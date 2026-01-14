U.23 Việt Nam sở hữu thông số khiến UAE phải giật mình, rất ‘âm thầm’ mà cực kỳ lợi hại

U.23 Việt Nam xứng đáng là bậc thầy của các pha đánh chặn

Gần nhất, ở trận đấu với U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam kém đối thủ về số lần dứt điểm: chúng ta có 4 tình huống dứt điểm, U.23 Ả Rập Xê Út có tổng cộng 26 pha dứt điểm, U.23 Việt Nam có 2 pha dứt điểm trúng mục tiêu, U.23 Ả Rập Xê Út có 7 tình huống dứt điểm trúng mục tiêu.

U.23 Việt Nam thường kiểm soát bóng ít hơn đối thủ, nhưng hiệu quả tấn công lại cao hơn Ảnh: TED Trần

Tuy nhiên, có những thông số khác rất quan trọng, U.23 Việt Nam ngang bằng và vượt đội bóng xứ sở Ả Rập. Đầu tiên ở khả năng tranh chấp tay đôi, cầu thủ U.23 Việt Nam ngang với cầu thủ U.23 Ả Rập Xê Út, mỗi bên sở hữu 50% số pha tranh chấp tay đôi thành công. Còn ở khả năng đánh chặn các đường chuyền quyết định của đối phương, U.23 Việt Nam có đến 9 lần đánh chặn thành công, trong khi con số tương ứng của U.23 Ả Rập Xê Út là 8 lần.

Ở trận gặp U.23 Kyrgyzstan, U.23 Việt Nam tranh chấp tay đôi thành công 50,5%, còn U.23 Kyrgyzstan tranh chấp tay đôi thành công 49,5%. Chúng ta đánh chặn thành công đến 10 lần, trong khi đội bóng Trung Á đánh chặn thành công chỉ 7 lần.

Trước nữa, ở trận gặp U.23 Jordan, đội bóng của HLV Kim Sang-sik và đội bóng Tây Á mỗi bên tranh chấp tay đôi thành công 50%. Chúng ta đánh chặn thành công 10 lần, còn U.23 Jordan chỉ đánh chặn thành công 5 lần. Số lần đánh chặn thành công của họ chỉ bằng một nửa số lần đánh chặn thành công của cầu thủ trẻ Việt Nam.

Chuyên gia giăng bẫy các đối thủ

Những thông số trên phản ánh đội bóng của HLV Kim Sang-sik chơi hiệu quả hơn hẳn các đối thủ. Chúng ta thường kiểm soát bóng ít hơn đối phương, nhưng khi cần phải cắt bóng để dập tắt các đợt tấn công của đối thủ, U.23 Việt Nam thường thực hiện thành công. Và dĩ nhiên, một thông số rất quan trọng khác ở cả 3 trận vòng bảng, đó là U.23 Việt Nam luôn ghi nhiều bàn thắng hơn so với từng đối thủ mà chúng ta chạm trán.

HLV Kim Sang-sik là chuyên gia bẫy đối thủ dâng cao rồi phải đòn Ảnh: TED Trần

U.23 UAE (áo trắng) có lý do để lo lắng về U.23 Việt Nam trước trận tứ kết Ảnh: AFC

Đây là chi tiết mà U.23 UAE chắc chắn phải đau đầu khi nghĩ về U.23 Việt Nam. Điểm mạnh của họ là kỹ thuật, họ có thể tận dụng yếu tố này để kiểm soát bóng nhiều hơn U.23 Việt Nam trong trận đấu tới. Nhưng ngay cả khi đó, họ cũng không dám chắc chắn được rằng việc họ kiểm soát được nhiều bóng là họ đang chủ động, hay chỉ là do chúng ta đang cho phép họ làm điều đó? Chúng ta đang cho phép họ cầm bóng, nhử họ dâng cao đội hình?

Bởi, bất cứ khi nào U.23 Việt Nam muốn đoạt lại bóng để phản công, các học trò của HLV Kim Sang-sik đều sẽ thực hiện được. Chưa hết, U.23 UAE dù có giữ được nhiều bóng cũng chưa chắc họ có thể áp sát được khung thành của U.23 Việt Nam, vì hệ thống phòng ngự của U.23 Việt Nam luôn đủ sức đánh chặn hiệu quả những đường chuyền từ chân đối thủ, đưa bóng hướng về khu vực cấm địa của U.23 Việt Nam.

Ngay cả đại diện của nền bóng đá nằm trong nhóm "ngũ đại gia" châu Á là U.23 Ả Rập Xê Út (thường được so sánh ngang với 4 nền bóng đá khác gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Úc) dù sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng và số lần dứt điểm vượt trội, còn không xuyên thủng được mành lưới của U.23 Việt Nam, thì U.23 UAE lo lắng trước khi đối đầu với đội bóng của HLV Kim Sang-sik có lẽ cũng không thừa!