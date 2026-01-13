Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Có tín hiệu đối thoại giữa Mỹ - Iran

Thụy Miên
Thụy Miên
13/01/2026 05:33 GMT+7

Hôm qua (giờ VN), Tổng thống Donald Trump nói Mỹ có thể gặp giới chức Iran và đang liên lạc với phe đối lập nước này, trong khi Tehran tuyên bố sẵn sàng cho chiến tranh lẫn đối thoại.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay Tehran muốn đàm phán với Washington sau khi ông liên tiếp đe dọa can thiệp bằng quân sự nếu lực lượng an ninh Iran nổ súng vào người biểu tình. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên khắp Iran đã tăng lên ít nhất 544 người tính đến ngày 12.1, theo AP dẫn một số ước tính.

Có tín hiệu đối thoại giữa Mỹ - Iran - Ảnh 1.

Đám đông tham gia tang lễ tập thể của các thành viên lực lượng an ninh và dân thường tử vong trong các cuộc biểu tình ở Tehran ngày 11.1

Ảnh: Reuters

Mỹ nói Iran muốn thương thuyết

Phát biểu trước các nhà báo tháp tùng trên Không lực Một, Tổng thống Trump cho biết Iran đã gọi điện đề nghị đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này. "Đúng vậy, Iran muốn thương thuyết. Chúng tôi có thể gặp họ. Một cuộc gặp đang được sắp xếp, nhưng trước khi gặp chúng tôi có lẽ sẽ buộc phải hành động vì những gì đang diễn ra", ông Trump nói.

Theo Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ, Tổng thống Trump chuẩn bị gặp đội ngũ an ninh quốc gia vào ngày 13.1 (giờ Washington) để bàn về các phương án đối với Iran. Báo The Wall Street Journal đưa tin trong số những phương án đang được xem xét bao gồm chiến dịch tấn công bằng quân sự, sử dụng những vũ khí mạng bí mật, mở rộng các lệnh trừng phạt và trợ giúp qua mạng cho các lực lượng chống chính phủ Iran.

Ông Trump nói Iran đã gọi điện đề nghị đàm phán

Ông Trump xác nhận quân đội đang cân nhắc khả năng can thiệp bằng quân sự, và "chúng tôi đang xem xét một vài phương án hết sức cứng rắn". Đáp trả lời đe dọa từ Nhà Trắng, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo chính quyền Washington không nên tính toán sai lầm. Ông Qalibaf cảnh báo trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel cũng như các căn cứ quân sự và tàu bè Mỹ sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Iran.

Iran nói kiểm soát được tình hình

Iran chưa có phản ứng chính thức sau khi ông Trump nói rằng đã nhận được yêu cầu từ Tehran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm qua chỉ cho biết các kênh liên lạc giữa Tehran và Washington vẫn mở. Trong lúc đó, Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad Al Busaidi cuối tuần qua đã đến Iran. Oman từ lâu đóng vai trò trung gian giữa Washington và Tehran. Hiện vẫn chưa rõ Iran có thể đưa ra cam kết gì, nhất là khi Tổng thống Trump đưa ra các yêu sách cứng rắn đối với chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của Tehran.

Phát biểu ngày 11.1 trước các đại sứ nước ngoài ở Tehran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định "tình hình hoàn toàn đã được kiểm soát", trong khi cáo buộc Israel và Mỹ đứng sau tình trạng bạo loạn ở Iran. "Đó là lý do các cuộc biểu tình trở nên bạo lực và đẫm máu, để Tổng thống Mỹ lấy cớ can thiệp", Al Jazeera dẫn lời ông Araghchi. Nhà ngoại giao tuyên bố Iran sẵn sàng cho chiến tranh lẫn đối thoại.

Bên cạnh đó, ông Araghchi cũng trấn an internet sẽ sớm được khôi phục ở Iran, thêm rằng chính phủ đang phối hợp với phía an ninh để sớm đưa internet quay lại nước này. Ngoại trưởng cho biết mạng sẽ nối lại tại các sứ quán và bộ ngành của Iran.

Cũng trong hôm qua, Iran kêu gọi những người ủng hộ chính quyền xuống đường biểu tình. Đài truyền hình quốc gia phát sóng hình ảnh đám đông hô vang các khẩu hiệu "Cái chết cho nước Mỹ!" và "Cái chết cho Israel!".

Theo một ước tính, hơn 10.600 người đã bị bắt trong hơn 2 tuần biểu tình ở Iran, AP đưa tin. Các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 28.12.2025, sau khi đồng rial sụp đổ và hiện được giao dịch ở mức hơn 1,4 triệu rial mới đổi được 1 USD. Đồng tiền Iran mất giá do nền kinh tế đối mặt sức ép nặng nề kéo dài từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Hoạt động biểu tình theo thời gian đã leo thang và chuyển sang thách thức chế độ thần quyền ở Iran.

Trung Quốc, LHQ lên tiếng về Iran

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố khẳng định Bắc Kinh phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh kêu gọi tất cả các bên hãy làm nhiều hơn nữa cho hòa bình và ổn định tại Trung Đông, Tân Hoa xã đưa tin. Cùng ngày, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ sự quan ngại trước những thông tin liên quan đến cách chính quyền Tehran đối phó làn sóng biểu tình. Ông Guterres thúc giục chính phủ Iran hãy kiềm chế tối đa và tránh sử dụng vũ lực không cần thiết đối với người biểu tình.

Tin liên quan

Mỹ, Iran leo thang khẩu chiến giữa làn sóng biểu tình tại Tehran

Mỹ, Iran leo thang khẩu chiến giữa làn sóng biểu tình tại Tehran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ can thiệp để ủng hộ người biểu tình tại Iran nếu lực lượng an ninh nước này sử dụng vũ lực, trong bối cảnh Tehran trải qua những ngày bất ổn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Iran Donald Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận