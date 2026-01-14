Ông Trump tuyên bố hủy gặp phía Iran

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 13.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân ở Iran tiếp tục biểu tình, đồng thời khẳng định đã hủy tất cả cuộc gặp với quan chức Iran cho đến khi dừng các hành động bạo lực.

"Sự hỗ trợ đang trên đường tới", ông viết, dù không nêu cụ thể hành động tiếp theo của Mỹ.

Trước đó, Nhà Trắng từng cho biết các cuộc thảo luận với phía Iran vẫn đang để ngỏ. Trả lời phỏng vấn Đài CBS News ngày 13.1, ông Trump cảnh báo rằng sẽ “có hành động mạnh tay” nếu chính quyền Iran xử lý người biểu tình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên từ căn cứ không quân Andrew, bang Maryland ngày 13.1 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ cho biết ông nhận thấy “tương đối nhiều người thiệt mạng” trong hơn 2 tuần tại Iran, dù tiết lộ thêm ông vẫn chưa nhận được báo cáo về con số chính xác.

Chính phủ Iran chưa công bố thương vong chính thức, trong khi truyền thông nhà nước Iran thông tin có hơn 100 nhân viên an ninh thiệt mạng khi được điều động ứng phó biểu tình.

Mỹ và châu Âu những ngày qua cáo buộc chính phủ Iran có các hành động bạo lực nhằm giải tán đám đông biểu tình. Về phía Tehran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 12.1 tuyên bố trong buổi phỏng vấn với Al Jazeera rằng chính quyền có các đoạn ghi âm những người đang ở nước ngoài ra lệnh cho “các phần tử khủng bố” nổ súng vào cảnh sát và người biểu tình.

Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran Abdolrahim Mousavi ngày 13.1 cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau việc cử thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đến Iran và kích động bạo lực, theo Al Jazeera. Washington và Tel Aviv chưa phản hồi về cáo buộc này.

Trong diễn biến liên quan, tổ chức Holistic Resilience tại Mỹ, chuyên hoạt động hỗ trợ tiếp cận thông tin tại các khu vực hạn chế, cho biết Công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk đang cung cấp internet miễn phí ở Iran thông qua vệ tinh Starlink, Reuters đưa tin ngày 14.1. SpaceX chưa phản hồi thông tin trên.