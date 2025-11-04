Lãnh tụ tối cao Iran nêu điều kiện hợp tác với Mỹ

"Nếu họ hoàn toàn từ bỏ sự ủng hộ đối với chế độ Do Thái, rút các căn cứ quân sự và kiềm chế can thiệp vào khu vực này, thì việc hợp tác có thể được xem xét", lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei nói trong cuộc gặp với các sinh viên tại Tehran hôm 3.11.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu trong cuộc gặp với các sinh viên ở Tehran ngày 3.11

"Nếu đất nước trở nên hùng mạnh và kẻ thù nhận ra rằng việc đối đầu với quốc gia hùng mạnh này sẽ không mang lại lợi ích mà chỉ gây ra tổn thất, thì đất nước chắc chắn sẽ được bảo vệ", ông Khamenei nhấn mạnh.

Vào giữa tháng 6, Israel đã phát động một chiến dịch ném bom chưa từng có tiền lệ chống lại Iran, dẫn đến việc Mỹ không kích vào 3 cơ sở hạt nhân ở Iran vào ngày 22.6. Lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel có hiệu lực từ ngày 24.6.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 2.11 nói với mạng truyền hình Al Jazeera rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng 6 đã không thể phá hủy chương trình làm giàu uranium của Tehran. Dù một số vật liệu hạt nhân vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau các cuộc không kích, nhưng công nghệ vẫn còn nguyên vẹn, theo ông Araghchi.

"Chúng tôi không thể ngừng làm giàu uranium, và những gì không đạt được bằng chiến tranh thì cũng không thể đạt được bằng các biện pháp chính trị", ông Araghchi nhấn mạnh.

Mặt khác, Bộ trưởng Araghchi nói rằng Iran vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận với Mỹ thông qua đàm phán gián tiếp, nhưng chỉ khi Washington ngừng đặt ra những điều mà ông mô tả là "điều kiện tiên quyết bất khả thi và không thể chấp nhận được".

Ông Araghchi còn nhấn mạnh chương trình tên lửa của Iran không phải là vấn đề để thảo luận. "Sẽ thật ngu ngốc nếu ai đó giao nộp vũ khí của mình", ông nói.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ Mỹ đối với tuyên bố của hai ông Khamenei và Araghchi.