HLV Mai Đức Chung trở lại sân tập cùng đội tuyển nữ Việt Nam: 'Tôi vẫn khát vọng cống hiến'

HLV Mai Đức Chung chia sẻ về quyết định trở lại

Ngay sau khi tập trung, các cầu thủ ra sân tập luyện với tinh thần hào hứng, không khí toàn đội tích cực và tập trung cao độ. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội trong hơn 3 tuần trước khi lên đường sang Trung Quốc tập huấn.

Trong thời gian tập huấn trong nước, đội tuyển dự kiến có 2 trận giao hữu với đội tuyển nữ Uzbekistan, diễn ra tại Hà Nội vào các ngày 26 và 29.1. Đầu tháng 2, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ sang Trung Quốc tập huấn nhằm nâng cao thể lực và hoàn thiện lối chơi, trước khi trở về nước nghỉ Tết Nguyên đán trong thời gian ngắn và tiếp tục hội quân.

HLV Mai Đức Chung vẫn rất năng lượng trên sân tập ẢNH: MINH TÚ

Chia sẻ trước buổi tập, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết ông quyết định trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam sau thời gian nghỉ ngơi, khi sức khỏe đã hồi phục và bản thân vẫn còn nhiều khát vọng cống hiến cùng tập thể đội tuyển. Nhà cầm quân kỳ cựu nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt đợt tập trung lần này là nâng cao thể lực, duy trì lối chơi áp sát, kiểm soát bóng ngắn phù hợp với thể trạng cầu thủ Việt Nam, đồng thời cải thiện hiệu quả dứt điểm.

Thời tiết Hà Nội đang lạnh nên các nữ tuyển thủ mặc thêm áo giữ nhiệt bên trong ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sang Trung Quốc tập huấn

Ở đợt hội quân đầu tiên của năm 2026, HLV Mai Đức Chung triệu tập 28 cầu thủ, trong đó có 23 cầu thủ từng tham dự SEA Games 33, đồng thời mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ, bao gồm cả các cầu thủ thuộc lứa U.19. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá các cầu thủ trẻ đang thi đấu tại giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia, qua đó xem xét bổ sung lực lượng sau khi giải đấu khép lại vào ngày 7.2.

HLV Mai Đức Chung vẫn quyết tâm gắn bó với đội tuyển nữ Việt Nam cho hành trình quan trọng sắp tới ẢNH: MINH TÚ

Một số cầu thủ rất trẻ được trao cơ hội ở lần tập trung này ẢNH: MINH TÚ

Không khí buổi tập rất vui vẻ, thoải mái ẢNH: MINH TÚ

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 7.2 đến 14.2.2026 nhằm tăng cường cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện lối chơi, hướng tới trạng thái tốt nhất trước khi bước vào đấu trường châu lục.

Tại VCK giải bóng đá nữ châu Á 2026 diễn ra tại Úc từ ngày 1.3.2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan. Theo thể thức, 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.