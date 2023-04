U.19 PVF gục ngã, SLNA trở lại đường đua

Được xem là ứng viên nặng ký trong bảng và từng có những trận thắng áp đảo trước đội U.19 Nam Định và Huế ở cuối lượt đi, nhưng chủ nhà vòng loại U.19 bảng B PVF lại không thể nối dài mạch chiến thắng khi để thua đoàn quân sông Hàn của HLV Phan Thanh Đức 0-2.

Cho dù có sự dẫn dắt của tướng giỏi là cựu HLV trưởng đội tuyển U.20 và U.23 Việt Nam Đinh Thế Nam và đội hình có nhiều cái tên nổi bật như thủ môn đội U.20 Việt Nam Nguyễn Quang Trường hay Nguyễn Lê Phát, Lê Thắng Long, Bùi Hoàng Sơn, nhưng PVF đã không thể hiện được chính mình.

Một phần có thể họ kỵ rơ vì từng bị Đà Nẵng cầm chân 1-1 ở lượt đi, phần khác là vẫn còn khoảng cách trong đội hình của PVF khi thiếu vắng các trụ cột như Nguyễn Anh Tuấn, Thái Bá Đạt, Trần Vũ Ngọc Tài. Từ đó các vị trí khác chơi không tạo được sức bật nên lối đá của PVF loay hoay.

Nguyễn Thanh Hùng tác giả bàn ấn định tỷ số cho Đà Nẵng Viết Định

Ngược lại Đà Nẵng đã chứng tỏ sự kiên trì và quyết tâm khi xây dựng lối chơi phù hợp trước chủ nhà. Sau cú sốc thua Nam Định, đội bóng sông Hàn đã lấy lại niềm tin bằng cách đá chững chạc và đầy máu lửa.

Tuy còn vài hạn chế trong khả năng phối hợp, nhưng nhờ tinh thần và ý chí mạnh mẽ cộng với việc kiên trì đeo bám, phong tỏa hợp lý các tình huống lên bóng của đối thủ, nên các học trò của HLV Phan Thanh Đức đã chớp thời cơ phản công với 2 bàn thắng đẹp mắt do công của Lê Văn Đạt ở phút 77 và Nguyễn Thanh Hùng ở phút bù giờ. Chiến thắng ấn tượng này đưa Đà Nẵng vươn lên đầu bảng, trong khi PVF sẽ buộc phải "tử chiến" với SLNA ở lượt tới.

Nềm vui của U.19 SLNA sau khi thắng đậm Nam Định Hải Hoàng

Đội bóng xứ Nghệ cũng đã phần nào tìm lại niềm vui sau 2 thất bại bất ngờ trước Huế và Đà Nẵng bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Nam Định. Cả 4 bàn đều ghi ở hiệp 2 nhờ sự thay người hợp lý. Tiền đạo Phan Duy Hào vào sân từ đầu hiệp 2 đã ghi bàn ngay ở những lần chạm bóng đầu tiên và lập cú đúp trận này. 2 bàn còn lại do Trương Văn Tuyến và Nguyễn Quang Lực ghi. Trận thắng này giúp thầy trò HLV Nguyễn Văn Vinh có được 7 điểm áp sát PVF và biến trận gặp nhau giữa 2 đội vào ngày 10.4 tới sẽ là trận thư hùng nóng bỏng, có tính chất gần như một mất một còn giữa 2 đội.

Đỗ Văn Chí tác giả cú đúp cho Viettel Quỳnh Nga

Ở bảng A, Viettel tiếp tục bứt xa khi thắng Quảng Ngãi 4-0 do Nguyễn Công Phương, Nguyễn Đăng Dương và 2 bàn của Đỗ Văn Chí ghi. Trong khi đó Hà Nội dù vẫn giữ ngôi thứ nhì nhưng lại bị đội U.19 Công an Hà Nội cầm chân 1-1 hệt như kết quả lượt đi. Cầu thủ Trần Đức Bình mở tỷ số cho đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Phạm Quang Thành và Nguyễn Cảnh Tài gỡ hòa cho đoàn quân của HLV Dương Hồng Sơn. Hà Nội giữ được vị trí còn do Thanh Hóa bất ngờ bị Hải Phòng cầm hòa 1-1. Nguyễn Tiến Việt là tác giả bàn thắng của Hải Phòng và đây cũng là bàn thắng đầu tiên sau 6 lượt đem về 1 điểm đầu tiên trong giải của đội bóng này.

Bàn gỡ của Hà Minh Đức dù giúp Thanh Hóa níu kéo lại chút hy vọng nhưng có vẻ như đội bóng của HLV Tanasijevic Svetislav đã bắt đầu bị hụt hơi.

Tranh chấp quyết liệt giữa đội trưởng Phan Thanh Đạt (10, Công an Hà Nội) và Lê Văn Hà (3, Hà Nội) Quỳnh Nga

Cùng có bàn thắng đầu tiên sau 6 lượt là Đồng Nai ở bảng D khi hòa Bình Thuận 1-1, nhưng kết quả trận này chẳng ảnh hưởng gì khi 2 đội Bình Dương và Bình Phước ở bảng này vẫn tỏ ra vượt trội so với các đối thủ trong bảng.

Bình Dương tiếp tục có chiến thắng ngọt ngào 2-0 trước Tây Ninh do Trần Phi Trọng và Tô Vũ Sinh ghi, để tiến gần đến chiếc vé dự VCK. Còn Bình Phước cầm chân đội TP.HCM 0-0 để vẫn giữ khoảng cách an toàn 6 điểm với đối thủ này và xem như cũng chạm tay vào chiếc vé thứ 2 của bảng D góp mặt trong tốp 12 đội xuất sắc nhất tranh tài vào cuối tháng 4 tới.

Thủ môn đội Kon Tum cứu được quả 11 m nhưng đội bóng cao nguyên vẫn chưa có bàn thắng và 1 điểm nào lận lưng Minh Trần

Không may mắn như Hải Phòng và Đồng Nai cùng có bàn thắng đầu tiên sau 6 lượt thì Kon Tum ở bảng C vẫn trắng tay. Dù thủ môn Ksor Nay Đê Sô đã cứu được 1 quả phạt 11 m nhưng không thể ngăn được Hoàng Minh Tiến ghi bàn duy nhất cho HAGL. Đây cũng là chiến thắng thứ 6 của HAGL giúp những đứa trẻ của bầu Đức đã gần như chắc chắn có mặt ở VCK. Trong khi đó Khánh Hòa và Lâm Đồng vẫn đang bám đuổi quyết liệt nhau để giành suất thứ 2. Sau khi thầy trò HLV Đặng Đạo thắng Bình Định 2-0, thì Lâm Đồng cũng vượt qua Phú Yên 3-1 với cú đúp của Nguyễn Văn Đình.

Pha bóng thể hiện sự lấn lướt của HAGL nhưng cũng khó nhọc mới ghi 1 bàn thắng

Minh Trần

Niềm vui của U.19 Khánh Hòa sau khi ghi bàn Minh Trần

Ở bảng E, Đồng Tháp tiếp tục củng cố ngôi đầu khi thắng Tiền Giang 1-0 do Lê Phan Ngọc Phát ghi. Trong khi đó trận An Giang và Long An diễn ra vô cùng nóng bỏng và cũng nhiều thẻ phạt. Nguyễn Thái Tiến mở tỷ số cho An Giang phút 30 và chỉ 10 phút sau Nguyễn Công Tuyển gỡ hòa 1-1. Có đến 6 thẻ vàng cho 2 đội trong đó Long An 5 thẻ, đặc biệt vào phút bù giờ Bùi Nguyễn Chí Trung của Long An đã bị thẻ vàng thứ 2 phải rời sân.

Trận hòa này vẫn giúp An Giang giữ khoảng cách 3 điểm với Long An. Như vậy thầy trò HLV Lương Quốc Bảo muốn thu hẹp hoặc san bằng được khoảng cách này để nuôi hy vọng dự VCK thì cần phải thắng Đồng Tháp ở lượt trận ngày 12.4 tới.

Pha đi bóng của cầu thủ Long An trong trận hòa An Giang Tuấn Trần

Niềm vui gỡ hòa của Long An trước An Giang Tuấn Trần

Xếp hạng sau 6 lượt