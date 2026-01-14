Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.19 PVF khởi đầu thuận lợi giải U.19 quốc gia

Trang Thu
Trang Thu
14/01/2026 21:23 GMT+7

PVF chứng minh sức mạnh của mình bằng chiến thắng trước Công an TP.HCM ở lượt đầu tiên bảng B giải bóng đá vô địch U.19 quốc gia – Cúp Modern 2025-26.

Được thi đấu trên sân nhà, U.19 PVF đặt mục tiêu giành chiến thắng trước U. Công an TP.HCM. Ngay ở phút thứ 8, khác biệt được tạo ra bởi đội bóng được đánh giá cao hơn. Phút thứ 8, Nguyễn Văn Dương đá phạt vào góc thấp mở tỷ số trận đấu cho PVF. 

Bàn thắng này mở ra thế trận thuận lợi hơn rất nhiều cho PVF. Họ dễ dàng đẩy lùi đối thủ về phần sân nhà. Các tiền vệ bên phía CLB Công an TP.HCM không thể phát triển bóng lên tuyến trên để ghi bàn.

U.19 PVF khởi đầu thuận lợi giải U.19 quốc gia

U.19 PVF ra quân thắng lợi

ảnh:

Trong thế trận như vậy, không bất ngờ khi họ phải nhận thêm bàn thua. Phút 33, sau pha trả ngược vừa tầm của đồng đội, Đỗ Nam Hiếu sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm nhân đôi cách biệt cho U.19 PVF. Thực tế, đội hình của CLB Công an TP.HCM buộc phải dâng cao ngay trong hiệp 1 để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng kế hoạch này bất thành và hai đội rời sân với lợi thế dành cho PVF.

Bước sang hiệp 2, U.19 PVF tiếp tục duy trì thời lượng kiểm soát bóng lớn. Tuy nhiên, họ không gây áp lực quá dồn dập nhưng như vậy là đủ để CLB Công an TP.HCM khó lòng phản công. Trận đấu kết thúc với phần thắng dành cho PVF.

Khám phá thêm chủ đề

PVF U.19 Công An TP.HCM
