Đình Bắc và Văn Thuận - hai ngôi sao tấn công U.23 Việt Nam phải tập riêng

Ở buổi tập thứ 2 sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Ả Rập Xê Út, tiền đạo Đình Bắc và Văn Thuận không tập cùng đồng đội. 2 chân sút của đội U.23 Việt Nam chạy bộ nhẹ nhàng dưới sự giám sát của bác sĩ Trần Huy Thọ. Nhiều khả năng bộ đôi này quá tải nên tập nhẹ để hồi phục chứ không gặp chấn thương nào. Cả 2 tiền đạo đều tỏ ra vui vẻ, thoải mái.
Các cầu thủ còn lại của đội U.23 Việt Nam vẫn tập luyện bình thường. Thanh Nhàn, cầu thủ dính chấn thương bắp đùi sau, cũng đã tập với cường độ cao và sẵn sàng thi đấu. Như vậy, đội U.23 Việt Nam không có ca chấn thương nào, hướng đến trận tứ kết với U.U23 UAE với lực lượng tốt nhất.
Nhìn chung, tinh thần của đội U.23 Việt Nam rất hứng khởi sau khi đã giành 3 chiến thắng ở vòng bảng. Toàn đội sẽ bước vào tứ kết với sự tự tin cao độ. Cuộc đối đầu U.23 UAE sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30 ngày 16.1 (giờ Việt Nam).
