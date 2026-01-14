Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đình Bắc và Văn Thuận - hai ngôi sao tấn công U.23 Việt Nam phải tập riêng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
14/01/2026 21:21 GMT+7

Tối 14.1 (giờ Việt Nam), tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Lê Văn Thuận phải tập riêng trong buổi tập mới nhất của đội U.23 Việt Nam.

Ở buổi tập thứ 2 sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Ả Rập Xê Út, tiền đạo Đình BắcVăn Thuận không tập cùng đồng đội. 2 chân sút của đội U.23 Việt Nam chạy bộ nhẹ nhàng dưới sự giám sát của bác sĩ Trần Huy Thọ. Nhiều khả năng bộ đôi này quá tải nên tập nhẹ để hồi phục chứ không gặp chấn thương nào. Cả 2 tiền đạo đều tỏ ra vui vẻ, thoải mái.

Các cầu thủ còn lại của đội U.23 Việt Nam vẫn tập luyện bình thường. Thanh Nhàn, cầu thủ dính chấn thương bắp đùi sau, cũng đã tập với cường độ cao và sẵn sàng thi đấu. Như vậy, đội U.23 Việt Nam không có ca chấn thương nào, hướng đến trận tứ kết với U.U23 UAE với lực lượng tốt nhất.

Đình Bắc và Văn Thuận - hai ngôi sao tấn công U.23 Việt Nam phải tập riêng- Ảnh 1.

Đình Bắc và Văn Thuận chạy bộ cùng bác sĩ Trần Huy Thọ. Việc vẫn đi giày đinh cho thấy cả 2 không gặp chấn thương

ẢNH: TED TRẦN

Đình Bắc và Văn Thuận - hai ngôi sao tấn công U.23 Việt Nam phải tập riêng- Ảnh 2.

Thanh Nhàn đang nỗ lực lấy lại phong độ tốt nhất. Anh đã được tung vào sân ở hiệp 2 trận gặp Ả Rập Xê Út và cho thấy cảm giác bóng rất tốt

ẢNH: TED TRẦN

Đình Bắc và Văn Thuận - hai ngôi sao tấn công U.23 Việt Nam phải tập riêng- Ảnh 3.

Ngọc Mỹ (trái), Xuân Bắc... cũng rất khỏe mạnh

ẢNH: TED TRẦN

Đình Bắc và Văn Thuận - hai ngôi sao tấn công U.23 Việt Nam phải tập riêng- Ảnh 4.

Lê Viktor nỗ lực thể hiện. Anh chơi khá ổn ở hiệp 1 trận gặp Ả Rập Xê Út

ẢNH: TED TRẦN

Đình Bắc và Văn Thuận - hai ngôi sao tấn công U.23 Việt Nam phải tập riêng- Ảnh 5.

Lê Phát, "em út" của đội U.23 Việt Nam có phong độ tốt. Nhiều khả năng anh tiếp tục được tin tưởng và ra sân từ đầu ở tứ kết

ẢNH: TED TRẦN

Nhìn chung, tinh thần của đội U.23 Việt Nam rất hứng khởi sau khi đã giành 3 chiến thắng ở vòng bảng. Toàn đội sẽ bước vào tứ kết với sự tự tin cao độ. Cuộc đối đầu U.23 UAE sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30 ngày 16.1 (giờ Việt Nam).

