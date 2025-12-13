Đặc nhiệm Mỹ lên tàu, tịch thu hàng từ Trung Quốc sang Iran?

Tờ The Wall Street Journal ngày 13.12 dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay cuộc đổ bộ của lực lượng đặc nhiệm Mỹ diễn ra tại Ấn Độ Dương vào tháng 11, cách bờ biển Sri Lanka hàng trăm km. Hàng hóa bị tịch thu gồm các bộ phận lưỡng dụng dân sự - quân sự, có thể được dùng cho sản xuất vũ khí quy ước của Iran.

Đặc nhiệm Mỹ trong một cuộc tập trận với Nhật Bản và Ấn Độ năm 2024 ẢNH: QUÂN ĐỘI MỸ

Sau đó, con tàu đã được cho di chuyển tiếp. Một quan chức cho biết số hàng đã bị hủy bỏ sau khi tịch thu. Tên tàu và chủ tàu không được nêu rõ.

Đây được cho là lần đầu tiên sau nhiều năm, quân đội Mỹ ngăn chặn hàng hóa nguồn gốc từ Trung Quốc trên đường đến Iran. Vụ ngăn chặn và tịch thu được cho là một phần của nỗ lực ngăn chặn Iran ngầm thu mua thiết bị quân sự.

Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ, Iran và Trung Quốc chưa bình luận.

Trong những năm gần đây, Mỹ đã tịch thu nhiều lô hàng vũ khí và dầu mỏ thuộc về Iran. Vào tháng 1.2024, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ, giám sát khu vực Trung Đông, tịch thu lô bộ phận tên lửa đạn đạo và hành trình do Iran chế tạo đang được chuyển đến cho lực lượng Houthi ở Yemen gần bờ biển Somalia.

Iran tập trận phóng tên lửa rầm rộ tại vùng Vịnh

Mỹ cũng bắt các tàu chở dầu Iran vào năm 2020 và 2023, nói rằng những chuyến hàng này mang lại nguồn thu cho Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

Thông tin về vụ bắt giữ mới nhất xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Mỹ bắt một tàu dầu ngoài khơi Venezuela với cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận. Đó cũng là vụ bắt giữ đầu tiên trong nhiều năm của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án hành động này, tuyên bố phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương trái phép và hành vi vượt quá thẩm quyền của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Tàu dầu đã được đưa về cảng tại bang Texas (Mỹ).