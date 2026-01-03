Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ, Iran leo thang khẩu chiến giữa làn sóng biểu tình tại Tehran

Trí Đỗ
03/01/2026 09:16 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ can thiệp để ủng hộ người biểu tình tại Iran nếu lực lượng an ninh nước này sử dụng vũ lực, trong bối cảnh Tehran trải qua những ngày bất ổn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 2.1, ông Trump nói Mỹ "đã sẵn sàng hành động", song không nêu cụ thể Washington sẽ triển khai biện pháp nào. Phát biểu này được đưa ra chưa đầy nửa năm sau khi Mỹ tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, theo Reuters.

Mỹ, Iran leo thang khẩu chiến giữa làn sóng biểu tình tại Tehran - Ảnh 1.

Người biểu tình tuần hành ở Tehran (Iran) ngày 29.12.2025

ẢNH: AP

Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ, ông Ali Larijani, quan chức cấp cao Iran, cảnh báo bất kỳ sự can thiệp nào của Washington vào công việc nội bộ của Iran đều có nguy cơ gây bất ổn trên diện rộng tại Trung Đông.

Các cuộc biểu tình phản đối lạm phát ở Iran tăng cao trong tuần này và đã lan rộng khắp cả nước. Theo Hãng thông tấn Fars, tại một số địa phương đã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh, trong đó có các hành vi ném đá và đốt phá phương tiện. Fars nói một số phần tử có vũ trang đã lợi dụng các cuộc tụ tập để gây rối.

Theo Fars, tối 1.1 đã có ít nhất 3 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương khi những người biểu tình xông vào một đồn cảnh sát ở thành phố Azna ở tỉnh Lorestan, phía tây Iran.

Ông Ali Shamkhani, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, khẳng định an ninh quốc gia là "lằn ranh đỏ" và cảnh báo mọi hành động can thiệp từ bên ngoài sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ.

Trong thư gửi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ngày 2.1, Đại sứ Iran tại LHQ Amir-Saeid Iravani kêu gọi cơ quan này lên án các tuyên bố của Tổng thống Mỹ, cho rằng những phát ngôn đó làm gia tăng căng thẳng và can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf cảnh báo Tehran sẽ coi lực lượng Mỹ tại Trung Đông là mục tiêu hợp pháp nếu Washington có hành động can thiệp trực tiếp vào cách Iran xử lý tình hình trong nước.

