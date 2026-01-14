Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam thời ông Kim lợi hại nhất điểm này: Đủ sức quật ngã U.23 UAE

Nghi Thạo
Nghi Thạo
14/01/2026 18:51 GMT+7

Toàn thắng vòng bảng, U.23 Việt Nam tiến vào tứ kết gặp U.23 UAE với sự tự tin lớn. Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, tính tập thể và sự đồng đều là yếu tố then chốt giúp thầy trò ông Kim Sang-sik tiếp tục 'làm nên chuyện' ở VCK U.23 châu Á 2026.

Điểm sáng của U.23 Việt Nam

Nhìn lại hành trình rực rỡ tại vòng bảng, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng sức mạnh của U.23 Việt Nam hiện tại nằm ở tính gắn kết và kỷ luật chiến thuật cực cao. Khi đặt lên bàn cân với lứa cầu thủ từng tạo nên kỳ tích Thường Châu (Trung Quốc) vào năm 2018, ông Tuấn đưa ra cái nhìn khách quan: "Xét về góc độ cá nhân, một số cầu thủ của lứa Thường Châu tốt hơn. Nhưng ở lứa cầu thủ U.23 Việt Nam hiện tại, sự đồng đều, tính tập thể nhỉnh hơn, đó là điểm sáng".

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Kim Sang-sik, đội hình U.23 Việt Nam không quá phụ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào. Sự nguy hiểm đến từ mọi vị trí trên sân. Ông Tuấn dẫn chứng: "Nhiều cầu thủ, từ Nguyễn Hiểu Minh - một trung vệ, rồi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc… đều biết cách tỏa sáng đúng lúc, ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho U.23 Việt Nam".

Đánh giá sức mạnh U.23 UAE - đối thủ của U.23 Việt Nam ở tứ kết

U.23 Việt Nam thời ông Kim lợi hại nhất điểm này: Đủ sức quật ngã U.23 UAE- Ảnh 1.

Nguyễn Công Phương (phải) sinh năm 2006, thi đấu tự tin tại VCK U.23 châu Á 2026

ẢNH: TED TRẦN

Bên cạnh những trụ cột, sự hòa nhập nhanh chóng của các gương mặt mới như Nguyễn Công Phương, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Xuân Bắc đã tạo nên một làn gió mới trong lối chơi của U.23 Việt Nam. HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra: "Có những cầu thủ mới nhưng vẫn chơi tốt. Có thể thấy, tính tập thể của lứa này rất tốt". Chính sự đồng đều này giúp U.23 Việt Nam vận hành trơn tru và khó bị đối thủ bắt bài.

Thầy trò HLV Kim đủ khả năng gây bất ngờ trước UAE

Lịch sử các giải trẻ châu Á luôn chứng kiến những cú sốc, và giải đấu năm 2026 tại Ả Rập Xê Út cũng không ngoại lệ. Việc đội chủ nhà Ả Rập Xê Út – ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch bị loại ngay từ vòng bảng là minh chứng rõ nhất cho nhận định của HLV Hoàng Anh Tuấn: "Ở giải đấu như thế này, tính bất ngờ luôn luôn xảy ra. Chỉ nói về cục diện của bảng A là đã thấy bất ngờ lớn rồi, khi U.23 Ả Rập Xê Út được đánh giá thuộc tốp đầu châu Á về chuyên môn và còn có lợi thế chủ nhà, nhưng cũng sớm dừng bước đấy thôi".

Bước vào vòng tứ kết gặp đối thủ mạnh U.23 UAE, U.23 Việt Nam được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. HLV Hoàng Anh Tuấn thẳng thắn cảnh báo các cầu thủ không được phép chủ quan: "Mình phải xác định cho đúng, U.23 Việt Nam là đội bóng ở tầm trung bình, chứ không phải tốp đầu. Ở vòng bảng, chúng ta dù thắng cả ba trận nhưng không trận nào dễ dàng cả. Khi đến vòng knock-out thì tính chất của trận đấu hoàn toàn khác, nên không nói trước được điều gì".

Với đà tâm lý hưng phấn sau 3 trận toàn thắng, khả năng thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục "làm nên chuyện" là rất lớn. U.23 UAE dù được đánh giá cao hơn về chuyên môn, nhưng trong một trận đấu loại trực tiếp, bản lĩnh và tính tập thể của Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành chìa khóa để mở toang cánh cửa vào bán kết. "Tôi hy vọng, U.23 Việt Nam sẽ vượt qua tứ kết", ông Hoàng Anh Tuấn đặt niềm tin.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

