Tổng thống Iran bất ngờ tuyên bố đang chiến tranh toàn diện với Israel, Mỹ, châu Âu

Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải trên trang web của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày 27.12, Tổng thống Masoud Pezeshkian tố cáo Israel và phương Tây không muốn Iran ổn định, theo AP. "Chúng tôi đang trong môt cuộc chiến tranh toàn diện với Mỹ, Israel và châu Âu. Họ không muốn đất nước chúng tôi được ổn định", ông Pezeshkian nói.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9 ẢNH: AFP

Nhà lãnh đạo so sánh rằng cuộc xung đột hiện tại còn tồi tệ hơn, phức tạp và khó khăn hơn cuộc chiến tranh Iran - Iraq vào thập niên 1980, vốn làm hơn 1 triệu người thiệt mạng ở cả hai phía.

"Trong chiến tranh với Iraq, tình hình rõ ràng hơn. Họ phóng tên lửa và chúng ta biết chính xác nơi cần phản ứng. Nhưng giờ, chúng ta đang bị bao vây mọi mặt", ông Pezeshkian nói.

Vị tổng thống nhắc đến những lệnh cấm vận từ phương Tây, gây ra nhiều khó khăn ở mọi mặt, từ đời sống người dân cho đến văn hóa, chính trị và an ninh. "Một mặt, họ chặn hàng hóa, trao đổi, thương mại của chúng ta và mặt khác, sự kỳ vọng của xã hội tăng lên. Do đó, tất cả chúng ta phải chung tay góp sức để phục hồi đất nước", ông Pezeshkian kêu gọi.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo nhận định rằng sau cuộc chiến 12 ngày với Israel hồi tháng 6, quân đội Iran giờ đã mạnh hơn và được trang bị tốt hơn. "Vì vậy, nếu họ muốn tấn công, hiển nhiên họ sẽ đối mặt với phản ứng cương quyết hơn", Tổng thống Pezeshkian tuyên bố.

Trong đợt căng thẳng hồi tháng 6, Israel và Mỹ đã tấn công nhiều mục tiêu tại Iran, gồm các cơ sở hạt nhân, làm nhiều chỉ huy quân sự và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Iran đáp trả bằng những loạt tên lửa về phía lãnh thổ Israel. Một thỏa thuận ngừng bắn được các bên chấp nhận vào cuối tháng 6.

Cuộc phỏng vấn được đăng tải ngay trước khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sang Mỹ trong cuối tuần này để gặp Tổng thống Donald Trump, trong đó Iran được cho là một trong những chủ đề chính.