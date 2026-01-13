Có tín hiệu đối thoại giữa Mỹ - Iran

Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay Tehran muốn đàm phán với Washington sau khi ông liên tiếp đe dọa can thiệp bằng quân sự nếu lực lượng an ninh Iran nổ súng vào người biểu tình. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên khắp Iran đã tăng lên ít nhất 544 người tính đến ngày 12.1, theo AP dẫn một số ước tính.

Đám đông tham gia tang lễ tập thể của các thành viên lực lượng an ninh và dân thường tử vong trong các cuộc biểu tình ở Tehran ngày 11.1 Ảnh: Reuters

Mỹ nói Iran muốn thương thuyết

Phát biểu trước các nhà báo tháp tùng trên Không lực Một, Tổng thống Trump cho biết Iran đã gọi điện đề nghị đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này. "Đúng vậy, Iran muốn thương thuyết. Chúng tôi có thể gặp họ. Một cuộc gặp đang được sắp xếp, nhưng trước khi gặp chúng tôi có lẽ sẽ buộc phải hành động vì những gì đang diễn ra", ông Trump nói.

Theo Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ, Tổng thống Trump chuẩn bị gặp đội ngũ an ninh quốc gia vào ngày 13.1 (giờ Washington) để bàn về các phương án đối với Iran. Báo The Wall Street Journal đưa tin trong số những phương án đang được xem xét bao gồm chiến dịch tấn công bằng quân sự, sử dụng những vũ khí mạng bí mật, mở rộng các lệnh trừng phạt và trợ giúp qua mạng cho các lực lượng chống chính phủ Iran.

Ông Trump xác nhận quân đội đang cân nhắc khả năng can thiệp bằng quân sự, và "chúng tôi đang xem xét một vài phương án hết sức cứng rắn". Đáp trả lời đe dọa từ Nhà Trắng, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo chính quyền Washington không nên tính toán sai lầm. Ông Qalibaf cảnh báo trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel cũng như các căn cứ quân sự và tàu bè Mỹ sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Iran.

Iran nói kiểm soát được tình hình

Iran chưa có phản ứng chính thức sau khi ông Trump nói rằng đã nhận được yêu cầu từ Tehran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm qua chỉ cho biết các kênh liên lạc giữa Tehran và Washington vẫn mở. Trong lúc đó, Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad Al Busaidi cuối tuần qua đã đến Iran. Oman từ lâu đóng vai trò trung gian giữa Washington và Tehran. Hiện vẫn chưa rõ Iran có thể đưa ra cam kết gì, nhất là khi Tổng thống Trump đưa ra các yêu sách cứng rắn đối với chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của Tehran.

Phát biểu ngày 11.1 trước các đại sứ nước ngoài ở Tehran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định "tình hình hoàn toàn đã được kiểm soát", trong khi cáo buộc Israel và Mỹ đứng sau tình trạng bạo loạn ở Iran. "Đó là lý do các cuộc biểu tình trở nên bạo lực và đẫm máu, để Tổng thống Mỹ lấy cớ can thiệp", Al Jazeera dẫn lời ông Araghchi. Nhà ngoại giao tuyên bố Iran sẵn sàng cho chiến tranh lẫn đối thoại.

Bên cạnh đó, ông Araghchi cũng trấn an internet sẽ sớm được khôi phục ở Iran, thêm rằng chính phủ đang phối hợp với phía an ninh để sớm đưa internet quay lại nước này. Ngoại trưởng cho biết mạng sẽ nối lại tại các sứ quán và bộ ngành của Iran.

Cũng trong hôm qua, Iran kêu gọi những người ủng hộ chính quyền xuống đường biểu tình. Đài truyền hình quốc gia phát sóng hình ảnh đám đông hô vang các khẩu hiệu "Cái chết cho nước Mỹ!" và "Cái chết cho Israel!".

Theo một ước tính, hơn 10.600 người đã bị bắt trong hơn 2 tuần biểu tình ở Iran, AP đưa tin. Các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 28.12.2025, sau khi đồng rial sụp đổ và hiện được giao dịch ở mức hơn 1,4 triệu rial mới đổi được 1 USD. Đồng tiền Iran mất giá do nền kinh tế đối mặt sức ép nặng nề kéo dài từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Hoạt động biểu tình theo thời gian đã leo thang và chuyển sang thách thức chế độ thần quyền ở Iran.