Thế giới

Ba nước Ả Rập bí mật thuyết phục Mỹ không tấn công Iran?

Khánh An
Khánh An
14/01/2026 21:25 GMT+7

Thông tin về động thái của ba nước Ả Rập được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ có hành động nếu Iran mạnh tay xử lý người biểu tình.

Ba nước Ả Rập bí mật thuyết phục Mỹ không tấn công Iran? - Ảnh 1.

Hơi cay được sử dụng để đối phó người biểu tình tại Tehran (Iran)

ẢNH: AP

Đài CNN ngày 14.1 dẫn lời một quan chức ẩn danh ở khu vực Trung Đông cho hay ba quốc gia Ả Rập đã bí mật nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn hành động quân sự nhằm vào Iran, sau lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo đó, Ả Rập Xê Út, Qatar và Oman lo ngại rằng hành động quân sự chống lại Iran có thể gây ra những hậu quả sâu rộng cho khu vực Trung Đông.

"Bất cứ sự leo thang quân sự nào cũng sẽ gây hậu quả cho khu vực rộng lớn hơn, bao gồm các vấn đề an ninh và kinh tế", theo vị quan chức trên.

Chính phủ một số nước Ả Rập cũng cảnh báo rằng một cuộc tấn công "có thể gây ra tác dụng ngược" đối với các cuộc biểu tình đang diễn ra, cũng như có thể "khiến người dân Iran ở các phe khác nhau đoàn kết ủng hộ chế độ", vị quan chức trên cho biết thêm.

Ông Trump đã cảnh báo sẽ "hành động rất mạnh mẽ" nếu Iran bắt đầu tử hình những người biểu tình tại nước này. Ông khuyến khích người dân Iran tiếp tục biểu tình và cho biết "sự hỗ trợ đang trên đường đến".

Chính phủ Ả Rập Xê Út, Qatar và Oman chưa lập tức phản hồi đề nghị bình luận.

Sau phát biểu trên của ông Trump, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 14.1 cho biết Trung Quốc phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của Iran.

Trung Quốc không tán thành việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, Reuters dẫn lời bà Mao phát biểu khi trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố Moscow cần tiếp tục làm việc với Iran để áp dụng các thỏa thuận song phương và không quốc gia nào có thể thay đổi bản chất mối quan hệ Nga - Iran.

Khám phá thêm chủ đề

Iran Ả rập Trump Mỹ ả rập xê út Oman Qatar ngoại giao trung quốc nga
