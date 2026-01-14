Đằng sau màn lột xác của U.23 Việt Nam khi ra 'biển lớn' châu Á

"U.23 Việt Nam thi đấu chững chạc"

Khác với tâm lý nôn nóng thường thấy ở các lứa cầu thủ trẻ, điểm khiến Trọng Hoàng ấn tượng nhất ở U.23 Việt Nam hiện tại chính là sự điềm tĩnh. Tiền vệ quê Nghệ An nhận định: "Tôi thấy đội U.23 Việt Nam đá chững chạc hơn, các em chơi bóng không bị vội vã”.

Trọng Hoàng đánh giá cao khả năng luân chuyển bóng của Khuất Văn Khang và các đồng đội: "Các em triển khai bóng từ dưới lên, cầm bóng chơi cùng nhau và đưa ra phương án rất nhanh, đánh thẳng vào các vị trí trọng yếu của đối phương". Đây là minh chứng cho một hệ thống chiến thuật có tính kết nối cao, nơi các cầu thủ không chỉ đá bằng sức mà còn bằng cái đầu lạnh.

Trọng Hoàng là chân chạy cánh lừng lẫy một thời của đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Lý giải cho sự tự tin khi đối đầu với các "ông lớn" như Jordan hay Ả Rập Xê Út, Trọng Hoàng chỉ ra một yếu tố then chốt, đó là nghiệm thực tế. "Lứa cầu thủ này được trau dồi từ V-League rất nhiều. Hầu như các em đều được đá chính và thi đấu thường xuyên ở CLB. Qua đó, các em có nhiều kinh nghiệm và chững chạc hơn”.

Trọng Hoàng nhấn mạnh rằng việc được hít thở bầu không khí chuyên nghiệp khắc nghiệt tại giải quốc nội đã giúp các cầu thủ trẻ không còn bị "ngợp" khi bước ra biển lớn. Bên cạnh đó, sự đồng đều về trình độ của các cầu thủ giúp HLV có thể xoay tua nhân sự mà không làm yếu đi bộ khung của đội hình.

Khác biệt từ những tình huống cố định

Cựu tuyển thủ Trọng Hoàng cũng đặc biệt chú ý đến sự thay đổi trong cách tiếp cận các tình huống cố định của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Tiền vệ sinh năm 1989 so sánh với thời kỳ trước để thấy rõ sự tiến hóa: "Thời của HLV Park Hang-seo, những pha bóng chết hay phạt góc thường là những bài cơ bản. Tuy nhiên, bây giờ tôi thấy những mảng miếng mới hơn, hay hơn, gây ra sự bất ngờ rất cho đối phương. Với lợi thế thể hình và chiều cao của lứa cầu thủ này, việc tận dụng tối đa các "kịch bản" từ tình huống cố định đã biến U.23 Việt Nam thành một đội bóng đa dạng và khó lường”.

U.23 Việt Nam tiếp tục gặp một đại diện của Tây Á là U.23 UAE tại tứ kết ẢNH: TED TRẦN

Về cá nhân, Nguyễn Trọng Hoàng dành sự quan tâm cho người đàn em đồng hương Nguyễn Đình Bắc. Anh coi đây là mẫu cầu thủ "chất lượng và không thể thiếu" trong sơ đồ chiến thuật của U.23 Việt Nam. Sự kỳ vọng của một người đàn anh đi trước vào việc Đình Bắc tỏa sáng ở những trận đấu quyết định cũng chính là niềm tin chung của người hâm mộ.

Với 3 trận toàn thắng vòng bảng, U.23 Việt Nam không chỉ gây bất ngờ bằng kết quả mà còn bằng lối chơi đầy thuyết phục. Sự kết hợp giữa thể hình lý tưởng, kinh nghiệm thực chiến và những mảng miếng chiến thuật sắc sảo của ban huấn luyện đang giúp đội bóng sao vàng có hy vọng lớn để tiến sâu tại giải đấu châu lục.