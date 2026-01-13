Mỹ kêu gọi công dân rời Iran, ông Trump tung đòn thuế gây sức ép Tehran

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12.1 ra thông báo kêu gọi công dân nước này ở Iran “rời đi ngay lập tức”.

“Các cuộc biểu tình trên khắp Iran đang leo thang và có thể biến thành bạo lực, dẫn đến bắt giữ và thương vong. Các biện pháp an ninh tăng cường, phong tỏa đường sá, gián đoạn giao thông công cộng và chặn internet vẫn đang tiếp diễn”, thông báo từ bộ này có đoạn.

Người dân xuống đường biểu tình tại thủ đô Tehran, Iran ngày 9.1 ẢNH: AP

Mỹ không có cơ quan đại sứ hay lãnh sự quán tại Iran. Công dân Mỹ chỉ có thể nhận những hỗ trợ khẩn cấp thông qua Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran, và không thể thực hiện hỗ trợ lãnh sự thông thường, theo Newsweek. Chính phủ Mỹ lo ngại công dân song tịch Mỹ và Iran khó được hỗ trợ nếu bị bắt.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12.1 đăng trên mạng xã hội Truth Social nêu rằng: “Bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Iran sẽ phải chịu mức thuế 25% đối với tất cả giao dịch được thực hiện với Mỹ, có hiệu lực ngay lập tức”. Động thái này được đánh giá là nhằm tăng cường sức ép kinh tế lên quốc gia Trung Đông.

Ông Trump được cho là đã bàn bạc với các cấp dưới về kịch bản sử dụng hành động quân sự với Iran. Ông cảnh báo nếu Iran đáp trả, “chúng tôi sẽ tấn công họ ở mức độ chưa từng có”, Đài NBC News đưa tin.

Ông Trump nói Iran đã gọi điện đề nghị đàm phán

Các quan chức Iran cho biết vẫn đang để ngỏ khả năng đàm phán với Mỹ. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố tình hình “hoàn toàn trong tầm kiểm soát”, đồng thời cáo buộc Mỹ và đồng minh Israel đã kích động bạo lực ở Iran.

“Các cuộc biểu tình trở nên bạo lực và đẫm máu nhằm tạo cớ cho tổng thống Mỹ can thiệp”, Al Jazeera dẫn lời ông Araghchi ngày 12.1.

Theo Đài CNN, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tiết lộ các thông điệp được giới chức Iran trao đổi kín với Mỹ khác với những tuyên bố công khai từ chính quyền Tehran. Theo nguồn thạo tin, Ngoại trưởng Iran Araghchi những ngày qua đã trao đổi với đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff. Tổng thống Trump cho biết Tehran đã gọi điện yêu cầu đối thoại.

Ông Araghchi nói rằng Iran sẵn sàng đối thoại, với điều kiện phải là đàm phán công bằng và tôn trọng. “Chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng cho điều đó”, ông nói.

Một số tổ chức nhân quyền thống kê có hơn 500 người chết trong các cuộc biểu tình tại Iran những ngày qua, trong khi đó có những thông tin cho rằng số người chết lên đến hàng ngàn người. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin có hơn 100 nhân viên an ninh thiệt mạng khi đụng độ các nhóm biểu tình. Tất cả các phát ngôn đó đều không thể kiểm chứng được.