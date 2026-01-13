AFC nhấn mạnh dấu ấn Đình Bắc: Được giao hỗ trợ phòng ngự mà ghi luôn bàn định đoạt

25 phút có mặt trên sân là đủ để Đình Bắc định đoạt trận đấu

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (the-afc.com) đã có một bài viết riêng để nói về Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng duy nhất giúp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0 ở lượt trận cuối bảng A VCK U.23 châu Á 2026. Đình Bắc đồng thời cũng được bình chọn là "cầu thủ xuất sắc nhất trận". Đây là lần đầu tiên anh nhận danh hiệu này ở giải U.23 châu Á.

Phong cách ăn mừng quen thuộc của Đình Bắc

Theo AFC, Đình Bắc là nhân tố mang lại sự khác biệt cho U.23 Việt Nam trong hiệp 2. Được tung vào sân ngay sau giờ nghỉ, tiền đạo trẻ này nhanh chóng tạo dấu ấn bằng tốc độ, khả năng di chuyển và sự chính xác trong những pha xử lý quyết định. AFC cho biết bàn thắng của Đình Bắc được ghi sau 25 phút có mặt trên sân, qua đó định đoạt cục diện trận đấu.

Đình Bắc khiêm tốn sau bàn thắng vào lưới Ả Rập Xê Út: ‘Đây là kết quả của toàn đội’

AFC nhấn mạnh rằng chiến thắng trước đội chủ nhà không chỉ giúp U.23 Việt Nam hoàn tất vòng bảng với thành tích toàn thắng, mà còn đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp đội bóng giành quyền vào tứ kết U.23 châu Á.

Ưu tiên phòng ngự nhưng vẫn tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn

Trang the-afc.com cũng trích dẫn phát biểu của Nguyễn Đình Bắc sau trận đấu. Cầu thủ này thừa nhận việc đối đầu đội chủ nhà luôn mang lại nhiều khó khăn, nhưng U.23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần đoàn kết cao độ, khi tất cả các cầu thủ cùng chiến đấu vì mục tiêu chung.

Xem lại bàn thắng của Đình Bắc vào lưới U.23 Ả Rập Xê Út

“Đối đầu với đội chủ nhà chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng U.23 Việt Nam là một tập thể rất đoàn kết, tất cả đều chiến đấu vì nhau. Kết quả hôm nay là thành quả từ nỗ lực của toàn đội cũng như toàn bộ thành viên trong đoàn U.23 Việt Nam tại Ả Rập Xê Út.

Trước khi hiệp 2 bắt đầu, ban huấn luyện và các đồng đội đã động viên tôi, khuyến khích tôi thi đấu với tất cả khả năng. So với 2 trận trước, thể trạng của các cầu thủ bị ảnh hưởng phần nào bởi chấn thương nên chúng tôi không đặt mục tiêu quá cao. Tôi được yêu cầu tập trung nhiều hơn cho nhiệm vụ phòng ngự và đã cố gắng làm điều đó nhiều nhất có thể. Tôi tin rằng bàn thắng mình ghi được là kết quả từ sự chuẩn bị và hướng dẫn của ban huấn luyện”, Đình Bắc nói.

Bài viết cũng lưu ý rằng Đình Bắc được yêu cầu ưu tiên hỗ trợ phòng ngự. Tuy vậy, khi thời cơ xuất hiện, cầu thủ này đã tận dụng tốt để ghi bàn, mang về 3 điểm trọn vẹn cho U.23 Việt Nam.

Khép lại bài viết, AFC cho biết U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục đặt nhiều kỳ vọng vào Đình Bắc ở vòng tứ kết, trong bối cảnh đại diện Đông Nam Á hướng tới việc cải thiện thành tích á quân từng đạt được tại giải đấu năm 2018.