Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Đặc nhiệm Mỹ lên tàu, tịch thu hàng từ Trung Quốc sang Iran?

Vi Trân
Vi Trân
13/12/2025 08:21 GMT+7

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã đổ bộ một tàu từ Trung Quốc sang Iran và tịch thu các thiết bị quân sự, theo các quan chức Mỹ.

Tờ The Wall Street Journal ngày 13.12 dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay cuộc đổ bộ của lực lượng đặc nhiệm Mỹ diễn ra tại Ấn Độ Dương vào tháng 11, cách bờ biển Sri Lanka hàng trăm km. Hàng hóa bị tịch thu gồm các bộ phận lưỡng dụng dân sự - quân sự, có thể được dùng cho sản xuất vũ khí quy ước của Iran.

Đặc nhiệm Mỹ đổ bộ tàu, tịch thu hàng từ Trung Quốc sang Iran? - Ảnh 1.

Đặc nhiệm Mỹ trong một cuộc tập trận với Nhật Bản và Ấn Độ năm 2024

ẢNH: QUÂN ĐỘI MỸ

Sau đó, con tàu đã được cho di chuyển tiếp. Một quan chức cho biết số hàng đã bị hủy bỏ sau khi tịch thu. Tên tàu và chủ tàu không được nêu rõ.

Đây được cho là lần đầu tiên sau nhiều năm, quân đội Mỹ ngăn chặn hàng hóa nguồn gốc từ Trung Quốc trên đường đến Iran. Vụ ngăn chặn và tịch thu được cho là một phần của nỗ lực ngăn chặn Iran ngầm thu mua thiết bị quân sự.

Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ, Iran và Trung Quốc chưa bình luận.

Trong những năm gần đây, Mỹ đã tịch thu nhiều lô hàng vũ khí và dầu mỏ thuộc về Iran. Vào tháng 1.2024, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ, giám sát khu vực Trung Đông, tịch thu lô bộ phận tên lửa đạn đạo và hành trình do Iran chế tạo đang được chuyển đến cho lực lượng Houthi ở Yemen gần bờ biển Somalia.

Iran tập trận phóng tên lửa rầm rộ tại vùng Vịnh

Mỹ cũng bắt các tàu chở dầu Iran vào năm 2020 và 2023, nói rằng những chuyến hàng này mang lại nguồn thu cho Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

Thông tin về vụ bắt giữ mới nhất xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Mỹ bắt một tàu dầu ngoài khơi Venezuela với cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận. Đó cũng là vụ bắt giữ đầu tiên trong nhiều năm của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án hành động này, tuyên bố phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương trái phép và hành vi vượt quá thẩm quyền của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Tàu dầu đã được đưa về cảng tại bang Texas (Mỹ).

Tin liên quan

Tàu hải quân Mỹ nổ súng sau khi suýt va chạm nhóm tàu Iran

Tàu hải quân Mỹ nổ súng sau khi suýt va chạm nhóm tàu Iran

Một tàu hải quân Mỹ đã nổ súng cảnh cáo sau khi bị áp sát bởi 3 tàu tấn công nhanh của hải quân thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGCN) ở phía bắc vịnh Ba Tư hôm 27.4, theo quân đội Mỹ.

Tàu Iran bán dầu, Mỹ tuyên bố cấm vận bên mua

Lầu Năm Góc tố Iran phá sóng GPS tại vùng Vịnh để bắt tàu nước ngoài

Khám phá thêm chủ đề

đặc nhiệm mỹ bắt tàu Iran trung quốc thiết bị quân sự Venezuela
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận