Những cầu thủ nhập tịch mà U.23 UAE sử dụng ở giải U.23 châu Á 2026 có trung vệ Leonard Amesimeku (gốc Ghana, cao 1,86 m), tiền vệ cánh trái Solomon Sosu (gốc Ghana, cao 1,74 m), hậu vệ cánh trái Richard Akonnor (gốc Ghana, 1,85 m), tiền đạo Junior Salif Ndiaye (gốc Pháp, 1,83 m), tiền vệ cánh phải Hazem Mohammad Abdullah (gốc Jordan, 1,80 m).

Cầu thủ nhập tịch gốc Ghana Richard Akonnor (23) của U.23 UAE Ảnh: AFC

Các cầu thủ nhập tịch vừa nêu làm nên phần lớn sức mạnh cho U.23 UAE. Hầu hết họ thi đấu trong đội hình chính thức. Những cầu thủ này nhanh, khoẻ. Đặc biệt. trung vệ Leonard Amesimeku, hậu vệ cánh trái Richard Akonnor và tiền đạo Junior Salif Ndiaye sở hữu thể hình tốt, giỏi tranh chấp tay đôi và có thể có ích trong các pha bóng bổng. Riêng tiền đạo Junior Salif Ndiaye ghi 1 bàn thắng ở vòng đấu bảng, trong trận đấu với U.23 Qatar.

Nhược điểm về tâm lý và kỷ luật chiến thuật

Lối chơi của U.23 UAE khá giống với U.23 Ả Rập Xê Út. Dàn cầu thủ của cả 2 đội này đều có xu hướng thi đấu thiên về kỹ thuật, họ thích đi bóng xuyên thủng hàng thủ đối phương, thích phối hợp nhóm nhỏ trên mặt sân, chứ không có thói quen đá giãn biên, tạt cánh, đánh đầu.

U.23 Việt Nam có thể áp dụng lối chơi từng sử dụng trước U.23 Ả Rập Xê Út cho trận đấu với U.23 UAE tại tứ kết Ảnh: TED Trần

Thậm chí, so về chất lượng con người nói chung, cầu thủ của U.23 UAE không giỏi bằng cầu thủ U.23 Ả Rập Xê Út. Về lý thuyết, nếu như U.23 Việt Nam có thể đánh bại U.23 Ả Rập Xê Út, chúng ta hoàn toàn có khả năng đánh bại U.23 UAE. Tuy nhiên, phải nhìn nhận lại chiến thắng của U.23 Việt Nam trước U.23 Ả Rập Xê Út hôm 12.1. Chúng ta thắng nhờ lối chơi hợp lý, khoa học, nhờ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Đình Bắc, sau pha đi bóng và dứt điểm quá xuất thần, chứ U.23 Việt Nam không thắng U.23 Ả Rập Xê Út bằng cách áp đặt lối chơi tấn công lên đối thủ.

Thế nên, không thể nói rằng U.23 Việt Nam mạnh hơn U.23 UAE. Về cơ bản, các cầu thủ U.23 UAE, nhất là các cầu thủ nhập tịch vẫn có tố chất tốt hơn so với cầu thủ U.23 Việt Nam. Họ to con hơn, khỏe hơn, nhanh hơn. Đấy là lý do mà U.23 Việt Nam nếu muốn đánh bại U.23 UAE, chúng ta vẫn phải tiếp tục thi đấu khoa học, thiên về dùng mưu nhiều hơn, chứ chúng ta không nên đua sức với đội bóng xứ sở Ả Rập từ đầu đến cuối trận, vào ngày 16.1 tới đây.

Dù vậy, các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik có thể tự tin ở điểm, so về kỷ luật chiến thuật, U.23 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Điểm yếu của các cầu thủ Tây Á nói chung, đó là tính kỷ luật của họ không cao. Họ chơi khá tự phát và thường rơi vào trạng thái tâm lý mất bình tĩnh mỗi khi trận đấu diễn ra không theo ý họ, nhất là mỗi khi họ bị dẫn trước. U.23 Việt Nam có thể khai thác điểm yếu này của đối thủ.

Chúng ta chơi từ tốn ở tuyến dưới nhưng chớp nhoáng ở tuyến trên, tận dụng những thoáng mất tập trung của hàng thủ U.23 UAE, giải quyết khâu bàn thắng dẫn trước và đặt đối phương vào thế buộc phải rượt đuổi. Khi đó, cơ hội giành chiến thắng của đội trong tay HLV Kim Sang-sik sẽ cao hơn.